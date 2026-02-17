Złapało Polkę przed startem. Ze łzami w oczach wyjawia. Bolesna diagnoza

W Ice Park w Mediolanie byliśmy świadkami kapitalnego widowiska, w którym klasą samą dla siebie były Holenderki. Femke Kok ustanowiła na 500 m rekord olimpijski 36.49, a drugie miejsce zajęła ciesząca się gigantyczną popularnością Jutta Leerdam.

Martyna Baran: Były momenty w sezonie, gdy czułam się lepiej

Z Polek najlepsze miejsce zajęła faworytka do medalu Kaja Ziomek-Nogal, która musiała pogodzić się z 6. miejscem. Na jedenastej lokacie sklasyfikowana została Andżelika Wójcik, a najniższą pozycję z grona naszych kadrowiczek wywalczyła Martyna Baran - 17. miejsce.

Ta ostatnia, 25-letnia warszawianka, zawodniczka stołecznego klubu WTŁ Stegny, z niemałymi emocjami na twarzy i w głosie analizowała swój olimpijski występ. Był on dla niej szczególny.

- Jestem zadowolona, że tutaj jestem, bo to mój debiut. Na pewno chciałoby się zająć lepsze miejsce, zwłaszcza że tegoroczne Puchary Świata pokazały, iż stać mnie na wyższe pozycje. Każdy szykuje się na igrzyska i widocznie inne dziewczyny były lepsze - oddała wielkość rywalkom. Następnie stwierdziła, że coś nie do końca zagrało w jej dyspozycji. Innymi słowy, nie udało się wstrzelić w ten jeden, idealny moment olimpijskiego startu.

- Od zawsze wiadomo, że każdy szykuje formę na igrzyska olimpijskie. Na nich ma być szczyt formy. Z mojego punktu widzenia to nie do końca był moment, gdy w stu procentach dobrze się czułam na lodzie. Czułam się dobrze, ale na pewno były momenty w sezonie, gdy czułam się lepiej - stwierdziła.

Jednocześnie przyznała, że w dniu startu czuła znaczącą poprawę. - Z dnia na dzień na tym torze czułam się coraz lepiej. Na porannym treningu bardzo dobrze. Ale wydaje się, że ten cały stres, który towarzyszy igrzyskom i cała ich otoczka, powoduje, że przeżywałam dużo mocniejsze emocje niż podczas Pucharu Świata. I widocznie one przejęły nade mną kontrolę - zwróciła uwagę na inne obciążenie.

Stres dopadł polską debiutantkę. Znalazła też mankament

- Na rozgrzewce wydawało się, że panuję nad wszystkim. Dobrze się czułam, wszystkie ćwiczenia były jak najbardziej w porządku, nie męczyły mnie. Jednak stanięcie na starcie, cała publiczność na widowni, robi swoje - przyznała Baran.

Odnośnie do samego bieg w swoim wykonaniu stwierdziła, że potrzebuje obejrzeć go na spokojnie, by poddać analizie, ale miała istotne, pierwsze spostrzeżenia. - Jedyne, z czego mogę być zadowolona, to chyba z pierwszej setki. Później nie do końca rozpędziłam się na łuku, przez co było mi ciężko. W tym sezonie większość startów jeździłam z dużego toru, byłam do niego przyzwyczajona i może tego w sezonie zabrakło, by objeździć mały łuk - oceniła.

Lekcja, jaką odebrała w Mediolanie, jest dla niej następująca: - Już wiem, jak wyglądają igrzyska olimpijskie, z czym to się wiąże. Na pewno pomoże mi to, że to był pierwszy sezon, gdy startowałam w grupie A, gdzie są kibice i jest hałas. Do wszystkiego muszę się przyzwyczaić. Osobiście wolę ciszę, więc zazwyczaj na rozgrzewce jestem w wygłuszających słuchawkach, a dopiero na starcie słyszę kibiców. Nie do końca lubię sam hałas - podzieliła się swoimi preferencjami.

To jeszcze nie koniec sezonu dla Martyny Baran. Polka weźmie udział w mistrzostwach świata w wieloboju, a dopiero po nich będzie mogła myśleć o wakacjach. Teraz nastawia się na inną, kilkugodzinną przyjemność.

- Byłam na ceremonii otwarcia igrzysk, a wybieram się także na ceremonię zamknięcia w Weronie. Byłam w tym mieście kilka lat temu i wydaje mi się, że będzie tak samo pozytywnie, jak na otwarciu.

Z Mediolanu - Artur Gac

Martyna Baran ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Martyna Baran Igor Jakubowski Newspix.pl

Martyna Baran: Na rozgrzewce wydawało mi się, że panuję nad stresem Polsat Sport