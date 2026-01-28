Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaraz igrzyska, a Zillmann pojawiła się w PKOl. Dostała specjalne zadanie

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Katarzyna Zillmann mimo ostatniej obecności przede wszystkim w świecie rozrywki, nie rezygnuje ze sportu. Wioślarka postanowiła to pokazać m.in. przez działalność na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Okazało się, że dostała wraz z kilkoma innymi znanymi osobami ze świata polskiego sportu specjalne zadanie. Postanowiła od razu pochwalić się w mediach społecznościowych.

Dwie eleganckie osoby w garniturach stoją obok siebie na tle czarnej ścianki z logotypami, jedno z nich patrzy w bok, a drugie się uśmiecha, panuje atmosfera wydarzenia publicznego.
Janja Lesar i Katarzyna ZillmannFOT. TEDI/NEWSPIX.PLNewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Tuż przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi we Włoszech Polski Komitet Olimpijski ma spore kłopoty wizerunkowe. Aktualnie PKOl jest w konflikcie z Polskim Związkiem Narciarskim w kontekście powołania narciarza alpejskiego, na które zgody nie wydał związek z Adamem Małyszem na czele. Sprawa jest rozwojowa i wciąż nie wiadomo, kto pojedzie na najważniejszą zimową imprezę czterolecia.

Katarzyna Zillmann ze specjalnym zadaniem

Katarzyna Zillmann w ostatnim czasie nie ustaje w ćwiczeniach, ale zdawało się, że jej uwaga bardziej skupia się na działalności rozrywkowej i charytatywnej niż na sporcie. Wioślarka informowała o swoim planach dotyczących rozwijania tanecznej pasji, a także pojawiła się na obchodach 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Fanom jednak nie umknęła sportowa współpraca Zillmann z Totalizatorem Sportowym. Teraz okazało się, że zawodniczka dostała inne ważne zadanie. Została oficjalnie włączona do Rady Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Katarzyna Zillmann w radzie PKOl

Wioślarka postanowiła pochwalić się zdjęciem ze spotkania. Znalazła się na nim ze znanymi byłymi już sportowcami, czyli sprinterką Anną Kiełbasińską, która zakończyła karierę w 2024 roku oraz Sebastianem Świderskim, byłym siatkarzem, a aktualnie prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Zillmann wyjawiła w skrócie, jaki temat omawiany był na Radzie Fair Play tuż przed igrzyskami. Ten okazał się ważny szczególnie w kontekście nadchodzących igrzysk i burzy, która w ostatnich dniach wstrząsnęła sportową polską. Na miejscu pojawiła się agentka śledcza z POLADA.

Dzisiaj jako Rada Fair Play PKOl, wspólnie z agentką śledczą działającą w Polskiej Organizacji Dopingowej (Polskiej Agencji Antydopingowej, POLADA - przyp. red.), rozmawialiśmy w temacie ochrony zdrowia polskich sportowców
wyjaśniła Zillmann.

Dla polskiej wioślarki to nowe wyzwanie. Choć zawodniczka zapewniała, że jej głównym celem wciąż jest działalność sportowa i wyjazd oraz medal na kolejnych letnich igrzyskach olimpijskich, to widać, że stara się ona działać ze sportem również w innych kontekstach niż tylko czynnego uprawiania i walki o najwyższe cele.

Grupa uśmiechniętych osób pozuje do wspólnego zdjęcia selfie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tle widoczne logo oraz roślina. Osoby stoją blisko siebie, wyrażając pozytywne emocje.
Katarzyna Zillmann na spotkaniu Rady Fair Play PKOlInstagram/kzillmannESP/Instagram

Zobacz również:

Rafał Tataruch (z prawej) w rozmowie z Interią powiedział otwarcie, że sytuacja wokół narciarek alpejskich nie powinna była się zdarzyć
Polacy

Potężny skandal wstrząsnął związkiem Małysza. Mocna reakcja członka zarządu

Artur Gac
Artur Gac
Katarzyna Zillmann
Katarzyna ZillmannVIPHOTOEast News
Młoda osoba z krótkimi włosami w jasnoniebieskiej koszuli, z zamyślonym wyrazem twarzy, opiera dłoń o usta i spogląda w bok, w tle rozmyte wzory świetlne.
Katarzyna ZillmannArtur Szczepanski/REPORTERReporter
Marcin Komenda: Dziękuję za gratulacje, bo mieć dzieci to największe osiągnięcie w życiu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja