Zapisała się w historii i zalała się łzami. Polki wściekłe i zdezorientowane

W skrócie Polskie bobsleistki Linda Weiszewski i Klaudia Adamek zajmują 22. miejsce po dwóch ślizgach na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Adamek jako pierwsza Polka wystąpiła zarówno na letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich.

Zawodniczki wyrażały rozczarowanie osiągniętym wynikiem, wskazując na sprzęt i błędy podczas drugiego ślizgu.

Linda Weiszewski i Klaudia Adamek miały bardzo dobry pierwszy ślizg w bobslejowych dwójkach. Polki uzyskały 15. czas. W drugim jeszcze poprawiły start, mając ósmy czas w stawce, ale coś się wydarzyło na górze i tam straciły prędkość. Efekt? Przedostatni czas drugiego ślizgu i spadek na 22. miejsce.

Nasze panie były rozgoryczone. Weiszewski była wściekła. Wyglądała jak rozjuszony byk.

Linda Weiszewski zażenowana. Trener kadry tonował emocje

To jest niemożliwe pod względem fizyki. To jest niemożliwe przy takim starcie być za osobami, które startują o wiele wolniej. To jest... Nie wiem, co ja muszę zrobić. Musiałabym zrobić doskonały ślizg, żeby być w "15", tak jak udało mi się w pierwszym. Zrobiłam małe błędy i straciłam ponad pół sekundy

Zapytana o to, czy na tym przejeździe zaważył gorszy przejazd w górze toru, odparła: - Tam na czwórce był błąd. Jest jednak tylko garstka osad, które dobrze tam jadą. Nie wiem, jak w ogóle skomentować to, co się stało. Jestem zażenowana po prostu. Robiłam, co mogłam.

Kiedy zapytaliśmy Dawida Kupczyka, trenera kadry polskich bobslei, co się stało w drugim ślizgu, miał krótką odpowiedź: - Zaważyły umiejętności i słaba góra.

Niedawno Weiszewski w rozmowie z TVP Sport przyznała, że polski bobslej przy sprzęcie innych to jest jak seicento w porównaniu do porsche.

- Walczę, ale to jest walka z wiatrakami. To dla zawodnika jest straszna rzecz. Przyjeżdżasz na igrzyska z myślą, że będziesz dobrze przygotowana. I jesteśmy dobrze przygotowane, tylko uciekają nam wyniki. I nie wiem gdzie. W zeszłym sezonie dobrze jeździłyśmy, bo wszyscy sprawdzali sprzęt. A w tym sezonie każdy dołoży pieniądze, jakie ma, żeby mieć jak najlepszy sprzęt, najlepsze płozy - mówiła Weiszewski.

Gdy zapytaliśmy, czy kiedykolwiek miała okazję zjechać lepszym bobem, odparła: - Nie, ale rozmawiałam z różnymi trenerami i różnica między naszym bobslejem a tymi rywalek, jest ogromna. Mają bardziej aerodynamicznego boba. Mechanik też doskonale wie, co tam w środku zrobić, żeby ten bobslej bardziej nabierał prędkości. Każdy chce jeździć, żeby walczyć o medale olimpijskie, a nie jeździć dla fanu. Taka jazda nie sprawia mi żadnej przyjemności.

Polki skomplikowały sobie sytuację. Klaudia Adamek: byłam w szoku

Drugim ślizgiem Polki mocno skomplikowały sobie sytuację. Teraz w kolejnym muszą walczyć o udział w finałowej rywalizacji z udziałem 20 osad. Do 20. Chinek Polki tracą tylko 0,11 sek. To jest do zrobienia.

Jestem rozczarowana, bo dużo wyżej mierzyłyśmy. Wkradły się jednak małe błędy, więc to można poprawić. Chciałyśmy dojechać i zobaczyć w drugim ślizgu jedynkę, a nie ósemkę po naszym przejeździe. Przyznam, że byłam w szoku, nie wiedziałam co się w ogóle dzieje. Naprawdę bardzo liczę, że wszystko się odmieni i pojedziemy w sobotę dwa ślizgi, a nie tylko jeden

Nasza rozpychająca przyznała, że Polki jeszcze stać na lepszy start. Taki w granicach 5,15 sek. To napędziłoby też Biało-Czerwone na górze.

- Każdy zawodnik przyjeżdża na igrzyska super przygotowany. Każdy się zbroi. Nie mogę powiedzieć, bo nasz związek stara się robić wszystko robić, jak najlepiej. Wszystko zostało pod nas zrobione. Płozy zostały testowane wielokrotnie, ale nie wiem po prostu, czemu nie jadą. Narobiłyśmy sobie apetytu na te igrzyska poprzednim sezonie, w którym kilka razy byłyśmy w "10". To zwiększyło zainteresowanie bobslejami w Polsce. W tym od samego początku coś nie idzie. I nie wiem, trzeba po prostu przeanalizować to jeszcze. W sobotę jest kolejny dzień i na to się nastawiamy. Jestem bardzo mocno zmotywowana, bo nie chciałam tutaj przyjechać na wycieczkę, jak pewnie będą pisać ludzie. Każdy sportowiec, przyjeżdżając na igrzyska walczyć i ja też jestem takim walczakiem. Jest mi po prostu przykro - mówiła Adamek, która zalewała się łzami.

O godzinie 18.37 Klaudia Adamek zapisała się w historii polskiego sportu. Nikt inny tego nie dokonał

Dla niej to był wyjątkowy dzień. Dokładnie o godzinie 18.37 przeszła do historii polskiego sportu. Została pierwszą sportsmenką z naszego kraju, która wystąpiła zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. W 2021 roku w Tokio Adamek wystąpiła w sztafecie lekkoatletycznej 4x100 metrów.

- Na pewno się tym cieszę i jest to naprawdę takie "wow". Jestem jednak takim zawodnikiem, który lubi wszystko robić perfekcyjnie. Jak już się za coś zabieram, to chciałbym to robić jak najlepiej, a nie wyszło - łamała się Polka.

Zapisałam się w historii, ale nie byłby tego bez wsparcia, jakie otrzymałam od rodziny, bliskich i od mieszkańców Zakrzewa, ale też ze Szczecina od dowództwa i koleżanek i koleżanek, bo jestem w 12. Brygadzie Zmechanizowanej. Jestem wszystkim bardzo wdzięczna, ale to boli. Czuję gorycz, bo wszyscy trzymają kciuki, a my dojeżdżamy na 22. miejscu. To jest porażka, a te igrzyska są na razie dla mnie słodko-gorzkie

