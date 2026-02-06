We Włoszech huczy o Nawrockim. Spotkanie na szczycie. Tak nazwali Polskę

- Rozmawialiśmy z panem prezydentem. Jeżeli pozwoli mu na to czas, to na pewno będzie chciał być z polskimi sportowcami. To coś niesamowitego. Cieszę się, że głowa państwa, tak jak poprzednik pan prezydent Andrzej Duda, przyjeżdżał choćby na jeden dzień, aby kibicować naszym sportowcom - mówił prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz na antenie RMF FM już w grudniu, zapowiadając tym samym przyjazd Karola Nawrockiego na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Coritina. Jak przyznał, na głowę naszego państwa czekał już wówczas specjalnie przygotowany apartament.

Ostatecznie Karol Nawrocki znalazł w swoim kalendarzu czas na przyjazd do Włoch, w których przebywa już od wczoraj.

Jak wylicza "Il Giorno", impreza czterolecia ściągnęła na Półwysep Apeniński mnóstwo dygnitarzy i czołowych postaci z europejskiej sceny politycznej. Łącznie ma pojawić się ich około pół tysiąca. W tym gronie znajdą się prezydenci, szefowie rządów, ministrowie, a także dyplomaci.

W czwartek Karol Nawrocki uczestniczył w kolacji dla szefów państw i przedstawicieli rządowych w mediolańskim ośrodku kultury Casa del Vapore. Na uroczystym przyjęciu - jak informuje PAP, powołując się na włoską agencją ANSA - pojawili się także: prezydent Włoch Sergio Mattarella, wiceprezydent USA J.D.Vance i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Gości powitała natomiat przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - Kirsty Coventry.

Igrzyska olimpijskie. Karol Nawrocki spotka się w piątek z Giorgią Meloni

A to wcale nie koniec spotkań na szczycie z udziałem Karola Nawrockiego. W kolejnym głowa naszego państwa uczestniczyć będzie już dzisiaj. Prezydent RP spotka się z premier Włoch - Giorgią Meloni.

W piątek w Mediolanie prezydent Karol Nawrocki, która przybył na ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich, spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni - podała włoska agencja ANSA

Wcześniej odbędzie się jeszcze spotkanie szefowej włoskiego rządu z J.D.Vance'em.

- Rozmowa Giorgii Meloni i amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance'a w prefekturze w Mediolanie, poprzedzająca spotkanie premier z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, kluczowego państwa w konflikcie między Rosją a Ukrainą, sama w sobie potwierdza, że igrzyska są nie tylko niezwykle ważnym wydarzeniem sportowym, ale także okazją do dyplomacji na skalę globalną - kwituje dzisiejsze wydarzenia ANSA.

