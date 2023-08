Alisa Owsiankina wprawdzie nie ma na koncie spektakularnych sukcesów, ale wciąż uchodzi za utalentowaną zawodniczkę. Gdy miała 10 lat przydarzył jej się poważny wypadek , w skutek którego ucierpiała jej twarz, ale mimo przykrego doświadczenia nie zatraciła uczucia do łyżwiarstwa figurowego. A także, co być może jeszcze ważniejsze, nie pojawiła się bariera natury mentalnej.

Alisa Owsiankina: Zostałam zmuszona, stopień komunikacji zmienił się diametralnie

Co działo się za kulisami i wywołało taki bieg zdarzeń? Wszak nie tylko doszło do rozstania z z Matwiejewem, ale także z całą grupą szkoleniową Denisa Samochina .

Odpowiadając na to samo pytanie, o powód tej decyzji, Rosjanka dodała: - Nie chcę wracać do tego etapu mojej kariery, na szczęście dla mnie to już koniec. Nie wiem, co sztab trenerski miał na myśli, ale na początku sezonu zostałam bez partnera, lodu i rywalizacji. Niemniej jednak mieliśmy doskonałe relacje z Matwiejewem. Życzę mu sukcesów sportowych, cierpliwości i siły.