Wielka historia w supergigancie pań. 2,66 sekundy straty Gąsienicy-Daniel do mistrzyni

Najważniejszym występem dla Maryny Gąsienicy-Daniel będzie niedzielny slalom gigant. W czwartek stanęła na starcie w supergigancie. Trzeba przyznać, że ta konkurencja nie była uznawana za szansę medalową dla Polski. Łukasz Gagaska przekonywał wręcz, że dla 31-latki to "trening", a za sukces uznawałby miejsce w najlepszej ósemce. Nasza rodaczka zazwyczaj w tym typie zawodów w Pucharze Świata plasuje się na odległych pozycjach. W styczniu w Tarvisio była 41., a w grudniu w St. Moritz 29.

Na pierwszych metrach panowała mgła, co oznaczało, że zawodniczkom tuż po starcie mogło być ttrudno dojrzeć wszelkie nierówności trasy, a ta była dość kręta i zdradliwa. W dalszej części przejrzystość była już pełna.

Na początku trochę radości gospodarzom dała Federica Brignone, wykręcając dobry czas 1:23.41, wydawało się, że to mocny atak na końcowe podium. Niektórzy spodziewali się pewnie, że na prowadzeniu zmieni ją broniąca tytułu sprzed czterech lat Ester Ledecka, ale nie dość, że nie miała szybszego tempa od Włoszki, to w drugiej połowie trasy upadła i nie dokończyła swojej próby. Więcej pisaliśmy o tym pod tym linkiem. Za chwilę "DNF" przypisano także wicemistrzyni świata z 2019 roku Sofii Goggii.

Następną groźną zawodniczką była Alice Robinson. Nowozelandka po pierwszym pomiarze traciła do Brignone 0,08, następnie 0,19, a w trzecim sektorze popełniła błąd, który zabrał jej szanse na czołowe lokaty. Sensację sprawiła Romane Miradoli. 31-latka ma na koncie medale wyłącznie juniorskie, a jej przejazd był naprawdę płynny, co też pokazał stoper (0.41 straty do "Fede" dało wicemistrzostwo). Brąz ostatecznie przypadł Austriaczce Cornelii Huetter.

Federica Brignone mistrzynią olimpijską. W styczniu wróciła po poważnej kontuzji

Niebawem w akcji pokazała się mistrzyni świata w zjeździe i zarazem świeżo upieczona mistrzyni olimpijska w tej konkurencji Breezy Johnson. Jeszcze na górze zrobiła błąd przy skoku, nie domknęła skrętu odpowiednio wcześnie, co w konsekwencji oznaczało wypadnięcie na siatkę. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało.

Brignone zaczynała powoli odbierać gratulacje, a jej brat zalewał się łzami, bo sięgnięcie po złoto było już praktycznie formalnością. W kolejce do startu zostawały już tylko narciarki spoza najlepszej "15" Pucharu Świata, w tym Gąsienica-Daniel.

Nasza rodaczka ruszyła z numerem startowym 26. Po pierwszym sektorze traciła do Brignone 0,66 sekundy, w drugim strata powiększyła się o jeszcze raz tyle, na 1,32 s. Trzeci nie był szybszy (+2,15) a na metę wpadła z czasem 1:26.07 (strata do Włoszki 2,66). Dawał wtedy 15. miejsce. Skończyło się na 18.

Rozwiń

Historia 35-letniej Brignone jest jedną z najpiękniejszych na tych igrzyskach. W kwietniu na mistrzostwach Italii złamała nogę, zerwała więzadło krzyżowe w kolanie, w październiku nie miała pojęcia, czy przyjedzie na domowe IO. W styczniu po 292 dniach wróciła do rywalizacji, w lutym pojawiła się na imprezie czterolecia i wywiezie z niej najcenniejszy z medali.

To był dla niej pierwszy krążek IO. W wieku 35 lat została najstarszą mistrzynią olimpijską w narciarstwie alpejskim w historii.

Rozwiń

Maryna Gąsienica-Daniel i Marcin Orłowski Maciek Jonek/REPORTER East News

Maryna Gąsienica-Daniel, 19.03.2023 r. LIONEL BONAVENTURE AFP

Maryna Gąsienica-Daniel Mattia Radoni/NurPhoto AFP

Alexei Popyrin - Felix Auger-Aliassime. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport