Wpadka ze strojami Polaków na igrzyskach? Ekspert wszczyna alarm

60-osobowa delegacja reprezentantów Polski zameldowała się we Włoszech, gdzie przez najbliższe dwa tygodnie walczyć będzie o olimpijskie medale na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia. Techniczne przygotowania do wydarzenia rozpoczęto wiele miesięcy wcześniej i obejmowały one m.in. wyposażenie sportowców w jednolite stroje. Efekt? Okazuje się, że kontrowersyjny.

Zamieszanie wokół strojów Polaków na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026

Temat olimpijskich strojów jest na pozór błahy, lecz w rzeczywistości to jeden z ważniejszych pozasportowych elementów przygotowania reprezentantów do wyjazdu na igrzyska. W założeniu ubrania mają jasno identyfikować zawodników i nie pozostawiać wątpliwości co do tego, pod jaką flagą występują. Nie bez znaczenia są także oczywiście wygoda w noszeniu i funkcjonalność. Tegoroczna kolekcja trafiła w gust prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Jestem zachwycony, zarówno jakością, jak i rozwiązaniami technicznymi, które zaproponował nasz sponsor adidas. To wspaniała kolekcja i nie ukrywam, że trafia ona także w mój gust, jeśli chodzi o warstwę wizualną i kolorystyczną oraz o dbałość o detale

Dominują kolory biały i rubinowy, co jest nawiązaniem do narodowych barw. Ubrania mają też akcenty w odcieniach granatu, szarości, fioletu i srebra, dzięki czemu jest różnorodnie. Do tego dochodzi jeszcze unikalny nadruk, który łączy logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Team PL) z godłem Polski.

Są pierwsze komentarze ekspertów z branży modowej. Zdaniem projektanta Dawida Wolińskiego kolekcja jest poprawna i "bardzo zgodna z formatem", lecz dostrzega pewne braki. "Olimpijska moda to dziś też storytelling i ikona - a tu jeszcze jest przestrzeń, żeby zrobić coś bardziej pamiętnego" - ocenia dla "Faktu".

Plusy w strojach olimpijczyków dostrzega Jarosław Szado, stylista i reżyser pokazów mody. "Nasza flaga jest biało-czerwona, a te kolory zawsze dobrze wyglądają w strojach sportowych. Biel zawsze jest kolorem elegancji i szlachetności, a w kontekście sportowego looku szczególnie podkreśla karnację. A czerwony zawsze mocno przykuwa uwagę i budzi respekt. Ten kolor nie bez powodu dominuje na królewskim dworze" - twierdzi.

Pozytywnie ocenia też ruch z wprowadzeniem do kolekcji innych kolorów niż czerwień i biel. Podoba mu się również nowoczesny fason ubrań. Jest jednak coś, co zdecydowanie nie przypadło styliście do gustu. Chodzi o umieszczenie na strojach napisów w języku polskim. Zdaniem Szado wyszło mało "międzynarodowo", a przecież zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 to wydarzenie, które skupia uwagę całego świata.

"Nie rozumiem, dlaczego ktoś podjął taką decyzję. Napis 'Polska' będzie zrozumiały jedynie dla Polaków. Ludzie ze świata na pierwszy rzut oka, nie będą mieli pojęcia, jaki kraj reprezentujemy" - tłumaczy.

To nie wszystko. W jego ocenie błędna była decyzja o umieszczeniu napisu "Polska" pionowo, wzdłuż suwaka. Może to rodzić problemy z prezentacją w transmisjach telewizyjnych. "Ludzkie oko najlepiej czyta w poziomie. (...) Możliwe, że w telewizji na bliskim planie zamiast napisu Polska, będzie widoczne tylko 'PO'" - przestrzega.

Kolekcja olimpijska na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 Tomasz Jastrzebowski Reporter

Kolekcję olimpijską prezentował m.in. Mikołaj "Bagi" Bagiński Tomasz Jastrzebowski Reporter

Dawid Woliński Jacek Kurnikowski AKPA

