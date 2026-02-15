Trener medalistów olimpijskich skomentował start Żurka. Porównał go do mistrza

Damian Żurek dwukrotnie podczas igrzysk olimpijskich Mediolan - Cortina był o włos od medalu. Na tysiąc metrów przegrał go o 0,07 sekundy, a na 500 metrów o 0,09 sekundy. Jednym z jego pierwszych trenerów był Wiesław Kmiecik, który m. in. prowadził mistrza olimpijskiego Zbigniew Bródkę. - Za cztery lata Damian będzie właśnie w wieku Zbyszka, kiedy zdobył złoto. Stać go na medal olimpijski - twierdzi szkoleniowiec.

Dwóch zawodników łyżwiarstwa szybkiego ubranych w strój sportowy ściga się po lodowisku, w tle widoczne są puste trybuny oraz fotografowie dokumentujący wydarzenie.
Damian Żutek wygrał z Holendrem, ale do medalu zavbrakło 0,09 sekundyHenk Jan Dijks/Marcel ter Bals/DeFodi ImagesNewspix.pl
Jak pan na gorąco ocenia start Damiana Żurka?

Wiesław Kmiecik: Sto metrów od startu było naprawdę bardzo dobre, bo on nie jest mistrzem pierwszego odcinka. Powinien przejechać szybciej rundę, bo z tego słynie, ale dzisiaj było właśnie jakby ciut słabiej. Trochę za daleko na wirażu jechał od linii. Jordan Stolz czy Jenning De Boo spisali się rewelacyjnie. A do tego jeszcze wmieszał się Kanadyjczyk Laurent Dubreuil. On już na tysiąc metrów pokazał, że jest bardzo dynamiczny. Miał najszybsze otwarcie i jako jedyny pobiegł 200 metrów poniżej 16 sekund.

To był znak, że będzie bardzo groźny i to się potwierdziło. 

Mówi się, że czwarte miejsce jest najgorsze dla sportowca, bo pierwsze bez medalu.

- Ja tak nie uważam. Czwarte miejsce to jest czwarte. Lepsze niż piąte. Oczywiście zawsze szkoda, bo medal był w zasięgu.

Co te dwa czwarte miejsca Żurka z tak małą stratą do podium oznaczają dla niego i dla łyżwiarstwa?

- On ma cały czas potencjał na medal, a jako dyscyplina, naprawdę się liczymy. Przecież jeszcze startują Kaja Ziomek czy Andżelika Wójcik. Prezentujemy wysoki poziom, bo skoro jesteśmy w dziesiątce na igrzyskach olimpijskich, to świadczy o tym, że trenujemy prawidłowo i rozwijamy się jako dyscyplina. Jesteśmy sportem numer jeden wśród zimowych dyscyplin.

    Do medalu potrzebne było pobicie rekordu olimpijskiego. Poziom był wysoki?

    - Z tym tymi rekordami olimpijskimi jest różnie, bo w zależności gdzie zawody są rozgrywane jakość lodu jest różna. W Mediolanie mówią, że nie jest najszybszy.

    Był jednak szybki dla Stolza i de Boo, skoro uzyskali czasy poniżej 34 sekund. 

    Po tym czwartym miejscu w strefie kibica w kawiarni w Arenie Lodowej Tomaszów zapanowała cisza. Jak pan to odebrał?

    - Bardzo wierzyłem, że będzie medal. Dzisiaj jednak była największa różnica między Damianem a pierwszym miejscem w startach w tym sezonie. Po przejeździe Stolza i de Boo było mało prawdopodobne, żeby nawiązać z nimi walkę, ale na trzecie miejsce jeszcze była szansa.

      A sama rywalizacja w parze z Holenderem Sebasem Dinizem?

      - Trochę mu przeszkadzał na krzyżówce. Damian pewnie czuł zagrożenie z jego strony i mogło to mieć wpływ. Holender z wewnętrznego toru był blisko.

      Żurek wróci z igrzysk z mianem największego pechowca?

      - Ja bym tak tego nie nazywał. Czwarte miejsce to jednak jest sukces, naprawdę. Łyżwiarstwo jest sportem wymiernym, wyniki są bardzo wyśrubowane i te różnice minimalne, nawet biorąc pod uwagę sporty letnie.

        Poprzednie medale olimpijskie w łyżwiarstwie szybkim zdobył pański podopieczny Zbigniew Bródka w Soczi. Wydawało się, że teraz jest szansa na więcej niż jeden.

        - Bo była. Zresztą, Piotrek Michalski cztery lata temu w Pekinie też był czwarty i minimalnie przegrał medal. Teraz tak samo Damian.

        Żurek ma 26 lat. Za cztery lata wciąż będzie w odpowiednim wieku, by sięgnąć po medal?

        - Pewnie, że można. Zresztą Zbyszek miał właśnie 30 lat. Jeśli będzie stabilny w kolejnych sezonach, to prawdopodobieństwo, że na igrzyskach w końcu zdobędzie medal.

        Łyżwiarz szybki ubrany w profesjonalny strój startowy w biało-czerwonych barwach z widocznym orzełkiem na piersi podczas wyścigu na torze lodowym, w dynamicznej, pochylonej pozycji z maksymalnym skupieniem.
        Damian ŻurekDANIEL MUNOZAFP
        Zawodnik ubrany w czerwoną zimową odzież sportową z napisem 'Polska', stojący na lodowisku, w tle widoczne rozmyte elementy stadionu olimpijskiego.
        Damian ŻurekIMAGO/Andre WeeningEast News
