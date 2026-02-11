Żukowska: Polakom grozi wykluczenie z igrzysk. Nawrocki "świadomie ich naraził"

Dzień przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Anna Maria Żukowska gościła u Moniki Olejnik w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24.

Podczas tej rozmowy szefowa klubu Lewicy mówiła o możliwych konsekwencjach, jakie mogą spotkać polskich olimpijczyków za pozowanie do zdjęć z Prezydentem RP ubranym w odzież marki Nowrocky.

- Dowiedzieliśmy się o kolejnych ciekawych relacjach, które Pan Prezydent ma. Chodzi o sklep, który sprzedaje odzież z logo Nowrocky. Prawo do niego ma siostra Pana Prezydenta - zaczęła Anna Maria Żukowska.

"Polskim sportowcom grozi wykluczenie z igrzysk". Marcin Możdżonek reaguje i studzi emocje

Polska polityczka dodała, że Karol Nawrocki wykorzystywał swojego fotografa i fotografie zrobione przez niego do promocji tych ubrań w czasie igrzysk.

- Wykorzystywał też polskich sportowców. Co więcej, to grozi wykluczeniem polskich sportowców z igrzysk, bo podczas igrzysk polscy sportowcy nie mogą promować innych firm niż te, które są ustalone z PKOl-em.

Monika Olejnik podkreśliła, że polscy sportowcy nie byli tego w tamtym momencie świadomi.

- To nie jest ich wina, ale Pan Prezydent świadomie ich na to naraża - dodała Anna Maria Żukowska.

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował m.in. Marcin Możdżonek, który studzi emocje i zapewnia, że przepisy podane przez szefową klubu Lewicy są "wymyślone".

- Anna Maria Żukowska, ale nie wymyślisz przepisów, które wykluczają sportowców z Igrzysk za zrobienie zdjęcia z Karolem Nawrockim. Potrzymaj mi ręcznik i szampon i pa na to - skomentował Marcin Możdżonek.

Były polski siatkarz, a obecnie polityk Konfederacji dał jasno do zrozumienia, że jego zdaniem teza wygłoszona przez Annę Marię Żukowską w "Kropce nad i" jest nieprawdziwa, a polskim sportowcom za robienie zdjęć z prezydentem nie grożą żadne konsekwencje, a już na pewno nie wykluczenie z igrzysk olimpijskich.

Na zdjęciu posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska oraz prezydent RP Karol Nawrocki Wojciech Olkusnik/East News / Anita Walczewska/East News East News

Karol Nawrocki Wojciech Olkusnik East News

Karol Nawrocki Filip Naumienko/REPORTER East News

Zbigniew Bródka: Jesteśmy zaskoczeni tą słabszą dyspozycją, szczególnie w sztafecie mieszanej Polsat Sport