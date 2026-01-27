Wrze przed igrzyskami. PKOl reaguje na list PZN. To nie koniec zamieszania
Trwa zamieszanie w polskim sporcie tuż przed zimowymi igrzyskami w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Poszło o powołania zawodników w zmaganiach w narciarstwie alpejskim. We wtorkowy poranek PZN przygotował otwarty list do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w którym oczekiwał przywrócenia Piotra Habdasa do składu kosztem Michała Jasiczka. Na tego drugiego postawiła organizacja zarządzana przez Radosława Piesiewicza. Adam Małysz oraz pozostali działacze doczekali się błyskawicznej odpowiedzi w mediach społecznościowych.
"W związku z decyzją Zarządu PKOl o zmianie składu reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie Milano-Cortina 2026 poprzez zastąpienie Piotra Habdasa Michałem Jasiczkiem, dokonaną wbrew uchwale i rekomendacji Zarządu PZN, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tych działań i wzywamy do przywrócenia rekomendowanego składu" - pisał dziś o poranku Polski Związek Narciarski do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Cały list dostępny TUTAJ.
Organizacja, której szefuje Radosław Piesiewicz, długo nie zwlekała nad odpowiedzią. "W piątek, 23.01 po posiedzeniu komisji sportowej PKOl Sekretarz Generalny PKOl wysłał do PZN odwołania zawodników wraz z prośbą o przedstawienie wyjaśnień i dokumentów przed poniedziałkowym posiedzeniem zarządu PKOl. W odpowiedzi PKOl otrzymał regulaminy PZN oraz uchwały zarządu bez jakichkolwiek wyjaśnień. Informacje zastały przekazane na prezydium zarządu, które zarekomendowało skład kadry na ZIO 2026. Zarząd PKOl jednogłośnie podjął decyzję w sprawie składu" - czytamy na profilu PKOl w serwisie X.
Więcej informacji wkrótce.