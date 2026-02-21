Sellier upadła w biegu ćwierćfinałowym na 1500 m, w twardej walce z rywalkami. Tracąc kontakt z podłożem podcięła Włoszkę Ariannę Fontanę, a w tym momencie otrzymała przypadkowy cios łyżwą w okolice oka od reprezentantki Stanów Zjednoczonych Kristen Santos-Griswold. Sędziowie musieli dopatrzeć się przewiny olimpijki z USA, ponieważ ukarali ją wykluczeniem.

"Kamila Sellier czuje się dobrze. W poniedziałek dalsza decyzja"

Jeszcze bezpośrednio w arenie Forum di Milanu lekarze założyli pierwsze szwy w okolicach oka, aby zatamować krwawienie.

W sobotę rano najpierw pojawiły się dwa inne, uzupełniające się komunikaty.

- Kamila Sellier przespała noc, choć ból dawał o sobie znać. Dziś sprawdzane będzie oko Polki - przekazała rzeczniczka PKOl Katarzyna Kochaniak-Roman.

Z kolei przed kamerą Eurosportu wypowiedział się Konrad Niedźwiedzki, szef polskiej misji olimpijskiej. - Kamila przeszła zabieg, w którym kość została poskładana. Wszystko zostało oczyszczone. Dzisiaj wstała, jest mocno opuchnięta. Nie spała wiele w nocy. Dzisiaj czekają ją testy ruchomości gałki ocznej. Wczoraj oko przeszło pierwsze testy i to jest najważniejsze - powiedział jednoczesny dyrektor sportowy w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Chwilę przed godziną 13:00 pojawiła się najświeższa informacja dotycząca stanu zdrowia 25-latki.

- Kamila w tej chwili czuje się dobrze i pozostaje pod opieką specjalistów. Zostanie w placówce na dalszą diagnostykę do poniedziałku, kiedy zapadnie decyzja dotycząca dalszego postępowania lekarzy - przekazała mediom misja olimpijska.

Z Mediolanu - Artur Gac

Kamila Sellier szybko została zaopiekowana przez medyków Grzegorz Momot PAP

Kamila Sellier: Jest smutek, bo to była konkurencja, na którą najbardziej liczyliśmy Polsat Sport