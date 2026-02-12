Wielki sukces Polek i taki komentarz Justyny Kowalczyk-Tekieli. Nie hamowała się

"Bywały lepsze ślizgi w naszym wykonaniu. Drugi przejazd rzeczywiście jednak - w porównaniu do tego pierwszego - był perfekcyjny. Na mecie wiedziałam, że na pewno poprawimy swoją lokatę. Ostatecznie byłyśmy szóste. To niesamowity wynik, który - mam nadzieję - coś zmieni w polskich sankach" - mówiła po konkursie w rozmowie z Tomaszem Kalembą dla Interii Nikola Domowicz.

Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz zajęły szóste miejsce na igrzyskach

Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz mimo przeciwności losu dokonały niemożliwego i zajęły wysokie, szóste miejsce na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie/Cortinie. Tym samym zawodniczki zapewniły sobie stypendium. Jechały po miejsce siódme, a udało im się przekroczyć własne oczekiwania.

"Nikt się tego nie spodziewał. Celowałyśmy w siódme miejsce, a wracamy z szóstą lokatą. To wynik ponad nasze oczekiwania. Bardzo się z tego cieszymy" - mówiła po zawodach Piwkowska.

Jednocześnie przyznała, że polskie saneczkarstwo nie ma możliwości na to, by gonić światową czołówkę. Domowicz ujęła to w bardzo obrazowy sposób: "Nasze sanki mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa. Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób wierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre. Fajnie byłoby iść do przodu, a nie cofać się o kilka kroków w tył".

Justyna Kowalczyk-Tekieli nie wytrzymała. Taka wypowiedź po sukcesie saneczkarek

Po sukcesie polskich sanczekarek od razu posypały się gratulacje. Zawodniczki mogły być z siebie dumne, że mimo wszystkich przeciwności losu były w stanie osiągnąć tak znakomity wynik. Swoje trzy grosze dodała również Justyna Kowalczyk-Tekieli, która w tym roku pojechała na igrzyska jako ekspertka.

"Brawa dziewczyny! Potraficie walczyć z wiatrakami" - napisała dumna mistrzyni olimpijska. Zdaje się, że sprawa stała się na tyle medialna, że polskie saneczkarstwo będzie miało szansę na rozwój. W sieci już pojawiły się apele do Ministerstwa Sportu o działanie w sprawie budowy profesjonalnego toru i zapewnienia sprzętu.

Justyna Kowalczyk-Tekieli pogratulowała polskim saneczkarkom Instagram/justyna.kowalczyk.tekieli ESP/Instagram

Justyna Kowalczyk PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News

Dominika Piwkowska (po lewej) i Nikola Domowicz Tomasz Kalemba INTERIA.PL

