Zderzenie Niewińskiego na torze. Dreszczowiec z udziałem Polaka, walka o medal była blisko
Po niedawnym występie w ramach sztafety mieszanej w czwartkowy wieczór Michał Niewiński ruszył do kolejnego wyzwania na zimowych igrzyskach olimpijskich w ramach współzawodnictwa w short tracku - i wziął udział w rywalizacji indywidualnej panów na 1000 m. Choć w ćwierćfinale przewrócił się po zderzeniu z jednym z rywali, to ostatecznie awansował dalej - i zakończył swoją przygodę na finale B, gdzie był czwarty. W finale A zaś po złoto sięgnął Holender Jens van 't Wout.
Reprezentanci Polski w short tracku nie zdołali się niestety nawet zbliżyć do podium w ramach współzawodnictwa w sztafecie mieszanej na dystansie 2000 m - czyli pierwszej konkurencji, w której mogli sięgnąć po medale.
"Biało-Czerwoni" - w składzie Natalia Maliszewska, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Kamila Sellier - zakończyli bowiem swoją przygodę w mikście na ćwierćfinale. Czasu na rozpamiętywanie tego, co wydarzyło się wówczas na torze nie było wiele, bowiem "goniły" kolejne wyzwania - i tak 12 lutego do jazdy indywidualnej przymierzyli się Maliszewska oraz Niewiński.
Jako pierwsza na torze zjawiła się 30-latka, która w ćwierćfinale rywalizacji na 500 m niestety miała wielkiego pecha - w pewnej chwili przewróciła się i trafiła na bandę. Choć na szczęście nie stało jej się nic wielkiego i dokończyła ona jazdę, to nie było sił. Musiała zająć ostatnie miejsce.
Zimowe igrzyska olimpijskie. Thriller Niewińskiego w ćwierćfinale, upadek nie przekreślił awansu
Niedługo potem zaś do akcji ruszył Michał Niewiński - ten podjął się próby zawalczenia o olimpijski krążek na nieco dłuższym dystansie, bo 1000 m. W swoim ćwierćfinale zmierzył się on z Chińczykiem Sunem, Łotyszem Kruzbergsem, Włochem Sighelem i Francuzem Ferqociem.
Wydarzyło się wówczas coś naprawdę niepokojącego - Niewiński zderzył się barkami z Pietro Sighelem, stracił równowagę i wręcz obrócił się na torze. Dojechał na linię mety jako ostatni z czasem 1:46,369, natomiast... sędziowie oddali mu sprawiedliwość.
Zgodnie z ich decyzją reprezentant gospodarzy (notabene zwycięzca ćwierćfinału) został zdyskwalifikowany, podobnie jak - w związku z inną sytuacją - Quentin Fercoq. Ostatecznie więc znalazło się miejsce dla Białostoczanina w półfinale.
Na tym etapie Niewiński zmierzył się z Kanadyjczykiem Rousselem, Chińczykiem Liu, Holendrem van 't Woutem i Koreańczykiem Rimem - i w tym przypadku również nie zabrakło wielkich emocji.
Tym razem równowagę stracił Roussel, który skończył jazdę z dużą stratą jako ostatni. Michał Niewiński wyprzedził potem jeszcze Liu i dotarł na metę trzeci, ale jego czas (1:25,617) nie dał mu awansu do finału A. Tym samym marzenie o medalu umknęło - został mu tylko finał B.
Wielka walka Polaka w finale B. Holender mistrzem olimpijskim
W "małym" finale Niewiński walczył dzielnie, ale nie był w stanie go wygrać - skończył na czwartej pozycji z czasem 1:27,521. Wygrał Shaoang Liu z czasem 1:27,211, jak więc widać różnice między uczestnikami nie były dramatycznie różne.
W "wielkim" finale z kolei wszystko szło na żyletki - ostatecznie po złoto sięgnął Jens van 't Wout z czasem 1:24,537, a podium uzupełnili Chińczyk Long Sun i Jongun Rim z Korei Południowej. Prawdziwym szokiem był brak medalu Kanadyjczyka Williama Dandjinou, który zdawał się przez długi czas kontrolować przebieg wyścigu.
Zimowe igrzyska olimpijskie. Przed nami jeszcze sporo emocji w short tracku
Na zimowych igrzyskach olimpijskich w ogólnym rozrachunku w short tracku zostanie rozdanych dziewięć kompletów medali. Walka o najwyższe laury w tej dyscyplinie potrwa do 20 lutego - czyli niemalże do samego końca ZIO, które zostaną zamknięte 22 lutego.