To był ten dzień, w którym ostrzyliśmy sobie zęby na występ polskich snowboardzistów na igrzyskach olimpijskich we Włoszech. To dlatego, jak w moim przypadku, niedziela zaczęła się od wyjazdu z hotelu w Mediolanie o godz. 7:30, by pokonać kilkugodzinną, a na końcu przepiękną, górzystą trasę, z metą w Livigno. Z kolei, po całodniowej eskapadzie, do bazy wróciłem o godzinie 21:30.

Bom o Król-Walas: Szkoda, że na samym końcu dała się podpuścić

Z podobną misją ruszyło wielu innych, polskich dziennikarzy, bowiem duże szanse medalowe upatrywaliśmy w występie Aleksandry Król-Walas. 35-letnia zakopianka dotąd najwyższe miejsce (8.) zajęła w Pekinie, ale tym razem miała uzasadnioną chrapkę, by wreszcie przycelować w miejsce na podium.

I poczynała sobie bardzo obiecującą, aż przyszedł ćwierćfinał, w którym przegrała z późniejszą brązową medalistką, 28-letnią Włoszką Lucią Dalmasso. Tą samą, którą wcześniej już parokrotnie pokonała. Gdy jednak przyszła najważniejsza próba, górą w gigancie równoległym była jej przeciwniczka. - Smutek czy rozczarowanie? Złość. Głównie złość. Jest mi po prostu smutno, bo uważam, że było mnie stać na więcej - kręciła głowa Król-Walas, ostatecznie plasując się na 7. lokacie.

Występ liderki reprezentacji Polski w wąskim gronie przedstawicieli mediów, między innymi w obecności Interii, skomentował trener naszej kadry Oskar Bom. I ubolewał, że szansa na awans do strefy medalowej prysła jak bańka mydlana w samej końcówce trasy.

- No niestety, troszkę za dużo ryzyka. Szkoda, że nie pozostała w tej linii, w której jechała od początku. Widzieliśmy, że prowadziła, był to jej bardzo dobry przejazd. Szkoda, że na samym końcu dała się podpuścić i, że tak powiem, przeprostowała tę bramkę. Jeśli by tylko utrzymała tę linię, to byłoby bardzo realne, że udałoby się w top 4 wylądować. Szkoda, natomiast to są igrzyska. Tutaj nie ma słabych, tutaj każdy walczy na zabój. I tak jestem z Oli dumny - powiedział szkoleniowiec, który tę funkcję objął w lutym 2023 roku.

Poczucie niedosytu było tym większe, że odpadły faworytki, a zwłaszcza gigantyczną sensacją była wpadka na tym samym etapie rywalizacji supergwiazdy, Ester Ledecki (trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w dwóch różnych sportach).

- Te zawody pokazują, jak fajny to sport i dyscyplina. Jeżeli trasa jest dobrze przygotowana i tory są naprawdę równo ułożone, to widzimy, że z obydwu torów zawodnicy są w stanie przechodzić do kolejnych etapów. I te małe różnice pomiędzy nimi powodują, że emocji jest pełno. Myślę, że super się to ogląda - stwierdził Bom.

Ważą się losy konkurencji Polki na igrzyskach. "Finalnie to decyzja kilku osób"

A po chwili wypowiedział niezwykle ważne słowa - które dotyczą przyszłości giganta równoległego w programie najważniejszej imprezy sportowej świata.

- Mam nadzieję, że pozostaniemy konkurencją olimpijską - zaznaczył. Nie da się ukryć, że istotnie istnieje pewne ryzyko, iż dojdzie do przetasowania pod kątem kolejnych igrzysk, w 2030 roku w Alpach Francuskich. Mówiąc wprost, gospodarze igrzysk nie są mocarzami w tej konkurencji, wobec czego z ich strony może pojawić się przeciw. Bom ma wyraźnie mieszane odczucia.

- Powiem tak: byłem tutaj w sobotę oglądać finał big air mężczyzn. I myślałem, że będzie pełno ludzi, a to dzisiaj mamy ich trzy razy więcej. Mam nadzieję, że FIS i MKOl to dojrzą i zobaczą, jak mocna jest to dyscyplina. Trzymam kciuki za to, żeby wszystko się potoczyło dobrze. Wiem, że są rozmowy i jeszcze przed Igrzyskami byliśmy na dobrej drodze, by to utrzymać. A tak naprawdę myślę, że finalnie jest to decyzja kilku osób. Mam nadzieję, że przyczynią się do tego, że zostaniemy.

Pytaniem Interii wróciliśmy jeszcze do Aleksandry Król-Walas, która podczas rozmowy z mediami była daleka od potwierdzenia, czy jest w niej "ogień", aby wytrwać do piątych igrzysk w karierze. - Dzisiaj o tym nie myślę. Na razie skupiam się na tym, by dokończyć sezon. A głównie to myślę o tym, aby na razie odpocząć - bez entuzjazmu, w smutnym dla siebie momencie, ucięła temat.

A co o przyszłości liderki i weteranki w grupie myśli szkoleniowiec? Czy w trenerze jest wiara, a może wręcz przekonanie, że zakończone właśnie dla niej igrzyska nie będą zasadniczym końcem albo cezurą w jej karierze?

- Wierzę, że nie. Wierzę, że Ola jeszcze będzie chciała jeździć. Nawet jeśli będzie bardzo zmęczona i będzie chciała spędzić więcej czasu z rodziną, bo to normalne, to myślę, że po jakiejś krótkiej przerwie może wrócić do nas z powrotem - zaznaczył.

Obszernie odniósł się także do występów pozostałej trójki naszych zawodników, który także stanęli w szranki, ale z bardziej mizernym skutkiem - wszyscy odpadli w kwalifikacjach.

- Całą trójkę mogę podobnie podsumować. Brakło nam stabilności w przejazdach, żeby te dwa przejazdy były równe i równie dobre. Szkoda mi bardzo Oskara Kwiatkowskiego, który pierwszy przejazd miał bardzo dobry. Trochę martwiłem się o niego, bo na ostatnich treningach nie wiem, czy nerwy, czy może dokuczające kolano - nie wiem jaki był powód - ale troszkę zmieniał styl jazdy i nie było płynności. W pierwszym przejeździe pokazał swój stary, dobry styl. Wiadomo, miał troszkę dalszy numer, więc to ósme miejsce po pierwszym przejeździe było dla nas wystarczająco dobre. Szkoda, że nie utrzymał tego w drugim przejeździe, nie wiem, czy presja - zaznaczył.

- Michał Nowaczyk miał super drugi przejazd. Szkoda w tym pierwszym, że troszkę za dużo zaryzykował, za bardzo chciał na wprost i nie było takich przyspieszeń, jak powinny być w skręcie. Natomiast w drugim przejeździe czwarty czas, a to pokazuje, jaki ma potencjał.

- I Marysia Bukowska-Chyc. Pierwszy przejazd, wiadomo, pierwsze igrzyska, troszkę nerwów. Wiadomo, że powie, że się nie stresowała, natomiast ja na starcie widziałem, że się stresowała. Nie mogę mieć do niej pretensji, to są najważniejsze zawody w życiu, więc szkoda, że tak wyszło. Na pewno też ją stać na więcej, drugi przejazd już był lepszy. Walczymy dalej - ocenił Oskar Bom.

Z Livigno - Artur Gac

