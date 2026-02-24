Tor saneczkowy powstanie w Polsce? Minister ogłosi decyzję

W środę 25 lutego odbędzie się konferencja prasowa, na której minister sportu Jakub Rutnicki poda szczegóły dotyczące budowy sztucznego toru saneczkowego w Polsce. Ma to być pierwszy tego typu obiekt w Polsce.



Podczas igrzysk olimpijskich głośno było o skargach dwóch polskich saneczkarek, Dominiki Piwkowskiej i Nikoli Domowicz. Mówiły one głośno o braku toru do jazdy i tym, że nie mają się jak przygotowywać, więc osiągnięte przez nie 6. miejsce było czymś naprawdę wielkim. Wówczas minister Rutnicki informował, że zajmie się sprawą po zakończeniu igrzysk.

Polak wrócił z igrzysk i nie wytrzymał. Gromy w działaczy, padły wulgaryzmy

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Polscy saneczkarze mieli żal do związkowców

Podczas zimowych igrzysk olimpijskich wśród saneczkarzy i bobsleistów najlepiej poradziły sobie Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz, które w zawodach saneczkarskich dwójek zajęły 6. miejsce. Zawodniczki po swoim występie postanowiły jednak poskarżyć się na warunki, w jakich dochodziły do wysokiej formy i w jakich się przygotowywały.

"Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób wierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre" - mówiła po zawodach Nikola Domowicz w rozmowie z Interią.

Po igrzyskach swoje trzy grosze dodał Mateusz Sochowicz, który w indywidualnym zjeździe zajął 21. miejsce. Tak wypowiadał się o rozmowach z działaczami:

Gdy przychodzimy, by z nimi porozmawiać, od ośmiu lat słyszymy ciągle tylko jedno: "działamy tak, by wybudować tor". Dzisiaj chce mi się już tylko z tego śmiać. Wiemy, że nikt z obecnej kadry nie doczeka tego toru. Wolałbym, żeby ktoś zajął się pomocą dyscyplinie tu i teraz, a nie tylko marzył
mówił w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Tor miał być, przeszkodziło Euro 2012

Tor saneczkowy w Polsce już powstawał, ale ponad dekadę temu. Grzegorz Pajda, komentator sportowy, w rozmowie ze Sport.pl opowiedział, jakie ostatecznie były losy tej inwestycji.

"Nawet rozpoczęto już wstępne prace ziemne w Krynicy. I niestety zdarzyło się coś takiego, jak przyznanie Polsce organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej. To wstrzymało sprawę. Nikt już o torze nie myślał, tylko chcieliśmy zawojować Europę piłką nożną, co się nam udało średnio. A potem temat toru nie wrócił" - tłumaczył.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Jakub Rutnicki zapowiedział inwestycję

Jak się okazało, minister sportu, Jakub Rutnicki, nie zamierzał długo czekać. W trakcie igrzysk zapowiedział, że ma zamiar zrobić coś z brakiem sztucznego toru saneczkowego w Polsce.

Spotkanie z Nawrockim, a teraz to. Posypały się nagrody. W puli 1,4 mln zł

"W środę, 25 lutego o godz. 11:30 w Karpaczu odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Wojciech Bochnak oraz dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu Bogusława Kozłowska. Tematem konferencji prasowej będzie decyzja w sprawie dofinansowania toru saneczkowego w Karpaczu" - brzmiał komunikat na oficjalnej stronie ministerstwa. To oznacza, że saneczkarze zapewne będą mogli liczyć na spore wsparcie w ramach ich dyscypliny i kto wie, może za jakiś czas dogonią świat.

Wiele osób jest jednak sceptycznych. Pojawiają się medialne doniesienia o tym, że organizatorzy igrzysk myślą o wycofaniu konkurencji saneczkowych z igrzysk. Gdyby tak się stało, inwestycja spotkałaby się z o wiele gorszym przyjęciem w kraju.




Piesiewicz zaczepił Rutnickiego. Szpilka to mało powiedziane, znów zawrzało











