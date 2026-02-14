Żurek dał z siebie wszystko, szalona jazda Polaka o medal. O podium decydowało 0,09 s

13 dzień lutego przyniósł Polsce drugi już srebrny krążek zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Po tym, jak drugie miejsce w zawodach skoczków na normalnym obiekcie w Predazzo osiągnął Kacper Tomasiak, dorobek medalowy "Biało-Czerwonych" powiększył się dzięki kapitalnemu występowi Władimira Siemirunnija.

Nasz łyżwiarz szybki sięgnął po srebro na dystansie 10 000 m z czasem 12:39,08 i szybszy okazał się w tym przypadku wyłącznie Czech Metodej Jilek. Tymczasem nazajutrz oczy polskich kibiców zwróciły ku trzem kolegom Siemirunnija po fachu - Piotrowi Michalskiemu, Markowi Kani i Damianowi Żurkowi.

Wielka walka Żurka. Brąz umknął Polakowi dosłowie o włos

Ci właśnie zawodnicy przystąpili bowiem do rywalizacji o medale w jeździe na 500 m - a konkurencja była tu niemała, bowiem do zmagań podeszło łącznie 29 sportowców, których - za wyjątkiem otwierającego współzawodnictwo Austriaka Ignaza Gschwentnera - podzielono w pary.

Jako pierwszy spośród naszych kadrowiczów na torze zameldował się Michalski, który jechał obok Holendra Joepa Wennemarsa. Sanoczanin rozpoczął w mocnym tempie i przez długi czas jechał przed rywalem, ale ostatecznie to Wennemars dojechał do mety szybciej z czasem 34,89 s, podczas gdy nasz łyżwiarz zapisał przy swym nazwisku 35,10 s.

Następnie do akcji ruszył Kania, obok którego znalazł się Japończyk Tatsuya Shinhama, W tym przypadku to 26-latek znalazł się pierwotnie mocno w tyle, ale na sam koniec niemal "dopadł" oponenta z Azji - ostatecznie jednak Shinhama wyprzedził go o 0,02 s, podczas gdy Kania odnotował czas 34,48 s.

Na zakończenie występów Polaków na olimpijskiej arenie pokazał się Żurek, prący naprzód przy kolejnym Holendrze w stawce, Sebasie Dinizie. Tutaj nasz olimpijczyk rodem z Tomaszowa Mazowieckiego dał z siebie naprawdę wszystko i mimo jakby lekko opóźnionego startu zdołał "wykręcić" czas 34,35 s, pokonując rywala w bezpośrednim starciu, Było jednak już wtedy niestety jasne, że żaden z "Biało-Czerwonych" nie stanie na podium...

Oczywiście nie było tak, że w poszczególnych parach dochodziło do eliminacji któregokolwiek z zawodników i potem tworzyła się swoista drabinka starć - po prostu każdy odnotowany w danym biegu przez łyżwiarza czas trafiał do klasyfikacji generalnej.

W niej zaś na najwyższej, "złotej" lokacie znalazł się Jordan Stolz z USA (pobił on rekord olimpijski z czasem 33,77 s), a podium uzupełnili Holender Jenning de Boo (33,88 s) oraz Kanadyjczyk Laurent Dubreuil (34,26 s). Żurek był czwarty, Kania ósmy, Michalski 24.

Tym samym nasz łyżwiarz "minął się" z brązem o włos - by przynajmniej wyrównać wynik Dubreuila zabrakło mu zaledwie 0,09 s...

Zimowe igrzyska olimpijskie: Do rozdania jeszcze sporo kompletów medali w łyżwiarstwie szybkim

Przed nami jeszcze sporo emocji związanych z łyżwiarstwem szybkim - 15 lutego dojdzie do rywalizacji na 500 m pań, z kolei na 17 lutego zaplanowano biegi drużynowe mężczyzn i kobiet. 19 i 20 lutego obejrzymy zmagania odpowiednio łyżwiarzy i łyżwiarek na 1500 m, a zwieńczeniem będą biegi masowe kobiet i mężczyzn 21 lutego.

Sam zimowe igrzyska olimpijskie potrwają zaś dzień dłużej - do niedzieli 22 lutego.

Damian Żurek Rafal Oleksiewicz materiały prasowe

Marek Kania Grzegorz Momot PAP

Piotr Michalski Grzegorz Momot PAP

