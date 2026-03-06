Wkrótce na żywo
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 07 marca 2026 godz. 13:05
Czas na trzeci dzień podczas mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim. W sobotę zobaczymy starty na dłuższych wymiarach. Mężczyźni pobiegną na dystansie 5000 metrów, z kolei kobiety na 3000 metrów. Pełny harmonogram na ten dzień prezentuje się następująco: 13:05 - wyścig na 500 metrów kobiet, 13:37 - wyścig na 500 metrów mężczyzn, 14:20 - wyścig na 3000 metrów kobiet, 15:46 - wyścig na 5000 metrów mężczyzn.