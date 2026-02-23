Ważny komunikat Polaka po igrzyskach, poruszający wpis. Ogłosił swoją decyzję

Z czterema medalami zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zakończyła reprezentacja Polski. Trzy z nich wywalczyli nasi skoczkowie za sprawą Kacpra Tomasiaka (dwa indywidualnie) oraz Pawła Wąska. Do tego doszło srebro w rywalizacji na 10000 metrów w łyżwiarstwie szybkim Władimira Semirunnija.

Oczywiście świetnie wyniki osiągnęli także inni polscy sportowcy. W końcu dwukrotnie na 4. miejscu rywalizację zakończył Damian Żurek. Co więcej, wysoko były również m.in. Kaja Ziomek-Nogal, czy też polskie biathlonistki. O wysokie miejsca walczyli też nasi biegacze narciarscy.

We Włoszech startował chociażby Maciej Staręga, czyli jeden z najbardziej doświadczonych polskich biegaczy. Ten w biegu na 10 kilometrów został sklasyfikowany na 81. miejscu, natomiast w sprincie zakończył na 40. lokacie. Do tego w starcie sztafet "Biało-Czerwoni" zakończyli na 13. pozycji.

Niedługo po swoim ostatnim występie na imprezie czterolecia 36-latek umieścił w mediach społecznościowych poruszający wpis.

Staręga ogłasza, to koniec. Klamka zapadła

Biegacz ogłosił zakończenie sportowej kariery. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że były to jego ostatnie igrzyska olimpijskie. Do tego dodał kilka słów odnośnie sportu. Jak przyznał, był to niezapomniany czas.

- Dziękuję za te czwarte, a zarazem ostatnie igrzyska olimpijskie. Emocje, wrażenia, doświadczenia, walka, wsparcie, miłość do sportu - to był niezapomniany czas i…koniec - napisał.

Najlepszym wynikiem w karierze Macieja Staręgi na międzynarodowej arenie jest 5. miejsce w sprincie techniką dowolną, które wywalczył w marcu 2016 roku w Quebec City.

