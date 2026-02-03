Zobacz ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 w Lublinie

Tam ekipa Casa Polonia przygotowała wiele atrakcji dla wszystkich kibiców Olimpijskiej Reprezentacji Polski, łącznie ze wspólnym oglądaniem ceremonii otwarcia w towarzystwie polskich medalistów olimpijskich. Swój udział 6 lutego w Lublinie potwierdził już nasz pierwszy zimowy mistrz olimpijski - Wojciech Fortuna (skoki narciarskie, Sapporo 1972) oraz brązowy medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim drużynowo - Jan Szymański (Soczi 2014).

Zaczynamy od 18:00. Mistrzem ceremonii będzie Piotr Renkiel, trener kadry narodowej koszykarzy 3×3, który poprowadzi oficjalne otwarcie tej wyjątkowej strefy kibica.

W miasteczku znajdą się: strefa sportowa, strefa Małych i Średnich Przedsiębiorstw Województwa Lubelskiego - partnerów Casa Polonia, którzy będą towarzyszyć i wspierać Dom Polski we Włoszech oraz strefa zondacrypto - sponsora generalnego PKOl i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, a także strefa małego kibica/EDUKACJA olimpijska, strefa foto Team PL, strefa gastronomiczna Olympic Sky + InterEuropol.

Dodatkowo dzięki strefie z gorącą kawą nikt nie zmarznie.

Do umilenia wieczoru przyczyni się także nasz gospodarz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Partner Olimpijskiej Reprezentacji Polski - w strefie "Lubelskie Smakuj Życie" będzie można posmakować znanych i lubianych specjałów regionalnych.

Atrakcją olimpijską będzie tzw. Strefa Edukacji. Tam przewidziano spotkanie z Wojciechem Fortuną (mistrzem olimpijskim z Sapporo 1972 w skokach narciarskich) oraz Janem Szymańskim (brązowym medalistą olimpijskim z Soczi 2014 w łyżwiarstwie szybkim w biegu drużynowym). Tam też kibice zagrają w kolory olimpijskie z motywem XXV ZIO Mediolan Cortina, znajdą inne ciekawostki i informacje dotyczące naszej reprezentacji, czy statystyki. Zostanie rozegrany zespołowy wyścig dla najmłodszych po okręgach w kolorach olimpijskich, gra "Wyzwania olimpijskie" nt. zimowych igrzysk olimpijskich. Kibice sprawdzą się także w kalamburach olimpijskich parami na temat XXV ZIO Mediolan-Cortina 2026.

Ale to nie wszystko czego kibice Olimpijskiej Reprezentacji Polski mogą się spodziewać 6 lutego w Lublinie. W strefie zondacrypto zaplanowano: strefę gier i aktywności - piłkarzyki, koło fortuny, a także miejsce do relaksu (leżaki i pufki). W strefie przez cały czas będzie rozgrywana gra "Zondacrypto Winter Rush".

Zwieńczeniem wieczoru pełnego olimpijskich emocji będzie wspólne oglądanie od godz. 20:00 transmisji z Ceremonii Otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 na wielkim telebimie.

Serdecznie wszystkich zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenia organizowane przez ekipę Casa Polonia. Start 6 lutego o godz. 18:00, Plac Teatralny przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Szczegóły na www.dompolski.pkol.pl

Wstęp wolny!

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego 2026 roku Pierre Teyssot AFP

CASA POLONIA – Mobilny Dom Polski zaprezentowany materiały prasowe materiały prasowe

Rekordowe nagrody od PKOl dla polskich olimpijczyków w 2026 Piotr Nowak PAP

