Jak pan na gorąco ocenia start Damiana Żurka?

Wiesław Kmiecik: Sto metrów od startu było naprawdę bardzo dobre, bo on nie jest mistrzem pierwszego odcinka. Powinien przejechać szybciej rundę, bo z tego słynie, ale dzisiaj było właśnie jakby ciut słabiej. Trochę za daleko na wirażu jechał od linii. Jordan Stolz czy Jenning De Boo spisali się rewelacyjnie. A do tego jeszcze wmieszał się Kanadyjczyk Laurent Dubreuil. On już na tysiąc metrów pokazał, że jest bardzo dynamiczny. Miał najszybsze otwarcie i jako jedyny pobiegł 200 metrów poniżej 16 sekund.

To był znak, że będzie bardzo groźny i to się potwierdziło.

Mówi się, że czwarte miejsce jest najgorsze dla sportowca, bo pierwsze bez medalu.

- Ja tak nie uważam. Czwarte miejsce to jest czwarte. Lepsze niż piąte. Oczywiście zawsze szkoda, bo medal był w zasięgu.

Co te dwa czwarte miejsca Żurka z tak małą stratą do podium oznaczają dla niego i dla łyżwiarstwa?

- On ma cały czas potencjał na medal, a jako dyscyplina, naprawdę się liczymy. Przecież jeszcze startują Kaja Ziomek czy Andżelika Wójcik. Prezentujemy wysoki poziom, bo skoro jesteśmy w dziesiątce na igrzyskach olimpijskich, to świadczy o tym, że trenujemy prawidłowo i rozwijamy się jako dyscyplina. Jesteśmy sportem numer jeden wśród zimowych dyscyplin.

Do medalu potrzebne było pobicie rekordu olimpijskiego. Poziom był wysoki?

- Z tym tymi rekordami olimpijskimi jest różnie, bo w zależności gdzie zawody są rozgrywane jakość lodu jest różna. W Mediolanie mówią, że nie jest najszybszy.

Był jednak szybki dla Stolza i de Boo, skoro uzyskali czasy poniżej 34 sekund.

Po tym czwartym miejscu w strefie kibica w kawiarni w Arenie Lodowej Tomaszów zapanowała cisza. Jak pan to odebrał?

- Bardzo wierzyłem, że będzie medal. Dzisiaj jednak była największa różnica między Damianem a pierwszym miejscem w startach w tym sezonie. Po przejeździe Stolza i de Boo było mało prawdopodobne, żeby nawiązać z nimi walkę, ale na trzecie miejsce jeszcze była szansa.

A sama rywalizacja w parze z Holenderem Sebasem Dinizem?

- Trochę mu przeszkadzał na krzyżówce. Damian pewnie czuł zagrożenie z jego strony i mogło to mieć wpływ. Holender z wewnętrznego toru był blisko.

Żurek wróci z igrzysk z mianem największego pechowca?

- Ja bym tak tego nie nazywał. Czwarte miejsce to jednak jest sukces, naprawdę. Łyżwiarstwo jest sportem wymiernym, wyniki są bardzo wyśrubowane i te różnice minimalne, nawet biorąc pod uwagę sporty letnie.

Poprzednie medale olimpijskie w łyżwiarstwie szybkim zdobył pański podopieczny Zbigniew Bródka w Soczi. Wydawało się, że teraz jest szansa na więcej niż jeden.

- Bo była. Zresztą, Piotrek Michalski cztery lata temu w Pekinie też był czwarty i minimalnie przegrał medal. Teraz tak samo Damian.

Żurek ma 26 lat. Za cztery lata wciąż będzie w odpowiednim wieku, by sięgnąć po medal?

- Pewnie, że można. Zresztą Zbyszek miał właśnie 30 lat. Jeśli będzie stabilny w kolejnych sezonach, to prawdopodobieństwo, że na igrzyskach w końcu zdobędzie medal.

Damian Żurek DANIEL MUNOZ AFP

Damian Żurek IMAGO/Andre Weening East News

