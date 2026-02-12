Upadek Maliszewskiej w ćwierćfinale. Potworny pech, koniec marzeń o medalu
Rywalizacja w short tracku na zimowych igrzyskach olimpijskich rozpoczęła się we wtorek, a do pierwszego rozdania medali doszło w przypadku zmagań sztafet mieszanych. Polacy nie odnieśli w nich sukcesu, natomiast 12 lutego nadeszła kolejna odsłona walki "Biało-Czerwonych" o medale. Jako pierwsza w bój ruszyła Natalia Maliszewska na dystansie 500 m i... spotkał ją ogromny pech, bowiem w pewnym momencie przewróciła się i nie miała najmniejszych szans na awans.
Powoli zbliżamy się już do połowy zimowych igrzysk olimpijskich 2026 - i jak na razie Polska doczekała się w ich trakcie zaledwie jednego medalu, zdobytego w skokach narciarskich przez "srebrnego" Kacpra Tomasiaka.
Niemniej przed "Biało-Czerwonymi" jeszcze sporo szans do walki o najwyższe laury - a w gronie dyscyplin obfitujących w konkurencje medalowe pozostaje niezmiennie short track. Na tym polu jak na razie doszło do jednego rozdania krążków.
Mowa tu o zmaganiach sztafet mieszanych na dystansie 2000 m - wygrały je Włochy, przed Kanadą i Belgią. Polacy - w składzie Natalia Maliszewska, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Kamila Sellier niestety zatrzymali się na fazie 1/4 finału. 12 lutego dla części z nich nadeszła jednak kolejna okazja do zaprezentowania się na lodowym torze.
Zimowe igrzyska olimpijskie: Natalia Maliszewska z upadkiem i ostatnim miejscem w ćwierćfinale
Po godzinie 20 do akcji ruszyła Maliszewska, tym razem występująca indywidualnie na dystansie 500 m. Nasza zawodniczka zmierzyła się w drugim ćwierćfinale z Kanadyjkami Sarault i Brunelle, Chinką Fan oraz Belgijką Desmet i... spotkał ją ogromny pech.
W pewnym momencie bowiem straciła równowagę i się wywróciła. Choć z ambicją postanowiła ukończyć jazdę, to czas 58, 994 s nie mógł oznaczać niczego innego niż ostatnie miejsce...
Zwyciężczynią tego ćwierćfinału została Courtney Sarault z czasem 41, 974 s, awans odnotowała także jej rodaczka Florence Brunelle.
Zimowe igrzyska olimpijskie. Emocje w short tracku potrwają niemal do zamknięcia imprezy
Warto nadmienić, że ten czwartek to również dzień rywalizacji Michała Niewińskiego na dystansie 1000 m. W ogólnym rozrachunku na ZIO 2026 zostanie rozdanych dziewięć kompletów medali w short tracku, a wszelkie współzawodnictwa w ramach tego sportu zostaną domknięte do 20 lutego - czyli na dwa dni przed ceremonią zamknięcia imprezy.