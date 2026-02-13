Wyrzucenie z igrzysk, Polak nie zamierza milczeć. Dobitne słowa ws. skandalu

Małopolska Rada Olimpijska przez lata kojarzyła mi się z postacią prof. Józefa Lipca, jej przewodniczącego, który z pozycji wielkiego filozofa sportu i erudyty wspaniale rozprawiał o najbardziej etycznych i moralnych zagadnieniach. Podczas takich spotkań, które mimo odejścia profesora wciąż odbywają się w Hotelu Francuskim w Krakowie (tam w 1919 roku zawiązany został Polski Komitet Olimpijski, wówczas pod nazwą Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich), wielokrotnie mogłem przekonać się, jak wielką wiedzą dysponuje także prof. Zbigniew Porada.

Władysław Heraskewycz zdyskwalifikowany. Profesor Porada: Nadmierna kara

Mimo wykształcenia ścisłego (specjalizował się w zagadnieniach dotyczących elektrotechniki, optoelektroniki i techniki światłowodowej - za pcbj.pl), jego wielką pasją przez całe życie stała się historia sportu, w szczególności ruchu olimpijskiego w Polsce i na świecie.

Toteż uznałem, że głos 79-letniego, emerytowanego profesora Porady będzie bardzo cenny w dyskusji, związanej z decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o wykluczeniu z igrzysk skeletonisty Władysława Heraskewycza. 27-latek z Kijowa chciał wystartować w kasku, przedstawiającym czarno-białe sylwetki jego zmarłych rodaków - sportowców i trenerów, poległych w wojnie, wywołanej przez Rosję. Miał to być z jego strony hołd.

MKOl powoływał się na artykuł 50. Karty Olimpijskiej, który stanowi: "zakaz wszelkiego rodzaju demonstracji lub propagandy politycznej, religijnej albo rasowej na obiektach olimpijskich i w innych miejscach". Przewodnicząca Kirsty Coventry odwodziła zawodnika od planu startu w zawodach w tym kasku, jak to uczynił podczas treningu, ale bezskutecznie. Skutkiem była decyzja o dyskwalifikacji Heraskewycza.

Jak na całą tę sprawę patrzy profesor Zbigniew Porada?

- Olimpijska zasada, iż żadnych demonstracji czy akcentów politycznych być nie powinno, jest słuszna. Polityka nie powinna wpływać na sport, ale prawda jest taka, że wpływa. Samo skądinąd zasadne wykluczenie z igrzysk Rosji i Białorusi, to jest przecież decyzja polityczna. O czym tu mówić? Poza tym, pomysł Ukraińca z kaskiem to bardziej wyraz hołdu, moim zdaniem tylko przy specyficznej interpretacji można to nazwać manifestem - podkreśla w pierwszych zdaniach wybitny znawca olimpizmu.

Prof. Porada: Sprawa zakończyła się najgorszym, możliwym finałem

- Szukałbym takiego wyjścia, aby pozwolić mu na start. W jakiś sposób ukarać, ale niekoniecznie dyskwalifikacją, czyli wykluczeniem ze sportu, jeśli nawet decydenci uważają to za polityczną manifestację. Jakaś forma dezaprobaty ze strony MKOl powinna być, żeby takich sytuacji unikać na przyszłość, ale ja bym go dopuścił do startu. Po prostu wydaje mi się, że jego wykluczenie z igrzysk jest trochę nadmierną karą.

Najbardziej smutne, że efekt historii jest oto taki, że Heraskewycz decyzję odebrał jako cios w serce i zapowiedział odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Z kolei szefowa MKOl Coventry ogłaszała decyzję ze łzami w oczach.

- Takie stanowisko (o dopuszczeniu do startu - przyp.) byłoby najbardziej kompromisowe, a w dodatku w duchu olimpizmu. Dodając wartości antywojenne, a tutaj ofiarą jest Ukraina, a prowadzącym pełnoskalową wojnę Federacja Rosyjska. Jeśli żadna ze stron nie chciała ustąpić o krok, czyli zawodnik nie poszedł na żaden kompromis, a z tego, co czytam, proponowano, by wystąpił z czarną opaską. Wydaje mi się, że to była propozycja do przyjęcia, opaska jest hołdem, ale nie zechciał jej przyjąć. Z kolei MKOl też poszedł w swoją stronę i sprawa zakończyła się najgorszym, możliwym finałem - podsumował pan profesor.

Z Mediolanu - Artur Gac

