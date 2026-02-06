Znakomity występ Polaków, a potem wybuch radości. Emocje wzięły górę

Choć ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich rozpocznie się dopiero 6 lutego o godzinie 20, to pierwsze konkurencje rozgrywane są już od paru dni. Walkę zaczęli już curlerzy, hokeistki i łyżwiarze figurowi w drużynach. Nie zabrakło polskiego akcentu. Swój pierwszy występ zaliczyli Wiktor Kulesza i Sofija Dowhal w rywalizacji drużynowej.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Polacy ze znakomitym wynikiem

Wiktor Kulesza i Sofija Dowhal otrzymali potwierdzenie swojego udziału w igrzyskach olimpijskich jako ostatni z polskich łyżwiarzy figurowych, bo dopiero 26 stycznia - dzięki temu polska drużyna w pełnym składzie została dopuszczona o startu drużynowego. W tych zmaganiach udział bierze 10 zespołów z całego świata.

Para taneczna rozpoczęła zmagania od tańca rytmicznego. W rytm Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) autorstwa C+C Music Factory rozgrzali publikę i sędziów i uzyskali swój najlepszy wynik w sezonie - 60,23 punktu.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Sofija Dowhal i Witold Kulesza mieli się z czego cieszyć

Po występie widać było ogromną radość polskiej pary tanecznej. Kulesza unosił ręce w górę jeszcze na tafli lodowiska, a kiedy oboje dowiedzieli się, ile dostali punktów, nie mogli powstrzymać emocji.

Nagranie znalazło się na profilu TVP Sport i pokazało, że choć na dziesięć możliwych miejsc Dowhal i Kulesza zajęli ostatnie, to na igrzyskach pokazali się już z bardzo dobrej strony - udało im się wyśrubować swój wynik powyżej wcześniejszych możliwości i oczekiwań. Pierwszy cel mogą więc uznać za osiągnięty.

Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza Pedro PARDO AFP

