Urodził się w Rosji, zdobył medal dla Polski. Tak trafił do naszego kraju

Doskonale w swoim pierwszym starcie na zimowych igrzyskach olimpijskich spisał się Władimir Siemirunnij. Urodzony w Rosji panczenista zaliczył świetny bieg na 10000 metrów i z czasem 12:39:08 zajął świetne drugie miejsce zdobywając tym samym tytuł wicemistrza imprezy czterolecia. Jeszcze jakiś czas temu jego występ na tej imprezie stał pod znakiem zapytania z powodu braku polskiego obywatelstwa. Finalnie jednak wszystko potoczyło się po myśli 23-latka. Jak w ogóle wygląda cała historia naszego reprezentanta?

Ten do Polski trafił we wrześniu 2023 roku prosto z Rosji. Niemal od razu rozpoczął treningi z naszą reprezentacją. Mimo to występy przez długi czas nie były możliwe. Wszystko ze względu na nałożoną przez poprzednią reprezentację karencję. Początkowo miały być to dwa lata. Strona polska naciskała jednak na rok, a finalnie Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) postawiła na 14 miesięcy (liczone od października 2023 roku). Jak w ogóle znalazł się w Polsce? W rozmowie z TVP Sport wyjaśnia jasno.

- Od razu po mistrzostwach świata juniorów zacząłem pisać do różnych federacji. Nie chciałem mieszkać w Rosji. Rozmawiałem więc z Holendrami, Kazachami i Polakami. Możliwość jeżdżenia dla Polski była z mojego punktu widzenia najlepsza. I tak tu trafiłem - tłumaczył na początku 2025 roku.

Oczywiście sam zainteresowany jest przeciw agresji rosyjskiej na Ukrainie, o czym sam wielokrotnie wspominał. Pod koniec 2023 roku dla Eurosportu bez wahań wyraził swoje stanowisko.

- Rodzice muszą wyjaśniać każdemu dziecku, że agresja jest zła, w jakiejkolwiek formie. Mnie rodzice wyjaśnili to szybko. Oczywiście, że nie popieram tej wojny. Wojny, którą rozpoczęła Rosja - wyjawił.

Siemirunnij z obywatelstwem, teraz medal na ZIO

W trakcie karencji nie zaprzestawał treningów wraz z reprezentacją i pełnił funkcję sparingpartnera. Po upływie okresu karencji zaczął startować w biało-czerwonych barwach. Mimo braku obywatelstwa na polskiej licencji mógł reprezentować kraj na imprezach mistrzowskich oraz w Pucharze Świata. W marcu 2025 na mistrzostwach świata w Hamar wywalczył brąz na 5000 metrów i srebro na dwukrotnie dłuższym dystansie. Na horyzoncie pojawiły się igrzyska olimpijskie, lecz bez obywatelstwa start na nich byłby niemożliwy.

Co więcej, standardowo taka procedura trwa ok. trzech lat. W przypadku utalentowanego sportowca wszystko udało załatwić się szybciej. Obywatelstwo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odebrał dokładnie 26 sierpnia 2025 roku. Wtedy jego udział na igrzyskach stał się pewny.

W piątek 13 lutego na dystansie 10000 metrów na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo zaprezentował się genialnie. Jak już wspomnieliśmy wywalczył srebrny medal. Jak do roli kandydata do zdobycia krążka podchodził w sierpniu?

No to… fajnie. Nie chcę być żadnym idolem, ale bardzo chcę się podobać kibicom. Aby śledzili moje dokonania i kibicowali, jak pojadę na igrzyska

23-latek w planie ma jeszcze jeden indywidualny start, w rywalizacji na 1500 metrów (19 lutego).

