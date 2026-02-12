Wielki sukces Polek i taki komentarz Justyny Kowalczyk-Tekieli. Nie hamowała się

Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz dokonały kolosalnego wyczynu na igrzyskach - panie, które nie miały możliwości ćwiczyć na normalnym torze i wciąż jeżdżą na dziewięcioletnich sankach, zajęły szóste miejsce w olimpijskich konkursie dwójek. W Polsce podniosło się larum związane z brakiem finansowania, z jakim się zmagały. Swoje trzy grosze postanowiła dorzucić również Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Dwie kobiety w kaskach i kombinezonach narciarskich z logo igrzysk olimpijskich obok narciarki biegowej w stroju z oznaczeniami sponsora, wszystkie skupione na swoim zadaniu
ZIO: Dominika Piwkowska, Nikola Domowicz, Justyna Kowalczyk-TekieliTiziana FABI & HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVAAFP
"Bywały lepsze ślizgi w naszym wykonaniu. Drugi przejazd rzeczywiście jednak - w porównaniu do tego pierwszego - był perfekcyjny. Na mecie wiedziałam, że na pewno poprawimy swoją lokatę. Ostatecznie byłyśmy szóste. To niesamowity wynik, który - mam nadzieję - coś zmieni w polskich sankach" - mówiła po konkursie w rozmowie z Tomaszem Kalembą dla Interii Nikola Domowicz.

Sukces Polek, a potem atak. Oberwało się związkowi. "Mogę to w końcu powiedzieć"

Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz zajęły szóste miejsce na igrzyskach

Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz mimo przeciwności losu dokonały niemożliwego i zajęły wysokie, szóste miejsce na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie/Cortinie. Tym samym zawodniczki zapewniły sobie stypendium. Jechały po miejsce siódme, a udało im się przekroczyć własne oczekiwania.

"Nikt się tego nie spodziewał. Celowałyśmy w siódme miejsce, a wracamy z szóstą lokatą. To wynik ponad nasze oczekiwania. Bardzo się z tego cieszymy" - mówiła po zawodach Piwkowska.

Jednocześnie przyznała, że polskie saneczkarstwo nie ma możliwości na to, by gonić światową czołówkę. Domowicz ujęła to w bardzo obrazowy sposób: "Nasze sanki mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa. Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób wierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre. Fajnie byłoby iść do przodu, a nie cofać się o kilka kroków w tył".

Justyna Kowalczyk-Tekieli nie wytrzymała. Taka wypowiedź po sukcesie saneczkarek

Po sukcesie polskich sanczekarek od razu posypały się gratulacje. Zawodniczki mogły być z siebie dumne, że mimo wszystkich przeciwności losu były w stanie osiągnąć tak znakomity wynik. Swoje trzy grosze dodała również Justyna Kowalczyk-Tekieli, która w tym roku pojechała na igrzyska jako ekspertka.

Potrójnie dramatyczny pech Polaków. "Sytuacja, której żaden zawodnik nie chce"

"Brawa dziewczyny! Potraficie walczyć z wiatrakami" - napisała dumna mistrzyni olimpijska. Zdaje się, że sprawa stała się na tyle medialna, że polskie saneczkarstwo będzie miało szansę na rozwój. W sieci już pojawiły się apele do Ministerstwa Sportu o działanie w sprawie budowy profesjonalnego toru i zapewnienia sprzętu.

Dwie kobiety w sportowych kombinezonach i białych kaskach, uśmiechnięte po zakończonej konkurencji sportowej, jedna z nich delikatnie dotyka kasku drugiej. Na zdjęciu widoczne graficzne gratulacje i dodające otuchy napisy.
Justyna Kowalczyk-Tekieli pogratulowała polskim saneczkarkomInstagram/justyna.kowalczyk.tekieliESP/Instagram

Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz zachwyciły świat
Polki zachwyciły świat, ale co się stało potem. Niecenzuralne słowa na wizji. Wszyscy to słyszeli

Kobieta o długich blond włosach w czerwonej koszulce z białym logo, siedzi przy stole, obok niej stoi butelka wody. W tle czerwona ścianka z logo Santander oraz inne osoby.
Justyna KowalczykPAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESSEast News
Dwie uśmiechnięte zawodniczki ubrane w stroje olimpijskie z napisem Milano Cortina 2026 stoją razem na tle zadaszonego obiektu sportowego, jedna z nich trzyma biały kask.
Dominika Piwkowska (po lewej) i Nikola DomowiczTomasz KalembaINTERIA.PL
