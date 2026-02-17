Złapało Polkę przed startem. Ze łzami w oczach wyjawia. Bolesna diagnoza

Artur Gac

Artur Gac

Martyna Baran, występująca w roli debiutantki na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie, z trójki reprezentantek Polski spisała się najsłabiej w finale sprintu na 500 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Czas 38,15 zapewnił Polce 17. miejsce. - Z mojego punktu widzenia to nie do końca był moment, gdy w stu procentach dobrze się czułam na lodzie. Na pewno były momenty w sezonie, gdy czułam się lepiej - analizowała 25-latka.

Zawodniczka łyżwiarstwa szybkiego w sportowym stroju, pochylona do przodu, blond włosy opadające na ramię, w tle nieostre trybuny lodowiska.
Martyna BaranFoto OlimpikAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W Ice Park w Mediolanie byliśmy świadkami kapitalnego widowiska, w którym klasą samą dla siebie były Holenderki. Femke Kok ustanowiła na 500 m rekord olimpijski 36.49, a drugie miejsce zajęła ciesząca się gigantyczną popularnością Jutta Leerdam.

Martyna Baran: Były momenty w sezonie, gdy czułam się lepiej

Z Polek najlepsze miejsce zajęła faworytka do medalu Kaja Ziomek-Nogal, która musiała pogodzić się z 6. miejscem. Na jedenastej lokacie sklasyfikowana została Andżelika Wójcik, a najniższą pozycję z grona naszych kadrowiczek wywalczyła Martyna Baran - 17. miejsce.

Ta ostatnia, 25-letnia warszawianka, zawodniczka stołecznego klubu WTŁ Stegny, z niemałymi emocjami na twarzy i w głosie analizowała swój olimpijski występ. Był on dla niej szczególny.

Zobacz również:

Kaja Ziomek-Nogal
Polacy

To koniec, medal nie dla Polski. Gwiazda kadry do bólu szczera. Ogłasza ws. kariery

Artur Gac
Artur Gac

    - Jestem zadowolona, że tutaj jestem, bo to mój debiut. Na pewno chciałoby się zająć lepsze miejsce, zwłaszcza że tegoroczne Puchary Świata pokazały, iż stać mnie na wyższe pozycje. Każdy szykuje się na igrzyska i widocznie inne dziewczyny były lepsze - oddała wielkość rywalkom. Następnie stwierdziła, że coś nie do końca zagrało w jej dyspozycji. Innymi słowy, nie udało się wstrzelić w ten jeden, idealny moment olimpijskiego startu.

    - Od zawsze wiadomo, że każdy szykuje formę na igrzyska olimpijskie. Na nich ma być szczyt formy. Z mojego punktu widzenia to nie do końca był moment, gdy w stu procentach dobrze się czułam na lodzie. Czułam się dobrze, ale na pewno były momenty w sezonie, gdy czułam się lepiej - stwierdziła. 

    Jednocześnie przyznała, że w dniu startu czuła znaczącą poprawę. - Z dnia na dzień na tym torze czułam się coraz lepiej. Na porannym treningu bardzo dobrze. Ale wydaje się, że ten cały stres, który towarzyszy igrzyskom i cała ich otoczka, powoduje, że przeżywałam dużo mocniejsze emocje niż podczas Pucharu Świata. I widocznie one przejęły nade mną kontrolę - zwróciła uwagę na inne obciążenie.

    Stres dopadł polską debiutantkę. Znalazła też mankament

    - Na rozgrzewce wydawało się, że panuję nad wszystkim. Dobrze się czułam, wszystkie ćwiczenia były jak najbardziej w porządku, nie męczyły mnie. Jednak stanięcie na starcie, cała publiczność na widowni, robi swoje - przyznała Baran.

    Kapitalny program polskiej pary, ustanowili dwa rekordy. "Dziesięć na dziesięć"

    Odnośnie do samego bieg w swoim wykonaniu stwierdziła, że potrzebuje obejrzeć go na spokojnie, by poddać analizie, ale miała istotne, pierwsze spostrzeżenia. - Jedyne, z czego mogę być zadowolona, to chyba z pierwszej setki. Później nie do końca rozpędziłam się na łuku, przez co było mi ciężko. W tym sezonie większość startów jeździłam z dużego toru, byłam do niego przyzwyczajona i może tego w sezonie zabrakło, by objeździć mały łuk - oceniła.

    Lekcja, jaką odebrała w Mediolanie, jest dla niej następująca: - Już wiem, jak wyglądają igrzyska olimpijskie, z czym to się wiąże. Na pewno pomoże mi to, że to był pierwszy sezon, gdy startowałam w grupie A, gdzie są kibice i jest hałas. Do wszystkiego muszę się przyzwyczaić. Osobiście wolę ciszę, więc zazwyczaj na rozgrzewce jestem w wygłuszających słuchawkach, a dopiero na starcie słyszę kibiców. Nie do końca lubię sam hałas - podzieliła się swoimi preferencjami.

    Zobacz również:

    Snoop Dogg oraz Jekaterina Kurakowa, która pierwsza "sprzedała" niusa. Interia podążyła tym tropem
    Polacy

    Snoop Dogg nie żartował. Nowe wieści ws. gwiazdora i reprezentacji Polski

    Artur Gac
    Artur Gac

      To jeszcze nie koniec sezonu dla Martyny Baran. Polka weźmie udział w mistrzostwach świata w wieloboju, a dopiero po nich będzie mogła myśleć o wakacjach. Teraz nastawia się na inną, kilkugodzinną przyjemność.

      - Byłam na ceremonii otwarcia igrzysk, a wybieram się także na ceremonię zamknięcia w Weronie. Byłam w tym mieście kilka lat temu i wydaje mi się, że będzie tak samo pozytywnie, jak na otwarciu.

      Z Mediolanu - Artur Gac

      Zawodniczka w stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego na lodowisku, pochylona po wyścigu, trzyma okulary w dłoni, w tle rozmazani obserwatorzy i niebieska ścianka reklamowa.
      Martyna BaranZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
      Zawodniczka w stroju do łyżwiarstwa szybkiego pochylona do przodu z dłońmi opartymi na kolanach, na ciele widoczne logo oraz barwy Polski, w tle rozmazane elementy lodowiska
      Martyna BaranIgor JakubowskiNewspix.pl
      Martyna Baran: Na rozgrzewce wydawało mi się, że panuję nad stresemPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja