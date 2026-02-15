Zryw o 28 pozycji, kapitalny awans Polki w walce o medal. Tego startu nie zapomni

15 lutego przyniósł nam zmagania w kolejnych dwóch konkurencjach biathlonowych na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 - zaczęło się tu od biegu pościgowego panów na 12,5 km, w którym złoto zdobył Szwed Martin Ponsiluoma, wyprzedzając Norwega Sutrlę Holma Laegreida oraz Francuza Emiliena Jacquelina.

Niedługo potem zaś na "pościgową" trasę ruszyły panie, rywalizujące na dystansie równych 10 km. W stawce nie zabrakło licznego grona "Biało-Czerwonych", a więc i sama rywalizacja przyniosła ogrom emocji polskim kibicom.

Zimowe igrzyska olimpijskie: Vittozzi najlepsza w pościgu na 10 km, kapitalny zryw Sidorowicz

Do współzawodnictwa o medale ruszyły: Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk, natomiast niestety żadna z nich, mimo swej wielkiej walki, nie zdołała zbliżyć się do podium. Niemniej pojawiło się tu trochę pozytywów.

Najniższą pozycję z naszych kadrowiczek zajęła Mąka, która była 40., natomiast reszta jej koleżanek zmieściła się w drugiej dziesiątce. Żuk była 12., jeden "szczebelek" niżej znalazła się Sidorowicz, a Jakieła trafiła na 16. lokatę.

Na szczególną uwagę zasługuje tu zwłaszcza występ Natalii Sidorowicz, która startowała jako 41. zawodniczka, a więc przesunęła się w stawce aż o 28. pozycji - pomógł jej nie tylko naprawdę solidny czas (31:56,8), ale i fakt, że okazała się bezbłędna na strzelnicy.

Złoto przypadło w udziale Włoszce Lisie Vittozzi (30:11,8), co oczywiście spotkało się z gromką owacją większości trybun. Podium uzupełniły Norweżka Maren Kirkeeide oraz Finka Suvi Minkkinen.

Zimowe igrzyska: W poniedziałek dzień przerwy w biathlonie

Jutro na ZIO 2026 będziemy mieć dzień przerwy jeśli mowa o występach biathlonistów i biathlonistek, natomiast 17 lutego odbędą się zmagania mężczyzn w sztafecie 4 x 7,5 km.

Natalia Sidorowicz Florian Frison/DPPI AFP

Kamila Żuk IMAGO/Fotostand / Hettich East News

Joanna Jakieła FRANCK FIFE AFP

