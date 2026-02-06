Wielki polski talent odżył. Zabrał się za nią narzeczony, przestała trenować z kadrą
Monika Skinder miała zaledwie 15 lat, kiedy została mistrzynią Polski w sprincie w biegach narciarskich. Już wtedy było wiadomo, że mamy do czynienia z wielkim talentem. Swoje umiejętności potwierdziła medalami mistrzostw świata juniorów i młodzieżowych mistrzostw świata. Przez lata jednak nie potwierdzała tego w gronie seniorów. Dopiero teraz, kiedy zaczęła trenować poza kadrą, notuje najlepszy okres w karierze. Tylko w tym sezonie zdobyła więcej punktów PŚ, niż przez siedem lat startów. Odmienił ją jej narzeczony i trener - Andrzej Leśnik.
Monika Skinder to bez dwóch zdań jeden z największych talentów w polskich biegach narciarskich. 24-latka to była mistrzyni i wicemistrzyni świata juniorek w sprincie, a także młodzieżowa wicemistrzyni świata w tej konkurencji, która jednak miała za sobą kilka słabszych sezonów.
W styczniu 2019 roku została wicemistrzynią świata juniorek w sprincie, a miesiąc później debiutowała w mistrzostwach świata seniorów u boku samej Justyny Kowalczyk-Tekieli. Miała zaledwie 17 lat. Wówczas pobiegła w finale sprintu drużynowego razem z naszą wielką gwiazdą i Polki zajęły dziesiąte miejsce.
- Jestem dumna z tej dziewczynki. Pewnie, że wiele jeszcze trzeba u niej poprawić. Włącznie z zachowaniem i koncentracją. Przed nią wielka przyszłość. Ma dopiero 17 lat, a nie przestraszyła się, tylko walczyła - mówiła wówczas Kowalczyk, która wystąpiła w Seefeld, choć była już trenerką kadry juniorek.
Była nastolatką, kiedy wbiła się do światowej czołówki
Dwa lata później Skinder została mistrzynią świata juniorek w sprincie. Ledwie skończyła 19 lat i zajęła 15. miejsce w sprincie w Davos. Do dziś to jej najlepszy wynik w Pucharze Świata.
W ubiegłym sezonie wystąpiła w mistrzostwach świata, choć do tej imprezy ani razu nie wystartowała w Pucharze Świata. W tym sezonie Skinder kompletnie nie przypomina zawodniczki z ostatnich lat. Kibice i znawcy przecierali oczy ze zdumienia, bo zaczęła biegać dobrze nie tylko sprinty, ale też dystanse.
Tylko w tym sezonie, który przecież jeszcze trwa, zdobyła więcej punktów Pucharu Świata, niż przez siedem lat startów w nim. To tylko pokazuje, jaki zrobiła progres.
- Na igrzyskach nadal dla mnie sprint jest najważniejszy. Jest zresztą stylem klasycznym, w którym czuje się bardziej komfortowo. Na ten bieg stawiam najbardziej - przyznała Skinder w rozmowie z Interia Sport.
Życiowy sezon Moniki Skinder. Opowiedziała o wielkiej przemianie
W tym sezonie po trzech latach przerwy znowu zameldowała się w "30". W Val di Fiemme, a zatem na olimpijskich trasach w Lago di Tesero, była 15. w sprincie w czasie Tour de Ski. Wówczas ten bieg też był rozgrywany "klasykiem". Tym samym wyrównała swoją życiówkę. Teraz - już chyba śmiało - można powiedzieć, że we Włoszech uzyska swój najlepszy wynik na igrzyskach.
Skinder, która pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego, w zimowych igrzyskach debiutowała przed czterema laty w Pekinie na trasach w Zhangjiakou. Wtedy najlepszym jej indywidualnym startem był bieg na 10 km "klasykiem". Była 49. Poprzeczka nie jest zatem wysoko zawieszona.
Zapytana o to, co takie stało się w jej życiu w ostatnim roku, że tak bardzo poszła do przodu, odparła:
To był zupełnie inny rok przygotowań w porównaniu do wszystkich poprzednich lat. Po raz pierwszy, odkąd jestem na takim poziomie w biegach narciarskich, trenowałam poza kadrą. Przygotowywałam się z moim narzeczonym Andrzejem Leśnikiem przy jego klubie UKS Regle Kościelisko. Dopiero zimą dołączyłam do kadry na pierwsze zgrupowanie. Oczywiście nadal trenowałam swoim planem. Miałam dużo swobody i luzu. Czułam się lepiej mentalnie i to przyniosło efekty. Dostałam naprawdę wielką pomoc od mojego narzeczonego, ale też ze strony rodziny.
Trener-narzeczony będzie na trybunach. "Zna się na swojej pracy"
Skinder od września ubiegłego roku jest zaręczona z Andrzejem Leśnikiem, który niedawna był trenerem w polskich kadrach. Jego zabraknie przy boku narzeczonej na igrzyskach. Ma się jednak pojawić na trybunach. To sytuacja dobrze znana choćby z lekkoatletycznego świata, kiedy trenerzy sportowców za własne pieniądze kupują bilety, by być przy swoich zawodnikach.
- Moje wyniki pokazują, że Andrzej zna się na swojej pracy. To mój najlepszy sezon w karierze w Pucharze Świata. To trener, który śmiało mógłby stanąć na czele polskiej kadry, ale raczej do tego nie dojdzie - powiedziała Skinder.
Wiele razy rzucała biegi, ale wytrwała. Dziś zmierza w kierunku światowego topu
Ona już wiele razy miała chwile zwątpienia i chciała rzucić biegi narciarskie, ale była cierpliwa. Teraz zbiera tego owoce.
Bardzo dużo sił kosztowało mnie to, by pozostać w sporcie. Cieszę się, że jednak się nie poddałam. To zasługa ludzi, jacy mnie otaczają. Bez nich w życiu by mnie tu nie było. Mam tu na myśli narzeczonego i rodzinę
Dziś Skinder jest coraz bliżej światowego topu, ale wciąż daleko od niego. I ma tego świadomość.
- W tym sezonie jestem jednak zdecydowanie najbliżej światowej czołówki, chociaż wciąż nie tak blisko, jakbym chciała być. Przede mną wciąż jeszcze wiele pracy. Teraz kiedy w końcu biega znacznie lepiej, zupełnie inaczej wychodzi się na trening. Na twarzy jest coraz więcej uśmiechu. Muszę przyznać, że w poprzednich sezonach nawet wyjście na trening było dla mnie bardzo trudne - zakończyła Skinder.
Z Lago di Tesero - Tomasz Kalemba, Interia Sport