To był kosmos. Szalone szesnaście sekund na igrzyskach. Skończył bez medalu

Wojciech Kulak

Trwa szalony dzień na igrzyskach olimpijskich. Po tym, gdy zaledwie kilka godzin temu wielkiego wyczynu w biegach narciarskich dokonał Johannes Klaebo, gorszy nie chciał być Emilien Jacquelin w biathlonie. Francuz dał prawdziwy popis na strzelnicy, po którym komentatorzy znad Sekwany wprost oszaleli. Zdecydowanie zbyt wcześnie, ponieważ ich bohater nie zdobył nawet medalu. Ale za to po złoto sięgnął inny z "Trójkolorowych". Polacy byli tylko tłem.

Sportowiec w stroju biathlonowym z numerem 42 biegnie na nartach w lesie, z karabinem na plecach, podczas zawodów olimpijskich. W prawym górnym rogu znajduje się powiększenie twarzy biathlonisty celującego z broni.
Emilien Jacquelin zaliczył pięć celnych strzałów w szesnaście sekund
Piątkowe zmagania na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia naprawdę mogą się podobać. Od godzin przedpołudniowych na Półwyspie Apenińskim dzieje się co niemiara. Pierwszy bohater? Johannes Klaebo. Norweg zapewnił sobie ósmy złoty medal w biegach narciarskich. To wyrównanie rekordu wszech czasów igrzysk olimpijskich. O wyjątkowy wyczyn później pokusił się natomiast Emilien Jacquelin. Biathloniści rywalizowali w uwielbianym przez kibiców sprincie.

Historyczne sceny z reprezentantem "Trójkolorowych" działy się na strzelnicy. W pozycji stojącej 30-latek trafił wszystkie cele w zaledwie szesnaście sekund. Komentatorzy z jego ojczyzny wprost nie mogli się opanować. "To monstrualne" - ogłosił tamtejszy Eurosport. A zawodnik ruszył następnie do walki o mistrzostwo olimpijskie. Po kolejnej chwilowej przerwie od biegu liczba pudeł także wynosiła zero, co tylko przybliżało Francuza do upragnionego medalu. Skończyło się jednak sportowym dramatem. 30-latek uzyskał czwarty czas. Trzeci Sturla Holm Laegreid zawitał na metę 0,2 sekundy szybciej.

Jan Guńka w czołowej trzydziestce. Tylko jedno pudło Polaka

Obóz "Trójkolorowych" ostatecznie zbytnio nie rozpaczał. Na wysokości zadania stanął Quentin Fillon Maillet. On także zanotował 10/10. Może nie zrobił tego tak szybko jak kolega z kadry, ale za to lepiej spisał się na trasie. 13,7 sekundy do triumfatora stracił Vetle Sjaastad Christiansen. Jak wspominaliśmy na wstępie, Polacy nie odegrali głównych ról. Od 5/5 rozpoczął Grzegorz Galica. Przy drugiej wizycie na strzelnicy pojawiły się jednak dwa pudła. Pod koniec czołowej trzydziestki znalazł się Jan Guńka (29. miejsce).

Łzy polskiej gwiazdy i wstrząsająca opowieść. Padły najmroczniejsze słowa

Zdecydowanie niżej uplasowali się Konrad Badacz oraz Marcin Zawół, którym brakowało celności. Trzy oraz cztery nieudane strzały mówią same za siebie.

Wyniki sprintu mężczyzn:

1. Quentin Fillon Maillet (Francja) - 22:53.1

2. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegia) - 23:06.8

3. Sturla Holm Laegreid (Norwegia) - 23:09.0

4. Emilien Jacquelin (Francja) - 23:09.2

5. Sebastian Samuelsson (Szwecja) - 23:18.1

29. Jan Guńka (Polska) - 24:50.5

37. Grzegorz Galica (Polska) - 25:10.8

57. Konrad Badacz (Polska) - 25:53.3

69. Marcin Zawół (Polska) - 26:15.4

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty.

Emilien Jacquelin
Emilien JacquelinFRANCK FIFEAFP
Grzegorz Galica
Grzegorz GalicaSzymon Sikoramateriały prasowe
Konrad Badacz
Konrad BadaczKERSTIN JOENSSON / AFPAFP

