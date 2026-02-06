Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wpadka ze strojami Polaków na igrzyskach? Ekspert wszczyna alarm

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Polacy są już we Włoszech, gdzie lada chwila oficjalnie rozpoczną zmagania na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Emocje budzą jednak nie tylko sportowe starty. Na tapecie znalazł się również temat strojów polskich olimpijczyków. I zrobiło się zamieszanie. Jeden z ekspertów wskazuje na, jego zdaniem, niezrozumiałą decyzję. Przestrzega przed "wpadką" w transmisji.

Dwóch mężczyzn uwiecznionych w różnych stylach ubioru. Z lewej młody mężczyzna w okularach nosi sportową bluzę z logo polskich olimpijczyków. Z prawej starszy mężczyzna w eleganckim garniturze z białą poszetką i krawatem. Tło po obu stronach różni się,...
Olimpijskie stroje Polaków budzą kontrowersjeTomasz Jastrzebowski Reporter
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

60-osobowa delegacja reprezentantów Polski zameldowała się we Włoszech, gdzie przez najbliższe dwa tygodnie walczyć będzie o olimpijskie medale na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia. Techniczne przygotowania do wydarzenia rozpoczęto wiele miesięcy wcześniej i obejmowały one m.in. wyposażenie sportowców w jednolite stroje. Efekt? Okazuje się, że kontrowersyjny.

Zobacz również:

Kamil Stoch, chorąży reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Skoki Narciarskie

"Wyrok" ws. Stocha chwilę przed startem igrzysk. Przekleństwo nad Polakami

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Zamieszanie wokół strojów Polaków na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026

    Temat olimpijskich strojów jest na pozór błahy, lecz w rzeczywistości to jeden z ważniejszych pozasportowych elementów przygotowania reprezentantów do wyjazdu na igrzyska. W założeniu ubrania mają jasno identyfikować zawodników i nie pozostawiać wątpliwości co do tego, pod jaką flagą występują. Nie bez znaczenia są także oczywiście wygoda w noszeniu i funkcjonalność. Tegoroczna kolekcja trafiła w gust prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

    Jestem zachwycony, zarówno jakością, jak i rozwiązaniami technicznymi, które zaproponował nasz sponsor adidas. To wspaniała kolekcja i nie ukrywam, że trafia ona także w mój gust, jeśli chodzi o warstwę wizualną i kolorystyczną oraz o dbałość o detale
    - mówił Radosław Piesiewicz.

    Dominują kolory biały i rubinowy, co jest nawiązaniem do narodowych barw. Ubrania mają też akcenty w odcieniach granatu, szarości, fioletu i srebra, dzięki czemu jest różnorodnie. Do tego dochodzi jeszcze unikalny nadruk, który łączy logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Team PL) z godłem Polski.

    Są pierwsze komentarze ekspertów z branży modowej. Zdaniem projektanta Dawida Wolińskiego kolekcja jest poprawna i "bardzo zgodna z formatem", lecz dostrzega pewne braki. "Olimpijska moda to dziś też storytelling i ikona - a tu jeszcze jest przestrzeń, żeby zrobić coś bardziej pamiętnego" - ocenia dla "Faktu".

    Plusy w strojach olimpijczyków dostrzega Jarosław Szado, stylista i reżyser pokazów mody. "Nasza flaga jest biało-czerwona, a te kolory zawsze dobrze wyglądają w strojach sportowych. Biel zawsze jest kolorem elegancji i szlachetności, a w kontekście sportowego looku szczególnie podkreśla karnację. A czerwony zawsze mocno przykuwa uwagę i budzi respekt. Ten kolor nie bez powodu dominuje na królewskim dworze" - twierdzi.

    Pozytywnie ocenia też ruch z wprowadzeniem do kolekcji innych kolorów niż czerwień i biel. Podoba mu się również nowoczesny fason ubrań. Jest jednak coś, co zdecydowanie nie przypadło styliście do gustu. Chodzi o umieszczenie na strojach napisów w języku polskim. Zdaniem Szado wyszło mało "międzynarodowo", a przecież zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 to wydarzenie, które skupia uwagę całego świata.

    "Nie rozumiem, dlaczego ktoś podjął taką decyzję. Napis 'Polska' będzie zrozumiały jedynie dla Polaków. Ludzie ze świata na pierwszy rzut oka, nie będą mieli pojęcia, jaki kraj reprezentujemy" - tłumaczy.

    To nie wszystko. W jego ocenie błędna była decyzja o umieszczeniu napisu "Polska" pionowo, wzdłuż suwaka. Może to rodzić problemy z prezentacją w transmisjach telewizyjnych. "Ludzkie oko najlepiej czyta w poziomie. (...) Możliwe, że w telewizji na bliskim planie zamiast napisu Polska, będzie widoczne tylko 'PO'" - przestrzega.

    Zobacz również:

    Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, premier Donald Tusk
    Sportowe życie

    Zwrot akcji z ministrem rządu Tuska. A jednak może pakować walizki, leci do Włoch

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Grupa osób ubrana w oficjalne stroje olimpijskiej reprezentacji Polski pozująca na tle planszy z napisem Oficjalna Kolekcja Olimpijskiej Reprezentacji Polski, dominują kolory biały, czerwony i szary, po bokach stoją flagi Polski.
    Kolekcja olimpijska na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026Tomasz Jastrzebowski Reporter
    Kolekcję olimpijską prezentował m.in. Mikołaj "Bagi" Bagiński
    Kolekcję olimpijską prezentował m.in. Mikołaj "Bagi" BagińskiTomasz Jastrzebowski Reporter
    Mężczyzna w średnim wieku w białej koszuli, pochylony, z poważnym wyrazem twarzy. W tle rozmyte światło oraz niewyraźne sylwetki innych osób.
    Dawid WolińskiJacek KurnikowskiAKPA
    Ataki w meczu InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski WęgielPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja