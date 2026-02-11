Tomasiak w pułapce, sytuacja robi się niebezpieczna. "Powiem jak na spowiedzi"

Artur Gac, Interia: Jest pan przeszczęśliwy?

Robert Mateja: - No super sprawa. Nikt się tego nie spodziewał. A nawet on sam. Ale co... Po to każdy zawodnik trenuje, żeby pojechać na igrzyska olimpijskie i choćby w skrytości serca marzy o medalu. W jego przypadku to wszystko się spełniło.

Teraz najwięcej mówi się o Wojciechu Toporze i Macieju Maciusiaku, ale na drodze Kacpra było znacznie więcej trenerów, którzy wykuwali ten niewątpliwy diament. Jeśli mówimy o tym, co tu i teraz, to największe brawa i gratulacje powinien odbierać Topór?

- No tak, ale myślę, że wielu trenerów do tego się przyczyniło. Począwszy od trenera klubowego Jarosława Koniora, w szkole sportowej byli Sławek Hankus i Bartek Kłusek, później ja dołączyłem do tego grona. W tamtym roku Kacper dostał powołanie do kadry B, gdzie trenował z Wojtkiem Toporem i ze mną. I wynikami, jakie osiągnął w lecie, zasłużył sobie na start w Pucharze Świata w kadrze Macieja Maciusiaka. Tę szansę wykorzystał, skakał bardzo fajnie i praktycznie od zimy już był pełnoprawnym zawodnikiem w elicie.

Pan miał z Kacprem całkiem sporą styczność, prawda?

- Zgadza się. Jeszcze wcześniej, gdy wróciłem z pracy w Czechach, dostałem angaż do pomocy w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. To było trzy lata temu. Praktycznie dwa lata byłem w tej placówce z juniorami, a w tej grupie był także Kacper. W tym roku przeszedłem do kadry B, do pomocy Wojtkowi. I Kacper szedł razem ze mną.

Wracając do trenerów. Opinia publiczna lubuje się w ocenianiu tego, czy więcej udziału w obecnym sukcesie Tomasiaka ma Maciusiak czy Topór. Tak z ręką na sercu, jak na spowiedzi - pan ma jednoznaczne stanowisko?

- Każdy ma jakieś zasługi. Do tego jeszcze dochodzą trenerzy bazowi, czyli w grupie beskidzkiej Krzysiek Biegun czy Krzysiek Miętus. Myślę, że współpraca układała się fajnie, staramy się sobie wszyscy pomagać. Nie ma jednej osoby, która ma największe zasługi.

Jakie są największe atuty w sportowym i osobowościowym arsenale Kacpra?

- Kacper jest specyficzny, w dobrym tego słowa znaczeniu. Ma jakby swój świat, wszystko poukładane, a też bardzo dobrze rozumie i przyswaja uwagi. Gdy daje mu się na skoczni techniczne wskazówki, to potrafi to wszystko wykonać. Nie każdy to umie. Myślę, że w tym jest jego duża przewaga.

Do tego ma bardzo dobrą głowę. Zawsze, jak są zawody, trenerzy mogą by spokojni, bo w nich odda najlepsze skoki w stosunku do treningu, to znaczy jeszcze się poprawia. Taki z niego fighter. Ponadto to bardzo skromny chłopak, poukładany i grzeczny.

Myśli pan, że ten jego gigantyczny skok popularności - jako że trafia teraz do absolutnego mainstreamu, wszyscy będą wałkować jego życie i próbować uzyskać te nawet najbardziej osobiste informacje - niesie niebezpieczeństwo? Jest to zagrożenie nawet dla tak ukształtowanego sportowca, ale wciąż nastolatka?

- Pewnie tak, w jakimś stopniu jest to dla niego wyzwanie. Popularność w pewnym sensie mu pomoże, ale też przeszkodzi. Jednak taki jest sport, takie jest życie. Trzeba uważać na to, z czym wiąże się popularność. Myślę, że również ma bardzo dobrych rodziców, cała rodzina go wspiera, na pewno mu w tym pomogą.

A jest choćby jakaś mała skaza na tym ładnym wizerunku? Taka, która by pokazała, że przy tym wszystkim, to także młody człowiek z krwi i kości, mający prawo do potknięć lub chwil słabości.

- Wykorzystam to, co powiedział pan chwilę wcześniej. Teraz to ja będę jak ksiądz w konfesjonale, a spowiedź to rzecz święta. Więc, powiem jak na spowiedzi, obowiązuje mnie tajemnica (śmiech).

Ten unik jest jak odpowiedź.

- (śmiech) Każdy człowiek coś ma. A teraz jeszcze trudniej te wszystkie tajemnice utrzymać, bo mamy media, social media. A mówiąc serio, nie ma w jego przypadku żadnych wielkich wpadek. A to, że czasem zdarza mu się przyspać i spóźnił się na trening, to jeszcze nic takiego. Jak to w życiu, każdemu zdarzy się spóźnić, przysnąć, czy po prostu mieć gorszy dzień.

Z Mediolanu - rozmawiał Artur Gac

Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/Shutterstock East News

Maciej Maciusiak Marcin Golba / NurPhoto AFP

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

InteriaSport.pl INTERIA.TV