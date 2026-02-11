Żukowska: Polakom grozi wykluczenie z igrzysk. Nawrocki "świadomie ich naraził"

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska w programie "Kropka nad i" Moniki Olejnik w TVN24 mówi o możliwych konsekwencjach, jakie mogą ponieść polscy olimpijczycy za robienie sobie zdjęć z Karolem Nawrockim. Temat nie wywołałby dyskusji, gdyby nie fakt, że Prezydent RP pozował ubrany w odzież marki Nowrocky. Sprawę za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował już Marcin Możdżonek.

Dwóch dorosłych, jedna kobieta w okrągłym wstawionym kadrze oraz mężczyzna stojący przy mikrofonie, ujęty z profilu, ubrany elegancko w garnitur i krawat. W tle widoczne jasne logo przypominające symbole igrzysk olimpijskich.
Anna Maria Żukowska / Karol NawrockiANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS / Igor Jakubowski / Arena AkcjiNewspix.pl
Dzień przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Anna Maria Żukowska gościła u Moniki Olejnik w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24.

Podczas tej rozmowy szefowa klubu Lewicy mówiła o możliwych konsekwencjach, jakie mogą spotkać polskich olimpijczyków za pozowanie do zdjęć z Prezydentem RP ubranym w odzież marki Nowrocky.

- Dowiedzieliśmy się o kolejnych ciekawych relacjach, które Pan Prezydent ma. Chodzi o sklep, który sprzedaje odzież z logo Nowrocky. Prawo do niego ma siostra Pana Prezydenta - zaczęła Anna Maria Żukowska.

Polska polityczka dodała, że Karol Nawrocki wykorzystywał swojego fotografa i fotografie zrobione przez niego do promocji tych ubrań w czasie igrzysk.

- Wykorzystywał też polskich sportowców. Co więcej, to grozi wykluczeniem polskich sportowców z igrzysk, bo podczas igrzysk polscy sportowcy nie mogą promować innych firm niż te, które są ustalone z PKOl-em.

Monika Olejnik podkreśliła, że polscy sportowcy nie byli tego w tamtym momencie świadomi.

- To nie jest ich wina, ale Pan Prezydent świadomie ich na to naraża - dodała Anna Maria Żukowska.

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował m.in. Marcin Możdżonek, który studzi emocje i zapewnia, że przepisy podane przez szefową klubu Lewicy są "wymyślone".

- Anna Maria Żukowska, ale nie wymyślisz przepisów, które wykluczają sportowców z Igrzysk za zrobienie zdjęcia z Karolem Nawrockim. Potrzymaj mi ręcznik i szampon i pa na to - skomentował Marcin Możdżonek.

Były polski siatkarz, a obecnie polityk Konfederacji dał jasno do zrozumienia, że jego zdaniem teza wygłoszona przez Annę Marię Żukowską w "Kropce nad i" jest nieprawdziwa, a polskim sportowcom za robienie zdjęć z prezydentem nie grożą żadne konsekwencje, a już na pewno nie wykluczenie z igrzysk olimpijskich.

Jekaterina Kurakowa tutaj w skupieniu tuż przed programem podczas tegorocznych mistrzostw Europy
Polacy

Polska dała Rosjance obywatelstwo. Kurakowa wprost o wojnie w Ukrainie i Nawrockim

Artur Gac
Artur Gac
Kobieta w różowej marynarce znajduje się w sali obrad, a mężczyzna w garniturze przemawia przed mikrofonem na tle polskiej flagi i zieleni.
Na zdjęciu posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska oraz prezydent RP Karol NawrockiWojciech Olkusnik/East News / Anita Walczewska/East NewsEast News
Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu na tle logotypu olimpijskiego Team Poland i polskiej flagi, sugerując uczestnictwo w oficjalnym wydarzeniu związanym ze sportem.
Karol NawrockiWojciech OlkusnikEast News
Mężczyzna w garniturze i bordowym krawacie stoi przy mikrofonie, w tle liczne biało-czerwone flagi, atmosfera oficjalna związana z uroczystością państwową.
Karol NawrockiFilip Naumienko/REPORTEREast News
