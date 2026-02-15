Zryw o 28 pozycji, kapitalny awans Polki w walce o medal. Tego startu nie zapomni

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Niedzielne popołudnie przyniosło nam kolejną odsłonę rywalizacji w biathlonie podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 - tuż przed 15.00 do akcji ruszyły panie, mierzące się w biegu pościgowym na 10 km. Na liście startowej znalazły się aż cztery Polki - Jakieła, Mąka, Sidorowicz oraz Żuk, z których najwyższe miejsce zajęła 12. Kamila Żuk. Tuż za nią uplasowała się Natalia Sidorowicz, która zaczynała jazdę jako 41. i zdołała przesunąć się w stawce o całe 28 pozycji. Po złoto sięgnęła reprezentantka gospodarzy IO, Lisa Vittozzi, a podium uzupełniły Maren Kirkeeide oraz Suvi Minkkinen.

Narciarka biegowa w profesjonalnym stroju z numerem startowym, dynamicznie pokonuje trasę na tle ośnieżonych gór oraz lasu w słoneczny, zimowy dzień.
Natalia SidorowiczIMAGO/Christian EineckeEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

15 lutego przyniósł nam zmagania w kolejnych dwóch konkurencjach biathlonowych na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 - zaczęło się tu od biegu pościgowego panów na 12,5 km, w którym złoto zdobył Szwed Martin Ponsiluoma, wyprzedzając Norwega Sutrlę Holma Laegreida oraz Francuza Emiliena Jacquelina.

Niedługo potem zaś na "pościgową" trasę ruszyły panie, rywalizujące na dystansie równych 10 km. W stawce nie zabrakło licznego grona "Biało-Czerwonych", a więc i sama rywalizacja przyniosła ogrom emocji polskim kibicom.

Oni dziś prędko nie zasną. Co za historia na igrzyskach, życiowy wynik Polki

Zimowe igrzyska olimpijskie: Vittozzi najlepsza w pościgu na 10 km, kapitalny zryw Sidorowicz

Do współzawodnictwa o medale ruszyły: Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk, natomiast niestety żadna z nich, mimo swej wielkiej walki, nie zdołała zbliżyć się do podium. Niemniej pojawiło się tu trochę pozytywów.

Najniższą pozycję z naszych kadrowiczek zajęła Mąka, która była 40., natomiast reszta jej koleżanek zmieściła się w drugiej dziesiątce. Żuk była 12., jeden "szczebelek" niżej znalazła się Sidorowicz, a Jakieła trafiła na 16. lokatę.

Na szczególną uwagę zasługuje tu zwłaszcza występ Natalii Sidorowicz, która startowała jako 41. zawodniczka, a więc przesunęła się w stawce aż o 28. pozycji - pomógł jej nie tylko naprawdę solidny czas (31:56,8), ale i fakt, że okazała się bezbłędna na strzelnicy.

Złoto przypadło w udziale Włoszce Lisie Vittozzi (30:11,8), co oczywiście spotkało się z gromką owacją większości trybun. Podium uzupełniły Norweżka Maren Kirkeeide oraz Finka Suvi Minkkinen.

Igrzyska jeszcze się nie skończyły, a Maciusiak już wie, co go czeka. Usłyszał "wyrok"

Zimowe igrzyska: W poniedziałek dzień przerwy w biathlonie

Jutro na ZIO 2026 będziemy mieć dzień przerwy jeśli mowa o występach biathlonistów i biathlonistek, natomiast 17 lutego odbędą się zmagania mężczyzn w sztafecie 4 x 7,5 km.

Zobacz również:

Federica Brignone podwójną mistrzynią olimpijską. Życiowy wynik Maryny Gąsienicy-Daniel
Polacy

Oni dziś prędko nie zasną. Co za historia na igrzyskach, życiowy wynik Polki

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Natalia Sidorowicz
Natalia SidorowiczFlorian Frison/DPPIAFP
Zawodnik w czerwonym stroju podczas biegu narciarskiego w zimowej scenerii, oznaczony numerem 36, rywalizuje na trasie olimpijskiej, w tle widoczne są trybuny z kibicami oraz symbole igrzysk olimpijskich.
Kamila ŻukIMAGO/Fotostand / HettichEast News
Zawodniczka biathlonowa w czerwono-białym stroju podczas dynamicznej jazdy na nartach, z widocznym karabinem na plecach; w tle trybuny pełne widzów oraz elementy infrastruktury sportowej i reklamowej.
Joanna JakiełaFRANCK FIFEAFP
Roman Kołtoń nie gryzł się w język! Mocne słowa o Legii Warszawa. WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja