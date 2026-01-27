Wrze przed igrzyskami. PKOl reaguje na list PZN. To nie koniec zamieszania

"W związku z decyzją Zarządu PKOl o zmianie składu reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie Milano-Cortina 2026 poprzez zastąpienie Piotra Habdasa Michałem Jasiczkiem, dokonaną wbrew uchwale i rekomendacji Zarządu PZN, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tych działań i wzywamy do przywrócenia rekomendowanego składu" - pisał dziś o poranku Polski Związek Narciarski do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Cały list dostępny TUTAJ .

Organizacja, której szefuje Radosław Piesiewicz, długo nie zwlekała nad odpowiedzią. "W piątek, 23.01 po posiedzeniu komisji sportowej PKOl Sekretarz Generalny PKOl wysłał do PZN odwołania zawodników wraz z prośbą o przedstawienie wyjaśnień i dokumentów przed poniedziałkowym posiedzeniem zarządu PKOl. W odpowiedzi PKOl otrzymał regulaminy PZN oraz uchwały zarządu bez jakichkolwiek wyjaśnień. Informacje zastały przekazane na prezydium zarządu, które zarekomendowało skład kadry na ZIO 2026. Zarząd PKOl jednogłośnie podjął decyzję w sprawie składu" - czytamy na profilu PKOl w serwisie X.