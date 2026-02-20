To już oficjalne, Semirunnij zrzeka się medalu. Decyzja jest ostateczna

Władimir Semirunnij na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 prezentuje się świetnie. Zdobył srebro w łyżwiarstwie szybkim na 10000 m, a i w czwartkowym wyścigu na 1500 m pokazał się z bardzo dobrej strony. Co prawda do podium było daleko, bo zajął 10. miejsce, lecz przecież Polak nie jechał na swoim koronnym dystansie. Po wszystkim zasygnalizował, że jest zadowolony z dyspozycji.

"To był naprawdę dobry przejazd. Technicznie, jak również z głową, pod tym względem lepiej niż na 10 km. Co start i co dystans czuję się coraz lepiej. Nigdy się nie oszczędzam. Gdy jest 'dobra noga', zawsze daję z siebie wszystko. To igrzyska, po co miałbym się oszczędzać?" - mówił.

Złożył też bardzo ważną deklarację. Już teraz, przebywając we Włoszech, podjął kluczową decyzję dotyczącą wywalczonego medalu olimpijskiego. Nie będzie on zdobił jego półki z trofeami.

Władimir Semirunnij podjął decyzję. Oto co zrobi z medalem olimpijskim

Władimir Semirunnij podjął już ostateczną decyzję dotyczącą srebrnego medalu olimpijskiego. Chce go przywieźć do Polski, zaprezentować bliskim i znajomym, a następnie zrzeknie się go na rzecz publicznej placówki. Której? Tego jeszcze nie wiadomo, lecz niewykluczone, że będzie to obiekt w mieście, z którym związał swoje życie.

"Chciałbym go gdzieś przekazać i to się nie zmieniło, ale jeszcze nie wiem gdzie. Może muzeum sportu w Warszawie? Z drugiej strony fajnie byłoby zostawić go w Tomaszowie Mazowieckim, żeby młodzi, którzy tam trenują, widzieli, że wszystko jest możliwe, że chłopak z Tomaszowa mógł to zrobić, więc oni też mogą" - deklaruje, cytowany przez "Fakt".

Jeśli to miałoby kogoś zainspirować, to wolałbym, żeby medal został bliżej Tomaszowa

Z Włoch jeszcze nie wyjeżdża. W sobotę czeka go start w biegu masowym. To będzie jego pierwszy tego typu wyścig od czterech lat. Ma już pewien bardzo wstępny plan działania. "Sam jestem ciekaw, jak to wypadnie. Dawno nie startowałem w mass starcie, więc trudno mi powiedzieć, czego się spodziewać. To będzie bardzo interesujące doświadczenie. Tam jest trochę jak połączenie długiego toru z short trackiem - więcej kontaktu, więcej walki o pozycję. Ja wolę swoje tempo, swoją pracę na dystansie. Nie lubię przepychanek, ale zobaczymy. Na pewno nie będę czekał tylko na ostatnie okrążeni" - podsumowuje.

Po występie Semirunnija i spółki tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 powoli będą przechodzić do przeszłości. Ceremonia zamknięcia imprezy odbędzie się w niedzielę 22 lutego w amfiteatrze w Weronie. Początek o godzinie 20.00.

