Choć urodziła się w Rosji, to Polska stała się dla niej prawdziwym domem. W 2017 roku, po triumfie w zawodach Mentor Toruń Cup, 15-letnia wówczas Jekatierina Kurakowa oraz jej rodzice wyrazili chęć zmiany barw na biało-czerwone. Łyżwiarka zaczęła treningi w klubie Axel Toruń, a dwa lata później otrzymała polskie obywatelstwo. Od tamtego momentu zdobyła m.in. tytuł mistrzyni Polski i brązowy medal solistek na mistrzostwach Europy (2022).

Choć od jej wyprowadzki z Moskwy minęło już wiele lat, Rosjanie wciąż nie dają jej o sobie zapomnieć. "Niestety ludzie w Rosji nie są szczęśliwi. Cały czas dostaję życzenia śmierci, pojawiają się pełne nienawiści komentarze po moich startach. W tym sezonie jest tego o wiele więcej, pewnie ze względu na wyniki. Wcześniej na to nie reagowałam, ale są rzeczy, które naprawdę bolą" - opowiadała Kurakowa w 2024 roku w Przeglądzie Sportowym Onet.

Przeczytałam komentarz, że 'jestem wstydem Polski'. Strasznie mnie to ukuło w serce, bo nikt nawet nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak wdzięczna jestem, że mogę reprezentować ten kraj i nazywać się Polką. Jeśli ktoś uważa, że to wstyd, to niech tak będzie. Ja wiem, że zrobię wszystko, by Polska była ze mnie dumna. Chcę się odwdzięczyć za to, co od was dostałam

Pod polską flagą wystąpiła już na igrzyskach w Pekinie (2022), a teraz przyszedł czas na spróbowanie sił w Mediolanie-Cortinie. Z myślą o startach we Włoszech już w 2024 roku Kurakowa rozpoczęła współpracę z nowym szkoleniowcem. I chyba decyzji nie żałuje.

Decyzja Kurakowej przed igrzyskami. To jego wybrała na trenera

Pierwsze kroki w kierunku dobrego przygotowania się do startów w zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Jekatierina Kurakowa poczyniła już w czerwcu 2024 roku. To wtedy podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z Angeliną Turenko i zatrudnieniu nowego trenera. Wybór padł na Florenta Amodio, ośmiokrotnego medalistę mistrzostw Francji, medalistę Junior Grand Prix i trzykrotnego medalistę mistrzostw Europy.

Tym samym Katia zmieniła również ośrodek treningowy. Teraz szkoli się w Amodio Figure Skating Academy w Vaujany we Francji. Nawiązała również współpracę z Karolem Kruczkiem, trenerem przygotowania motorycznego.

Wymierne efekty nowych porządków oglądać można było w styczniu. Jekatierina Kurakowa wywalczyła 9. miejsce wśród solistek na mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie figurowym 2026 w Sheffield. Zebrała notę łączną 175,15. Do podium zabrakło jej 11,72 pkt. To najlepszy indywidualny wynik z całej reprezentacji Polski. Władimir Samojłow był bowiem 19., a Jakub Lofek i Laura Szczęsna nie awansowali do programu dowolnego.

Po zawodach łyżwiarka zabrała głos i podziękowała m.in. nowemu szkoleniowcowi. "Mogłabym napisać jeszcze wiele słów wdzięczności do mojego trenera Florenta Amodio, ale lepiej postaram się to pokazać podczas kolejnych zawodów na łyżwach" - obiecała, publikując zdjęcie w jego ramionach.

Dokładnie rok temu Kurakowa opisała, jak ważną postacią w jej życiu jest teraz Amodio. "Pracujemy razem od około pół roku, a początek sezonu był jakimś 'piekłem' w mojej karierze. Ale przez ten czas nigdy nie czułam się jakbym była 'złą łyżwiarką" lub 'złym człowiekiem'. Bo zawsze mam wsparcie w osobie mojego trenera. Nie próbuje mnie zmienić, próbuje pomóc mi poradzić sobie z różnymi problemami. Po dotarciu do jego akademii znów zakochałam się w łyżwach" - cieszyła się, dodając, że nawet gdy nadzieja na lepsze jutro umierała w niej, we Florencie nadal była żywa.

"Krok po kroku wracam do formy. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Czekam na kolejne zawody, aby być coraz lepsza i silniejsza! (...) Dziękuję Florent za pojawienie się w moim życiu" - podsumowywała, wcześniej tytułując trenera "swoim największym wsparciem i osobą, która wierzy w nią najbardziej".

