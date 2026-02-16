Zaskakująca wizyta Władimira Siemirunnija. Odważna deklaracja naszej gwiazdy

Tomasz Kalemba

Dość niespodziewanie w Domu Polski (Casa Polonia) w Predazzo pojawił się w poniedziałek Władimir Siemirunnij, który z Mediolanu we włoskie góry jechał około trzech godzin. Nie zabrakło wiwatów na cześć wicemistrza olimpijskiego w biegu na 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Jak się jednak okazało, przyjechał bez medalu. Od razu jednak złożył deklarację.

Dwie młode osoby siedzą przy stole w kawiarni z croissantami i filiżankami kawy, za nimi dekoracyjne białe kwiaty. Okrągła ramka w prawym górnym rogu prezentuje zbliżenie twarzy jednego z nich na tle sceny muzycznej.
Władimir Siemirunnij z partnerką Klaudią BielasPaweł Skraba/PAP/Tomasz Kalemba/Interia.plINTERIA.PL
Kwiaty naszemu bohaterowi wręczał Czesław Lang, attache olimpijski polskiej reprezentacji, który przyznał w rozmowie z Interia Sport, że podaruje naszemu panczeniście rower kolarski, bo jednak łyżwiarze wiele trenują na szosie.

Było oczywiście gromkie: "Dziękujemy! Dziękujemy!" Władek podziękował za wsparcie, a także za to, jak przyjęła go Polska. Do naszego medalisty ustawiła się też kolejka do zdjęć. Pojawił się jednak pewien problem.

Odważna deklaracja Władimira Siemirunnija w czasie zaskakującej wizyty

Siemirunnij nie zabrał medalu.

- Szybko zbierałem się po treningu i zapomniałem spakować. Nic straconego, bo jeszcze przywiozę kolejny medal - deklarował nasz łyżwiarz i jego słowa spotkały się z wielkim aplauzem.

23-latek z Mediolanu do Predazzo jechał trzy godziny.

Dobrze, że to było po treningu, bo połowę drogi przespałem. Nie ukrywam, że ta wizyta była zaskakująca. Jestem zaskoczony tym, jak mnie przywitano w Predazzo. Każdy chce mnie przytulić i pogratulować. Naprawdę super 
cieszył się Siemirunnij, który wciągał jedna za drugą porcję czerwonego barszczu.

Przed Polakiem jeszcze jeden start w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W czwartek wystąpi on w biegu na 1500 metrów. Na tym dystansie też osiąga dobre wyniki.

- Jestem mocny na 1500 m i mam bardzo dobry rekord życiowy. Tor nie jest na wysokości. Odpowiada mi. Będę walczył o medal. Dlatego teraz nie przywiozłem do Predazzo tego srebra z 10 000 metrów - zakończył.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Od lewej: Kamil Fundanicz, Adam Małysz, Izabela Małysz i Tomasz Grzywacz na skoczniach w Predazzo
Skoki Narciarskie

Tomasz Kalemba
Zbliżenie sportowca w narodowym stroju Polski podczas wyścigu łyżwiarskiego na lodzie, w aerodynamicznym kasku i goglach, z widocznym skupieniem na twarzy.
Władimir SiemirunnijPaweł SkrabaPAP
Młody mężczyzna w białej kurtce z logo Polski i napisem 'POLSKA', z medalem zawieszonym na szyi, stoi na tle rozmytej publiczności z widoczną polską flagą w tle.
Władimir SiemirunnijPaweł SkrabaPAP
Młody sportowiec w czerwonym stroju trzyma w dłoni srebrny medal olimpijski i uśmiecha się do kamery, w tle nowoczesne budynki i szklana instalacja.
Władimir SiemirunnijPaweł SkrabaPAP

