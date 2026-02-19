W Bormio rozegrał się polski dramat. Kowalczyk-Tekieli to widziała. I już reaguje

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Justyna Kowalczyk-Tekieli została w tym roku zatrudniona jako ekspertka Eurosportu na igrzyska olimpijskie we Włoszech. Mistrzyni olimpijska i była biegaczka narciarska z pasją obserwuje zmagania sportowców z warunkami, innymi zawodnikami i nimi samymi. Kiedy doszło do dramatu w zawodach skialpinizmu ze strony Iwony Januszyk, postanowiła od razu zareagować.

Zbliżenia dwóch kobiet w sportowych strojach zimowych, jedna w okularach narciarskich i czapce, druga w kasku oraz goglach, obie na tle śnieżnego krajobrazu, wyrażające silne emocje.
ZIO: Justyna Kowalczyk i Iwona JanuszykNurPhoto & ATPImages Getty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Iwona Januszyk jako ostatnia dotarła do mety swojego biegu eliminacyjnego. To oznaczało, że nie będzie mogła brać udziału w głównych zmaganiach i została jej już tylko możliwość odkucia się w sztafecie wspólnie z Janem Elantkowskim. Po swoim wyścigu była załamana.

 Koszmar Polki na igrzyskach. Wpadła w szał. Krzyczała: Zrobiłam coś najgorszego!

ZIO: Iwona Januszyk ostatnia w eliminacjach w skialpinizmie

Po biegu Januszyk w ogóle nie chciała rozmawiać z mediami, a potem wykrzyczała swoje emocje. "Nigdy nie byłam ostatnia w zawodach. Co ja mam teraz powiedzieć synowi, któremu nie poświęcałam tyle czasu" - słychać było słowa załamanej zawodniczki. Okazało się, że po drodze natrafiło na mnóstwo problemów.

Jestem najbardziej w życiu załamana. Nie dam rady. Przepraszam. Trenowałam tyle lat i co? I serwis, i co? Co ja mogę zrobić? Ja nie mogłam zrobić w tej chwili już nic
kontynuowała swoją wypowiedź.

Przyznała, że sama nie wie, jak sobie z tym poradzi. Wyjaśniła, że natrafiła na problemy związane ze swoim sprzętem, winę zrzuciła jednak na siebie. Okazało się, że ze słowami pocieszenia postanowiła przyjść Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Justyna Kowalczyk-Tekieli pocieszała Iwonę Januszyk

"Trzymaj się, dziewczyno" - napisała Justyna Kowalczyk-Tekieli zaraz po zakończeniu zawodów na Instagramie, zwracając się do Januszyk. Później dodała jeszcze parę słów od siebie po wywiadzie, jakiego udzieliła zawodniczka.

Panika Polki, radość naszego zawodnika. Ratownik TOPR walczył z warunkami

"Z zalodzoną nartą nic nie zrobisz. Z zalodzoną foką nic nie zrobisz. Przykre to bardzo" - dodała, udostępniając przy tym rozmowę z Januszyk. Widać było, że mistrzyni olimpijskiej łatwo było utożsamić się z problemami skialpinistki.

Zawodniczka w sportowym stroju narciarskim wspina się pod górę na śnieżnym stoku, trzymając narty na ramieniu. W tle widoczne są flagi organizatora oraz inni uczestnicy zawodów.
Justyna Kowalczyk-Tekieli pocieszała Iwonę JanuszykInstagram/justyna.kowalczyk.tekieliESP/Instagram
Zbliżenie na sportowca w kurtce z logotypami, z goglami na czole i plastrem na nosie, z widocznym oznakowaniem Eurosport Polska. Nad osobą znajduje się tekst z komentarzem dotyczącym sportu zimowego.
Justyna Kowalczyk-Tekieli pocieszała Iwonę JanuszykInstagram/justyna.kowalczyk.tekieliESP/Instagram

Zobacz również:

Iwona Januszyk
Polacy

Koszmar Polki na igrzyskach. Wpadła w szał. Krzyczała: Zrobiłam coś najgorszego!

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Sportowiec w czerwono-białym stroju startuje w biegu narciarskim podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu 2018, intensywnie koncentrując się na wysiłku, widoczne logo olimpijskie oraz numer startowy 22.
Justyna Kowalczyk, zimowe igrzyska olimpijskie Pjongczang 2018PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESSEast News
Kobieta o długich blond włosach w czerwonej koszulce z białym logo, siedzi przy stole, obok niej stoi butelka wody. W tle czerwona ścianka z logo Santander oraz inne osoby.
Justyna KowalczykPAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESSEast News
Jakim składem zagra Lech Poznań? Dyskusja w Polsat Futbol Cast. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja