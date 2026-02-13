Władimir Siemirunnij wicemistrzem olimpijskim! Jest kolejny medal dla Polski

Władimir Siemirunnij od 2024 roku reprezentuje barwy Polski. Urodzony w Rosji panczenista po wybuchu wojny w Ukrainie zdecydował się opuścić kraj, a jego nową ojczyzną stała się właśnie Polska. Tym samym Biało-Czerwoni zyskali niewiarygodnie dobrze rokującego łyżwiarza.

26 sierpnia 2025 roku 23-latek oficjalnie otrzymał polskie obywatelstwo. Dzięki temu może reprezentować nasz kraj na zimowych Igrzyskach Olimpijskich Milano-Cortina. Do Mediolanu panczenista poleciał jako mocny kandydat do medalu. Do ostatnich chwil nie było jasne, na ilu długich dystansach wystartuje.

Władimir Siemirunnij wicemistrzem olimpijskim! Wielki przejazd Polaka

Ostatecznie Władimir Siemirunnij stanął jedynie na starcie 10000 metrów panów, a więc tym, na którym zdobył srebrny medal mistrzostw świata w 2025 roku. Nasz panczenista trafił do trzeciej z sześciu par, a jego rywalem bezpośrednim na torze w Mediolanie był Holender Stijn van de Bunt.

Rekord życiowy Holendra przed tym biegiem był o blisko 10 sekund gorszy od rekordu naszego zawodnika. Polak rozpoczął bieg w sposób imponujący. Pierwsze 10 okrążeń przejechał w imponującym tempie, wszystkie poniżej 30 sekund. Później nieco tempo zaczęło się obniżać.

Kolejne kółka Polak pokonywał już z czasami przekraczającymi 30 sekund na okrążenie. To ostatecznie pozwoliło mu wjechać na metę z wynikiem 12:39:08 (o blisko 10 sekund gorszy od rekordu życiowego). W tamtym momencie prowadził, ale pozostały jeszcze trzy bardzo mocne pary oraz czyszczenie toru.

Po procedurach technicznych na starcie stawili się Włoch - Davide Ghiotto oraz Holender - Jorrit Bergsma. Ich starcie było naprawdę pasjonujące. Ostatecznie lepiej spisał się 40-letni Holender, który jednak i tak przegrał na czas z naszym reprezentantem. Na dwie pary przed końcem Siemirunnij prowadził.

Do szczęścia pozostało już naprawdę niewiele. W piątej parze znakomicie spisał się ledwie 19-letni Czech Metodej Jilek. Już mniej więcej od połowy dystansu czeski panczenista zaczął wyprzedzać czas naszego zawodnika. Ostatecznie wygrał z Siemirunnijem o ponad pięć sekund, a Polak spadł na drugie miejsce.

Pozostała ostatnia, bardzo mocna para - Sander Eitrem oraz Timothy Loubineaud. Początek tej dwójki był naprawdę znakomity, wydawało się, że mogą zagrozić nawet Czechowi. Ostatecznie na końcowych trzech kilometrach zabrakło im paliwa w baku i nasz zawodnik może cieszyć się ze srebrnego olimpijskiego medalu. Podium uzupełnił Jorrit Bergsma. Dla Polski to drugi medal na tych igrzyskach.

Władymir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwa Tomasz Jarzębowski materiały prasowe

Władimir Semirunni Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Władimir Semirunni Radosław Jóźwiak materiały prasowe

