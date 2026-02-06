Wściekły atak na Polaka. Rosja nie wytrzymała. Pupilka Putina zapalnikiem

Już dziś oficjalnie zainaugurowane zostaną tegoroczne igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina. Poprzednia impreza czterolecia była naznaczona między innymi przez kazus Kamili Walijewej, zwaną pupilką Władimira Putina, wokół której rozgorzał dopingowy skandal.

15-letnia wówczas zawodniczka wystąpiła w Pekinie, choć wcześniej otrzymała pozytywny wynik testu na obecność w organizmie zakazanej substancji trimetazydyny. Sprawa miała swój finał dopiero w styczniu 2024 roku, gdy Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) ogłosił jej czteroletnią dyskwalifikację, obowiązującą wstecz od 2021 roku. W efekcie Rosyjski Komitet Olimpijski stracił złoty medal, wywalczony w rywalizacji drużynowej.

Na tegorocznych igrzyskach obecna będzie bohaterka drugiego planu tamtych zdarzeń, ówczesna trenerka Kamili Walijewej - Eteri Tutberidze. Niezadowolony z takiego obrotu spraw jest szef Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka, który podzielił się publicznie swoimi rozterkami.

Jeśli pytacie mnie, co czuję, to nie czuję się komfortowo z jej obecnością tutaj, na igrzyskach olimpijskich

- Śledztwo nie wykazało jednak żadnych dowodów na udział tej osoby w dopingu, więc nie ma podstaw prawnych do jej wykluczenia - dodał po chwili.

A jego wypowiedź wywołała niemal natychmiastową furię w Rosji.

Igrzyska olimpijskie. W Rosji zawrzało po słowach Witolda Bańki

Oburzony słowami Witolda Bańki jest między innymi dwukrotny radziecki mistrz olimpijski w biathlonie Dmitrij Wasiljew.

- Witold Bańka zdyskredytował WADA jako organizację, która powinna walczyć z dopingiem. Sama WADA rozpowszechnia doping na całym świecie, wydając zachodnim sportowcom zwolnienia terapeutyczne, co w praktyce legalizuje doping. WADA łagodnie karze również zachodnich sportowców przyłapanych na ewidentnym stosowaniu dopingu, nakładając na nich kary absurdalne, np. dwumiesięczne zawieszenia - grzmi 63-latek na łamach rosyjskiego portalu Vseprosport. I dodaje:

Lepiej, żeby Witold Bańka martwił się tą sprawą, a nie tym, kto jest na igrzyskach olimpijskich we Włoszech. To nie jego sprawa. Niech szef WADA zajmie się czystością sportu, a nie rozprzestrzenianiem dopingu

Swoje "trzy grosze" dorzucił także wicemarszałek rosyjskiej Dumy Państwowej Borys Czernyszow, sugerując, że... sam Witold Bańka powinien przejść kontrolę antydopingową.

- To niestosowne. Używa złego slangu. Wydaje mi się, że nie dba o język. Sprawdźmy go na obecność dopingu, wyślijmy mu probówki i niech zrobi badania. Ustalmy jego stan. Jeśli jest naprawdę w dobrym stanie, niech przeprosi. Trzeba unikać obrażania, nie trzeba wywierać presji - cytuje jego wypowiedź serwis "Match TV".

