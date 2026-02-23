Tomasiak "rozbija bank". Nagła zmiana nagrody dla Polaka! Gigantyczny bonus

Kacper Tomasiak za swoje trzy medale olimpijskie, dwa srebrne i jeden brązowy, otrzymuje gigantyczny bonus. Początkowo tylko dla złotych medalistów przewidziane były mieszkania, ale tych brak. Dlatego potrójne podium Polaka sprawiło, że firma Profbud zdecydowała się zmienić kryteria i jedna z nieruchomości - w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich w Warszawie - właśnie trafiła do rąk 19-letniego bielszczanina. Jak swoje posunięcie argumentuje deweloper?

Sportowiec ubrany w biały kombinezon z logo Polskiego Związku Narciarskiego, trzyma srebrny medal w jednej ręce i narty w drugiej, uśmiecha się szeroko, na głowie ma czerwoną czapkę. W tle rozmyta publiczność i skocznia narciarska.
Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026Olimpik/Action Plus/ShutterstockEast News
Symboliczny złoty klucz do warszawskiego apartamentu Kacper Tomasiak odebrał z rąk Anny Wojdygi w programie "Dzień dobry TVN". "Ten klucz to jest dosłownie klucz do miasta polskich mistrzów olimpijskich. Za to, co dałeś Polakom: za te emocje, wzruszenia, chcemy wręczyć ci klucz do twojego własnego mieszkania w tym miejscu" - obwieściła reprezentantka firmy Profbud, sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego. "Mamy taką misję, że tam chcemy wychować przyszłego olimpijczyka" - dodała.

Kacper Tomasiak z nagrodą w postaci "mieszkania olimpijskiego"

To były igrzyska Kacpra Tomasiaka, który sensacyjnie stał się największą gwiazdą polskiej kadry. Przed rozpoczęciem najważniejszej imprezy czterolecia nie było śmiałka, który publicznie by stwierdził, że nastolatek - który wcześniej ani razu nie stał na podium zawodów Pucharu Świata - w Predazzo trzykrotnie będzie bohaterem. Dwa razy w konkursach indywidualnych (srebro i brąz) oraz raz w konkursie duetów (srebro), wespół z Pawłem Wąskiem. Grono polskich medalistów z Włoch uzupełnia znakomity specjalista od 10000 m, naturalizowany Polak Władimir Semirunnij, pełniący podczas wczorajszej ceremonii zakończenia igrzysk rolę chorążego kadry.

    Można było przypuszczać, że taka decyzja wisi w powietrzu. Wprawdzie jasno było powiedziane, że tylko złoty medal zapewni klucze do mieszkania, ale z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia po letnich igrzyskach w Paryżu dwa lata temu. Wprawdzie wówczas mieliśmy złoto, wywalczone przez Aleksandrę Mirosław, arcymistrzynię we wspinaczce sportowej, ale zdecydowano awansować także trzy indywidualne zdobywczynie drugich miejsc. A były nimi: Klaudia Zwolińska, Daria Pikulik i Julia Szeremeta. "Zmieniamy zasady gry! Ufundujemy mieszkania dodatkowo dla każdej z naszych trzech srebrnych wojowniczek" - tak komunikowano tamtą korektę.

    "Stara, do spania". Show Semirunnija z Czerwonką. Sytuacja zaczęła się wymykać

    Nieruchomość Tomasiaka znajdzie się na terenie tego samego warszawskiego osiedla, co wyżej wymienionych gwiazd, czyli Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich. Przy ulicy Puławskiej, w sąsiedztwie dzielnicy Ursynów (gmina Lesznowola), w bliskiej odległości od Lasu Kabackiego. Partnerem projektu jest gwiazdor FC Barcelona i reprezentacji kraju Robert Lewandowski.

    Z Mediolanu - Artur Gac

