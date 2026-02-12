Historia związana z Władysławem Heraskewyczem dzisiaj zaczęła potężnie eskalować. Ma to związek z decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który wykluczył go z igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo z powodu kasku upamiętniającego poległych na wojnie z Rosją jego rodaków z Ukrainy.

Maja Włoszczowska o sprawie wykluczenia Władysława Heraskewycza

W tej sprawie, która ogniskuje coraz większą uwagę, Interia skontaktowała się z naszą byłą znakomitą kolarką górską, dwukrotną medalistką olimpijską Mają Włoszczowską. Polka w rodzinie olimpijskiej od sierpnia 2021 roku pełni bardzo znaczącą funkcję. Sprawuje bowiem siedmioletnią kadencję w Komisji Sportowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Jakie stanowisko reprezentuje pani w tej sprawie? - zapytałem Włoszczowską, która oczywiście przebywa we Włoszech.

- Przygotowujemy właśnie stanowisko całej komisji zawodniczej, ponieważ wiadomo, że wszystkim jest bardzo przykro, że zawodnik nie wystartuje. Natomiast bronimy wartości olimpijskich. Bronimy tego, aby same zawody sportowe były pozbawione wszelkich manifestów. Stale prowadzimy konsultacje z zawodnikami i absolutnie większość zawodników, gdzie te konsultacje obejmują kilka tysięcy sportowców z całego świata, głosuje zawsze za tym, żeby zawody były czyste od wszelkich manifestów - mówi Włoszczowska.

Nasza reprezentantka w tym gremium, bardzo obszernie tłumaczyła takie podejście do sprawy. Pokazując, że stara się także wczuwać w położenie drugiej strony, czyli właśnie olimpijczyków i szerzej sportowców.

- Jednocześnie jako zawodnicy walczymy o to, aby ta wolność ekspresji gdzieś pozostawała i tutaj możliwości jest bardzo dużo. Bo to są właśnie social media, całe mixed-zone. Czyli zawodnik mógłby, będąc już na mecie, dostać kask i z tym kaskiem wejść do mixed-zone, czyli w nim udzielać tam wywiadu. Więc on dostał naprawdę wszystkie możliwe opcje.

- Spotykał się z nim szef Departamentu Sportowców, spotykała się dzisiaj rano jeszcze szefowa MKOl Kirsty Coventry. Naprawdę MKOl dołożył wszelkich starań, aby przekonać zawodnika do startu i dać mu możliwości ekspresji zgodne z wszystkimi naszymi zasadami, zgodne z kartą olimpijską, zgodne z wszystkimi przewodnikami - zapewnia Włoszczowska. - Bardzo przykro, że on zdecydował inaczej, jednocześnie to jest jego decyzja, ma do niej prawo - dodała.

Starałem się jednak uściślić, czy w takiej nadzwyczajnej sytuacji, gdy globalnie zgadzamy się co do podziału na agresora - Rosję, a także ofiarę - Ukrainę, stanowisko MKOl nie powinno być inne? A zatem, jeśli Władysław Heraskewycz, sportowiec z Ukrainy, chce po prostu uczcić ofiary właśnie tej wojny i kraju, który został napadnięty, nie może mieć możliwości do złożenia hołdu?

- My absolutnie wszyscy jesteśmy po jego stronie i z nim sympatyzujemy oraz mamy mnóstwo empatii. Tutaj w ogóle nikt nie ma wątpliwości, kto jest agresorem, a kto jest atakowany i absolutnie MKOl udziela stuprocentowego wsparcia. Natomiast te zasady są po to, aby tak naprawdę uchronić też sportowców od nacisków krajów i od nacisków rządów. Abyśmy na zawodach sportowych mogli skupić się tylko i wyłącznie na sporcie. Jeżeli raz zrobimy wyjątek, to za chwilkę będziemy musieli tę furtkę otwierać cały czas i igrzyska olimpijskie staną się miejscem do właśnie manifestów politycznych - argumentuje w rozmowie z Interią była wspaniała sportsmenka.

- Więc jest to oczywiście bardzo trudne, ale mimo pełnej sympatii i empatii, ja tutaj absolutnie zgadzam się z tym stanowiskiem MKOl i naszym stanowiskiem – zakończyła Maja Włoszczowska.

Z Mediolanu - Artur Gac

Władysław Heraskewycz z kaskiem, którym chciał oddać hołd ukraińskim ofiarom wojny, wywołanej przez Rosję

Władysław Heraskewycz ANDREA SOLERO PAP/EPA

Władysław Heraskewycz DANIEL DAL ZENNARO PAP/EPA

