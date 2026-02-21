Zapadła decyzja ws. Semirunnija. Tuż przed startem, honor na wagę medalu
- Chorążymi Olimpijskiej Reprezentacji Polski na ceremonię zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan i Cortina 2026 zostali Władimir Semirunnij i Gabriela Topolska. Gratulujemy - ogłosił dzisiaj Polski Komitet Olimpijski. Przypomnijmy, że podczas ceremonii otwarcia "biało-czerwonych" reprezentował inny duet, mianowicie kończący kariery Natalia Czerwonka i Kamil Stoch.
Swój punkt kulminacyjny igrzyska olimpijskie we Włoszech osiągną w niedzielę w Weronie (godz. 20:30). To w tym pięknym, zabytkowym mieście, dokona się uroczyste zgaszenie ognia olimpijskiego, poprzedzone ceremonią. Obiektem będzie historyczna Verona Arena, na czas wielkiego święta sportu przemianowana na Verona Olympic Arena.
Gabriela Topolska i Władimir Semirunnij chorążymi reprezentacji
"Transmitowany na cały świat wielki finał igrzysk połączy muzykę, sztukę i ducha sportu, celebrując jedność i trwałe więzi między sportowcami i narodami" - zapowiadają organizatorzy. A dlaczego w ogóle Werona?
"Wybór nie jest przypadkowy. Ten kultowy amfiteatr ucieleśnia bogate dziedzictwo kulturowe Włoch, zapewniając niezrównaną oprawę dla zakończenia wydarzenia o globalnym znaczeniu. Tutaj znakomita przeszłość obiektu spotyka się z przyszłością sportu, prezentując włoskie dziedzictwo jako scenę zarówno dla ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich, jak i paraolimpijskiej ceremonii otwarcia" - to ciąg dalszy komunikatu organizatorów.
Na tę okoliczność zasadniczego wyboru polskich chorążych, którzy poniosą flagę narodową, dokonał Polski Komitet Olimpijski. Ogłoszoną decyzją przywileju dostąpią zawodniczka short tracku Gabriela Topolska, a także jeden z trzech polskich medalistów tych igrzysk - panczenista Władimir Semirunnij.
Przypomnijmy, że podczas ceremonii otwarcia igrzysk, która miała miejsce 6 lutego, honory w polskiej kadrze pełnili łyżwiarka szybka, wicemistrzyni olimpijska 37-letnia Natalia Czerwonka i trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch.
Z Mediolanu - Artur Gac