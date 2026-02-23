Ważny komunikat Polaka po igrzyskach, poruszający wpis. Ogłosił swoją decyzję

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W niedzielę wieczorem oficjalnie zakończyły się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Tuż po nich nadchodzi czas podsumowań, co dokładnie zrobił Maciej Staręga. Nasz niezwykle doświadczony biegacz narciarski za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił zakończenie kariery.

Biegacz narciarski w czerwonym stroju olimpijskim z numerem 36, energicznie pokonujący trasę na tle śnieżnej scenerii, w dłoniach trzyma kijki, za nim widoczne ciemne drzewa.
Maciej StaręgaIwańczukEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Z czterema medalami zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zakończyła reprezentacja Polski. Trzy z nich wywalczyli nasi skoczkowie za sprawą Kacpra Tomasiaka (dwa indywidualnie) oraz Pawła Wąska. Do tego doszło srebro w rywalizacji na 10000 metrów w łyżwiarstwie szybkim Władimira Semirunnija.

Oczywiście świetnie wyniki osiągnęli także inni polscy sportowcy. W końcu dwukrotnie na 4. miejscu rywalizację zakończył Damian Żurek. Co więcej, wysoko były również m.in. Kaja Ziomek-Nogal, czy też polskie biathlonistki. O wysokie miejsca walczyli też nasi biegacze narciarscy.

Zobacz również:

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak podczas mistrzostw Polski
Skoki Narciarskie

Tomasiak z szansą na złoto. Zostało 10 dni, a tu takie słowa Polaka

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    We Włoszech startował chociażby Maciej Staręga, czyli jeden z najbardziej doświadczonych polskich biegaczy. Ten w biegu na 10 kilometrów został sklasyfikowany na 81. miejscu, natomiast w sprincie zakończył na 40. lokacie. Do tego w starcie sztafet "Biało-Czerwoni" zakończyli na 13. pozycji.

    Niedługo po swoim ostatnim występie na imprezie czterolecia 36-latek umieścił w mediach społecznościowych poruszający wpis.

    Staręga ogłasza, to koniec. Klamka zapadła

    Biegacz ogłosił zakończenie sportowej kariery. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że były to jego ostatnie igrzyska olimpijskie. Do tego dodał kilka słów odnośnie sportu. Jak przyznał, był to niezapomniany czas.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak i Adam Małysz
    Skoki Narciarskie

    Małysz ogłasza o Kacprze Tomasiaku. Takie wieści tuż po mistrzostwie Polski

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski

      - Dziękuję za te czwarte, a zarazem ostatnie igrzyska olimpijskie. Emocje, wrażenia, doświadczenia, walka, wsparcie, miłość do sportu - to był niezapomniany czas i…koniec - napisał.

      Najlepszym wynikiem w karierze Macieja Staręgi na międzynarodowej arenie jest 5. miejsce w sprincie techniką dowolną, które wywalczył w marcu 2016 roku w Quebec City.

      Zobacz również:

      Johannes Hoesflot Klaebo
      Zimowe Igrzyska Olimpijskie

      Tak król igrzysk zakończył imprezę we Włoszech. Zdjęcie wywołało poruszenie

      Łukasz Olszewski
      Łukasz Olszewski
      Narciarz w czerwonym stroju sportowym, z opaską na głowie i okularami przeciwsłonecznymi, bierze udział w zawodach olimpijskich w biegu narciarskim. Trzyma kijki narciarskie, na piersi widnieją symbole igrzysk olimpijskich oraz numer startowy.
      Maciej Staręga Foto Olimpik/NurPhotoAFP
      Maciej Staręga
      Maciej StaręgaRex Features/East NewsEast News
      Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 za nami. Kto był największą gwiazdą? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja