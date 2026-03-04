Wkrótce na żywo
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 06 marca 2026 godz. 19:00
Już w piątek 6 marca rozpoczną się mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim. Do Heerenveen pojechało sześciu naszych reprezentantów: Łukasz Żurek Kaja Ziomek-Nogal, Marek Kania, Karolina Bosiek, Władimir Semirunnij i Zofia Braun. Natomiast tak prezentuje się rozpiska startów na piątek: 18:55 500 m kobiet, 19:36 500 m mężczyzn, 20:23 1000 m kobiet, 21:21 1000 m mężczyzn