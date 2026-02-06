Partner merytoryczny: Eleven Sports

We Włoszech aż huczy. Wszystko przez Nawrockiego. Wprost o Polsce

Tomasz Brożek

Już dziś odbędzie się oficjalna inauguracja tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. We Włoszech obecny jest już od wczoraj prezydent RP Karol Nawrocki, którego poza sportowymi akcentami, czeka dziś także polityczne spotkanie na szczycie. Rozpisują się o w tym włoskie media, wprost pisząc przy tym o Polsce w kontekście wciąż trwającej agresji rosyjskich wojsk na Ukrainę. Nasz kraj został nazwany w jednoznaczny sposób.

Po lewej stronie kadr z mężczyzną w ciemnej kurtce stojącym na śniegu, na prawej stronie mężczyzna w garniturze ściska dłonie kobiecie w różowym garniturze na czerwonym dywanie.
Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki oraz - po prawej - premier Włoch Giorgia MeloniMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
- Rozmawialiśmy z panem prezydentem. Jeżeli pozwoli mu na to czas, to na pewno będzie chciał być z polskimi sportowcami. To coś niesamowitego. Cieszę się, że głowa państwa, tak jak poprzednik pan prezydent Andrzej Duda, przyjeżdżał choćby na jeden dzień, aby kibicować naszym sportowcom - mówił prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz na antenie RMF FM już w grudniu, zapowiadając tym samym przyjazd Karola Nawrockiego na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Coritina. Jak przyznał, na głowę naszego państwa czekał już wówczas specjalnie przygotowany apartament.

Ostatecznie Karol Nawrocki znalazł w swoim kalendarzu czas na przyjazd do Włoch, w których przebywa już od wczoraj.

Jak wylicza "Il Giorno", impreza czterolecia ściągnęła na Półwysep Apeniński mnóstwo dygnitarzy i czołowych postaci z europejskiej sceny politycznej. Łącznie ma pojawić się ich około pół tysiąca. W tym gronie znajdą się prezydenci, szefowie rządów, ministrowie, a także dyplomaci.

    W czwartek Karol Nawrocki uczestniczył w kolacji dla szefów państw i przedstawicieli rządowych w mediolańskim ośrodku kultury Casa del Vapore. Na uroczystym przyjęciu - jak informuje PAP, powołując się na włoską agencją ANSA - pojawili się także: prezydent Włoch Sergio Mattarella, wiceprezydent USA J.D.Vance i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Gości powitała natomiat przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - Kirsty Coventry.

    Igrzyska olimpijskie. Karol Nawrocki spotka się w piątek z Giorgią Meloni

    A to wcale nie koniec spotkań na szczycie z udziałem Karola Nawrockiego. W kolejnym głowa naszego państwa uczestniczyć będzie już dzisiaj. Prezydent RP spotka się z premier Włoch - Giorgią Meloni.

    W piątek w Mediolanie prezydent Karol Nawrocki, która przybył na ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich, spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni - podała włoska agencja ANSA
    przekazała PAP

    Wcześniej odbędzie się jeszcze spotkanie szefowej włoskiego rządu z J.D.Vance'em.

    - Rozmowa Giorgii Meloni i amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance'a w prefekturze w Mediolanie, poprzedzająca spotkanie premier z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, kluczowego państwa w konflikcie między Rosją a Ukrainą, sama w sobie potwierdza, że igrzyska są nie tylko niezwykle ważnym wydarzeniem sportowym, ale także okazją do dyplomacji na skalę globalną - kwituje dzisiejsze wydarzenia ANSA.

      Mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy, w tle znajdują się flagi Polski i Czech.
      Karol NawrockiTkacik/SOPA Images/ShutterstockEast News
      Dwójka elegancko ubranych osób podaje sobie ręce, uśmiechając się do aparatu. W tle widoczna kolumna budynku i pionowy pas flagi w barwach zieleni, bieli i czerwieni.
      Prezydent Polski Karol Nawrocki oraz premier Włoch Giorgia MeloniPhoto by MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Uśmiechnięty mężczyzna w czarnej czapce z daszkiem i ciepłej kurtce, stojący na tle rozmytego tłumu podczas zimowego wydarzenia sportowego; dookoła widać padający śnieg, a w tle widoczne są kolorowe banery i ubrani w odblaskowe kurtki ludzie.
      Prezydent RP - Karol NawrockiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
      Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

