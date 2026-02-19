- Dzisiaj czułam, że w środku umieram - jeszcze teraz dźwięczą mi w uszach te słowa, które Jekaterina Kurakowa wypowiedziała po swoim wtorkowym show. Wprawdzie roześmiała się, bo emocje już zaczęły schodzić, ale ze swoich barków zrzuciła wielotonowy ciężar. Chwilę wcześniej walczyła z gigantycznymi emocjami, które nazwała nadspodziewanym stresem. Do tego stopnia, że spętały jej - to słowo Katii - "nóżki".

Jekaterina Kurakowa i jej program dowolny. Znamy szczegóły

- Byłam tak bardzo zestresowana... I nie byłam na to przygotowana, bo ja przez cały sezon nigdy się nie stresuję. Myślałam, że dzisiaj tak samo do tego podejdę, ale nie. Naprawdę, bardzo! Nie czuję swoich nóżek, mam takie... - mówiła pełna ekspresji.

To tylko pokazuje, z jakim ciśnieniem wiąże się olimpijski start. I dotyczy to także zawodniczki, dla której nie był to debiut na najważniejszej imprezie sportowej świata. Jednak trudne doświadczenia odcisnęły na niej piętno i zrobiły swoje w momencie sprawdzianu.

Kurakowa była zadowolona, bo od sędziów otrzymała notę 60,14 pkt. Z jednej strony straciła bardzo dużo do najlepszych konkurentek (liderka, 17-letnia Japonka Ami Nakai zainkasowała 78,71 pkt), ale ten wynik bardzo ją usatysfakcjonował. To bowiem jej rekord sezonu, czyli najlepsza forma przyszła w możliwie najwłaściwszym momencie.

Dzisiaj przed najlepszymi łyżwiarkami figurowymi globu popis w programie dowolnym. Po nim, co w zasadzie podkreślają wszyscy, nasza gwiazda powinna awansować o kilka "oczek". Zwłaszcza, że wszystko co najlepsze ma jeszcze w zanadrzu, w tym same potrójne skoki. Poznaliśmy także sporo kuchni, jeśli chodzi o całą aranżację takiego programu. Szczegóły przedstawiła w rozmowie z dziennikarzami, między innymi korespondentem Interii, Magdalena Tascher, prezeska Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.

- Wszystko wygląda na takie łatwe i lekkie, ale zawodnicy nie byliby w stanie zmienić muzyki tak często w sezonie. Choć powoli ISU szykuje nam zmiany, chcieliby, aby zawodnicy jeździli dwa różne programy dowolne w sezonie. Ale my wiemy, jak będzie, wtedy pary sportowe na przykład będą jechać ten sam program, tylko do innej muzyki. To po prostu nie jest fizycznie możliwe, zwłaszcza w parach sportowych - tłumaczyła złożoność tematu.

I kontynuowała, by ukazać jak najwięcej kulisów. - Program układamy w sezonie przygotowawczym, czyli na wiosnę. I o ile nie jest on źle przyjęty przez sędziów lub zawodnik w nim się nie czuje źle, to zostaje do końca sezonu. Zdarza się, że zawodnicy jeżdżą swoje programy przez dwa sezony, choć na poziomie seniorskim zdecydowanie rzadziej. Natomiast igrzyska to specjalny rok, gdy czasami zawodnicy wracają do swoich ulubionych muzyk, w których najlepiej się czują i ich niosą - dodała.

Kurakowa za pięć lat będzie mamą? Jest reakcja prezeski związku

I tak oto, coraz bardziej drążąc temat, dowiedzieliśmy się, do jakiego utworu nasza zawodniczka, której trenerem i jednocześnie choreografem jest Francuz Florent Amodio, zaprezentuje się dziś wieczorem.

- Program Katii składa się z kilku utworów. I tak do grudnia nie wiedziałam, jaka wersja będzie na zawodach, bo z trenerem eksperymentowali. Zmieniali dowolność utworów, same utwory, obraz tego programu był podobny, ale próbowali. Do czego pojedzie? Do muzyki z Moulin Rouge - obwieściła Tascher.

Jednocześnie odniosła się do słów jednego z dziennikarzy, który przywołał wypowiedź Kurakowej, jakoby zawodniczka za pięć lat widziała się w roli mamy.

- Ja o tym słyszę już od dawna. Wydaje mi się, że Katii myśli są jeszcze przy łyżwiarstwie, bo zauważyła, że teraz wreszcie może mieć z tego prawdziwą frajdę. Ale mam pewność, że za parę lat będzie świetną mamą. Ona tego bardzo chce. Jest niezwykle rodzinna, ciepła. Trzymam za to kciuki - skomentowała prezes.

Z Mediolanu - Artur Gac

