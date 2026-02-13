Żeby dokładnie odpowiedzieć, jak smakuje srebrny medal olimpijski, Władimir Semirunnij leciutko chwycił go w zęby. A poproszony, by powtórzył do zdjęciowego kadru, zrobił to ponownie. I po tym od razu powiedział: - Smakuje dobrze. Jest ciężki, naprawdę ciężki. Również jest ciężki w tym sensie, że naprawdę dużo na niego pracowałem - powiedział nam nowy bohater polskiego sportu, arcyspecjalista od łyżwiarstwa szybkiego, a tak naprawdę wyczerpującego dystansu 10 km.

Władimir Semirunnij dziękuje Polsce. My jemu także dziękujemy

Od razu w pierwszych słowach wiedział, komu należą się szczególne podziękowania za wkład w ten życiowy sukces. - Dziękuję mojemu trenerowi (Arturowi Wasiowi - przyp.). Nie jeden ja czekałem, wyczekując na rozwój wypadków. Siedziałem ze szkoleniowcem i widziałem, że on też bardzo się stresuje. Zrobiliśmy to! - uśmiechnął się 23-latek.

Przyznał, że oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie, od momentu gdy w trzeciej parze stanął do rywalizacji, było najdłuższą godziną w jego życiu. - Naprawdę już nie mogłem się doczekać, kiedy nastąpi koniec. Najważniejsza rada dla zawodników, którzy będą w takiej sytuacji, to nie patrzeć na tablicę ile rund zostało - roześmiał się wicemistrz olimpijski, reprezentant klubu Pilica Tomaszów Mazowiecki.

To Władimir Semirunnij wyciągnął rękę do Polski, gdy Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę w Ukrainie. Był przeciwny inwazji zbrojnej, a nasz kraj to docenił i wyciągniętą rękę mocno chwycił.

- Ten medal zdobywam dla Polski. Jedyne, jak mogę podziękować Polsce, to zdobywać medale. I ja to zrobiłem. Dziękuję bardzo panu prezydentowi i Konradowi Niedźwiedzkiemu, że naprawdę pomogli mi z moim celem i moim marzeniem. Dzięki, że mi zaufali, to dużo dla mnie znaczy. Dla Polski myślę też, że ja nie rzucam słów na wiatr. Powiedziałem, że zdobędę ten medal i go zdobyłem - wzruszył się reprezentant naszego kraju.

Bardzo uczciwie podszedł do pytania o to, komu chciałbym zadedykować ten medal. Naprawdę nie szukał osób, dla których mógłby to zrobić. Wskazał jedną osobę. - Dedykuję go sobie - jakby się zawstydził.

I raz jeszcze podkreślił, jak bardzo pragnie, by nikt nie miał wątpliwości odnośnie tego stosunku do Polski. - Paszport to jedno, ale jak wszyscy mi mówią "jesteś nasz", to czuję się w domu - odparł.

Z Mediolanu - Artur Gac

Semirunnij powalczy o medal na 10 000 metrów GEIR OLSEN AFP

Władimir Semirunnij GEIR OLSEN AFP

