Tomasiak "rozbija bank". Nagła zmiana nagrody dla Polaka! Gigantyczny bonus

Symboliczny złoty klucz do warszawskiego apartamentu Kacper Tomasiak odebrał z rąk Anny Wojdygi w programie "Dzień dobry TVN". "Ten klucz to jest dosłownie klucz do miasta polskich mistrzów olimpijskich. Za to, co dałeś Polakom: za te emocje, wzruszenia, chcemy wręczyć ci klucz do twojego własnego mieszkania w tym miejscu" - obwieściła reprezentantka firmy Profbud, sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego. "Mamy taką misję, że tam chcemy wychować przyszłego olimpijczyka" - dodała.

To były igrzyska Kacpra Tomasiaka, który sensacyjnie stał się największą gwiazdą polskiej kadry. Przed rozpoczęciem najważniejszej imprezy czterolecia nie było śmiałka, który publicznie by stwierdził, że nastolatek - który wcześniej ani razu nie stał na podium zawodów Pucharu Świata - w Predazzo trzykrotnie będzie bohaterem. Dwa razy w konkursach indywidualnych (srebro i brąz) oraz raz w konkursie duetów (srebro), wespół z Pawłem Wąskiem. Grono polskich medalistów z Włoch uzupełnia znakomity specjalista od 10000 m, naturalizowany Polak Władimir Semirunnij, pełniący podczas wczorajszej ceremonii zakończenia igrzysk rolę chorążego kadry.

Można było przypuszczać, że taka decyzja wisi w powietrzu. Wprawdzie jasno było powiedziane, że tylko złoty medal zapewni klucze do mieszkania, ale z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia po letnich igrzyskach w Paryżu dwa lata temu. Wprawdzie wówczas mieliśmy złoto, wywalczone przez Aleksandrę Mirosław, arcymistrzynię we wspinaczce sportowej, ale zdecydowano awansować także trzy indywidualne zdobywczynie drugich miejsc. A były nimi: Klaudia Zwolińska, Daria Pikulik i Julia Szeremeta. "Zmieniamy zasady gry! Ufundujemy mieszkania dodatkowo dla każdej z naszych trzech srebrnych wojowniczek" - tak komunikowano tamtą korektę.

Nieruchomość Tomasiaka znajdzie się na terenie tego samego warszawskiego osiedla, co wyżej wymienionych gwiazd, czyli Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich. Przy ulicy Puławskiej, w sąsiedztwie dzielnicy Ursynów (gmina Lesznowola), w bliskiej odległości od Lasu Kabackiego. Partnerem projektu jest gwiazdor FC Barcelona i reprezentacji kraju Robert Lewandowski.

