Zaraz igrzyska, a Zillmann pojawiła się w PKOl. Dostała specjalne zadanie

Tuż przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi we Włoszech Polski Komitet Olimpijski ma spore kłopoty wizerunkowe. Aktualnie PKOl jest w konflikcie z Polskim Związkiem Narciarskim w kontekście powołania narciarza alpejskiego, na które zgody nie wydał związek z Adamem Małyszem na czele. Sprawa jest rozwojowa i wciąż nie wiadomo, kto pojedzie na najważniejszą zimową imprezę czterolecia.

Katarzyna Zillmann ze specjalnym zadaniem

Katarzyna Zillmann w ostatnim czasie nie ustaje w ćwiczeniach, ale zdawało się, że jej uwaga bardziej skupia się na działalności rozrywkowej i charytatywnej niż na sporcie. Wioślarka informowała o swoim planach dotyczących rozwijania tanecznej pasji, a także pojawiła się na obchodach 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Fanom jednak nie umknęła sportowa współpraca Zillmann z Totalizatorem Sportowym. Teraz okazało się, że zawodniczka dostała inne ważne zadanie. Została oficjalnie włączona do Rady Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Katarzyna Zillmann w radzie PKOl

Wioślarka postanowiła pochwalić się zdjęciem ze spotkania. Znalazła się na nim ze znanymi byłymi już sportowcami, czyli sprinterką Anną Kiełbasińską, która zakończyła karierę w 2024 roku oraz Sebastianem Świderskim, byłym siatkarzem, a aktualnie prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Zillmann wyjawiła w skrócie, jaki temat omawiany był na Radzie Fair Play tuż przed igrzyskami. Ten okazał się ważny szczególnie w kontekście nadchodzących igrzysk i burzy, która w ostatnich dniach wstrząsnęła sportową polską. Na miejscu pojawiła się agentka śledcza z POLADA.

Dzisiaj jako Rada Fair Play PKOl, wspólnie z agentką śledczą działającą w Polskiej Organizacji Dopingowej (Polskiej Agencji Antydopingowej, POLADA - przyp. red.), rozmawialiśmy w temacie ochrony zdrowia polskich sportowców

Dla polskiej wioślarki to nowe wyzwanie. Choć zawodniczka zapewniała, że jej głównym celem wciąż jest działalność sportowa i wyjazd oraz medal na kolejnych letnich igrzyskach olimpijskich, to widać, że stara się ona działać ze sportem również w innych kontekstach niż tylko czynnego uprawiania i walki o najwyższe cele.

