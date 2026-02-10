Upadek Rosjanki, drugie miejsce Polki. Maliszewska wciąż w grze o medal

Piątego dnia igrzysk do akcji wkroczyli łyżwiarze szybcy specjalizujący się w short tracku, a na przedpołudnie zaplanowano eliminacje zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Na starcie stanęli reprezentanci Polski, jako pierwsze zaprezentowały się Gabriela Topolska i Natalia Maliszewska. Więcej powodów do zadowolenia ma druga z naszych reprezentantek, która we Włoszech chce powalczyć o to, by w końcu mieć dobre wspomnienia związane z igrzyskami. W trakcie jej biegu eliminacyjnego doszło do dramatycznych scen z udziałem Rosjanki.

Zawodnicy rywalizują w wyścigu łyżwiarskim na lodowisku, na pierwszym planie sportowiec z Kanady, za nim inni zawodnicy w strojach reprezentacyjnych, w powiększeniu uczestnik w niebieskim stroju przewrócony przy bandzie.
Natalia Maliszewska ukończyła swój bieg eliminacyjny na drugim miejscu. Dużego pecha miała RosjankaAshley Landis/Associated Press/East News/AFP/GABRIEL BOUYSEast News
Polacy mają na swoim koncie już pierwszy medal igrzysk olimpijskich organizowanych w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, po srebro na skoczni normalnej sięgnął Kacper Tomasiak. Nie oznacza to końca emocji związanych z występami "Biało-Czerwonych", bo już następnego dnia do akcji wkroczyli zawodnicy specjalizujący się w short tracku, czyli odmianie łyżwiarstwa szybkiego rozgrywanego na krótkim torze.

Na wtorek zaplanowano walkę o medale sztafet mieszanych, na przedpołudnie zaplanowano eliminacje na 500 metrów kobiet oraz na 1000 metrów mężczyzn. W obu tych konkurencjach mamy swoich przedstawicieli, najpierw do walki o awans do czwartkowych ćwierćfinałów przystąpiły Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska.

Maliszewska ma na swoim koncie m.in. srebro i brąz mistrzostw świata oraz mistrzostwo Europy, w sezonie 2018/2019 wygrała z kolei Puchar Świata. 30-latka po raz trzeci startuje na igrzyskach - w Pjongczangu została sklasyfikowana na 11. pozycji, w Pekinie z powodu pozytywnego testu na koronawirusa nie została dopuszczona do walki o medal w swojej koronnej konkurencji, czyli właśnie na 500 metrów. Do Włoch przyjechała po to, by w końcu przełamać niekorzystną passę i wyjechać z igrzysk z dobrymi wspomnieniami.

    Zimowe igrzyska olimpijskie. Natalia Maliszewska już po eliminacjach

    W eliminacjach pań przeprowadzono osiem biegów, na starcie pojawiły się 32 zawodniczki. Automatyczny awans do ćwierćfinałów uzyskiwały dwie najlepsze łyżwiarki oraz cztery z trzecich miejsc z najlepszymi czasami. Jako pierwsza z naszych reprezentantek na torze w Mediolanie zaprezentowała się Gabriela Topolska, która wystartowała w drugim biegu.

    Polka, startująca z czwartego, zewnętrznego toru, rywalizowała z Kanadyjką Courtney Sarault, Koreanką Kim Gil-li oraz Japonką Mirei Nakashimą. Topolska rozpoczęła dobrze, ruszyła za Japonką, ale ta nie pozwoliła się wyprzedzić. Świetnie ruszyła Kanadyjka, szybko zaczęła budować przewagę nad rywalkami, ostatecznie z czasem 42.464 s jako pierwsza przekroczyła linię mety. Za nią z czasem 43.301 finiszowała Koreanka, Topolska była czwarta (43.813 s), tracąc szansę na awans do ćwierćfinału.

    W biegu siódmym, z toru drugiego, do walki o awans przystąpiła Maliszewska. Druga z naszych reprezentantek ścigała się z Kanadyjką Kim Boutin, Koreaną Soyeon Lee oraz startującą pod neutralną flagą Rosjanką Aleną Kryłową. Polka od początku była bardzo czujna, mocno się napędzała i utrzymywała tuż za plecami Kanadyjki. Na jednym z wiraży z rywalizacji odpadła Kryłowa, która popełniła błąd i upadła, na czym skorzystały jej rywalki. Boutin prowadzenia nie oddała do końca, jako druga na metę wpadła Maliszewska, pieczętując tym samym awans do ćwierćfinału z czasem 43.313 s.

    Zawodniczka w łyżwiarstwie szybkim ubrana w biały strój z czerwonym motywem orła i hełmem, na głowie biały kask z numerem 97, za nią zamazana tablica z napisami i logo.
    Natalia MaliszewskaDavid Kirouac/Icon SportswireEast News
    Zawodniczka w stroju i kasku do łyżwiarstwa szybkiego dynamicznie pokonuje zakręt na lodowisku, tuż przy jednej z oznakowanych granic toru.
    Gabriela TopolskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
    Dwóch panczenistów rywalizuje na lodowisku, pochylający się nisko nad taflą lodu w trakcie dynamicznego zakrętu, jeden z zawodników wyprzedza drugiego, w tle widoczna linia toru.
    Michał NiewińskiRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
    Apoloniusz Tajner: Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

