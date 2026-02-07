To bohaterka polskiej kadry. W oczach pojawiły się łzy, wspomniała o Justynie Kowalczyk

W skrócie Eliza Rucka-Michałek wróciła do biegów narciarskich po czteroletniej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi.

Zadebiutowała na zimowych igrzyskach olimpijskich w wieku 25 lat i to po dziesięciu miesiącach treningów.

W zawodach wspierała ją rodzina.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Eliza Rucka-Michałek uznawana była za wielki talent w biegach narciarskich. Problemem było jednak to, że zawodniczka mdlała w czasie wysiłku, a lekarze bezradnie rozkładali ręce. O kolejnych omdleniach Polki rozpisywały się skandynawskie media.

Nie otrzymywała zdolności do uprawiania sportu i cztery lata temu Polka rzuciła biegi narciarskie.

Apoloniusz Tajner: Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wielkie wzruszenie Elizy Ruckiej-Michałek. "Zrobiłam to!"

Biegaczka MKS Istebna wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci i problemy odeszły, jak ręką odjął. Jak się okazało, Polka cierpiała na zespół wazowagalny, który polegał na nagłym spadku ciśnienia krwi i zwolnieniu akcji serca. Nasza biegaczka mdlała, ale po ciąży problemy minęły. Przeszła wszystkie badania w Polsce i otrzymała zgodę na uprawianie sportu.

Postanowiła zatem zrobić jeszcze jedno podejście. I po dziesięciu miesiącach treningu pojechała na swoje pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie. Nie dziwi zatem, że w jej oczach pojawiły się łzy, bo droga, jaką przeszła, była pokręcona, jak te we włoskich górach.

Od samego początku, odkąd przyjechałam na igrzyska, jest wzruszenie. Zrobiłam to! A przecież rok temu o tej porze nawet o tym nie myślałam. Nie ma co, łezka zakręciła się w oku. Doszłam to tego wszystkiego ciężką pracą

Zdarte do krwi pięty, kolejne omdlenie i złamany kijek. Walczyła o podium w Tour de Ski

Jej droga sportowa, to nieustanne pasmo problemów. Kiedy tej zimy wróciła do Pucharu Świata, to do krwi obdarła pięty. To jednak nie przeszkodziło jej w Ruce być blisko "30". O tym, co potrafi ta zawodniczka, mogliśmy się przekonać w czasie Tour de Ski. Na jednym z etapów w biegu na 5 kilometrów techniką dowolną była szósta. To był najlepszy wynik Polki od wielu lat i występów Justyny Kowalczyk-Tekieli.

Potwierdzeniem dyspozycji było 16. miejsce w biegu pod Alpe Cermis, gdzie dodatkowo złamała kij, i 25. miejsce w klasyfikacji generalnej TdS. Była w tej imprezie najlepszą z Polek.

Po drodze było też omdlenie. W Trondheim. Tam jednak - jak przyznała Rucka-Michałek - było ono spowodowane zatruciem pokarmowym.

Debiut, który ją zadowolił. "To dla mnie dopiero początek profesjonalnej drogi"

Teraz 25-latka zadebiutowała w zimowych igrzyskach olimpijskich. Na trudnych trasach w Lago di Tesero była 29. w skiathlonie (10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną).

- Trasy tu są rzeczywiście bardzo trudne i klasyk był dla mnie ciężki, co było widać, ale na "łyżwie" pokazałam się z dobrej strony. To dobry prognostyk przed kolejnym moim startem na 10 km właśnie tą techniką - mówiła po biegu.

Początek w jej wykonaniu, a także Moniki Skinder, był naprawdę dobry. Polki były w czołówce biegu. Trzymały się najlepszej grupy.

- Nie wiem, czy było za mocno na początku. Trzeba było po prostu trzymać się grupy. Nie mogłyśmy pozwolić na to, żeby ona nam uciekła. Nie uważam, że ten początek był zbyt mocny. To 29. miejsce uznają za dobry start. Teraz wierzę, że będzie jeszcze lepiej - przyznała.

Trzeba dodać, że Polka miała 21. czas części łyżwowej.

Rucka-Michałek już połknęła igrzyskowego bakcyla i zapowiedziała, że wiąże swoją przyszłość z biegami narciarskimi i na pewno powalczy o kolejne igrzyska.

- Tak naprawdę to dla mnie dopiero początek profesjonalnej drogi, bo trenuję dopiero od dziesięciu miesięcy, a już jestem na igrzyskach - zapowiedziała.

Na trasie kibicował jej mąż-trener z dziećmi. Wsparcie od Justyny Kowalczyk-Tekieli

Do Włoch przyjechał kibicować żonie jej mąż Mikołaj wraz z dziećmi, a także rodzice zawodniczki. W sobotę, w dniu debiutu mamy w igrzyskach, dzieciaki były na trasie i głośno ją dopingowały.

Mąż będzie ze mną przez całe igrzyska. Starsza córka Tośka wraz z rodzicami za kilka dni do domu, a młodszy Franio zostaje z nami na całe igrzyska. Mamy możliwość wprowadzenia jednej osoby o wioski, więc myślę, że syn do niej zawita

Polka przyznała, że choć trenuje z mężem, to sztab kadry pomaga jej, jak tylko może. Zarówno naszą biegaczkę, jak i jej męża, w drodze sportowej wspiera Justyna Kowalczyk-Tekieli. Ona zawsze ciepło wypowiadała się o Ruckiej-Michałek. I zawsze w nią wierzyła.

- Justyna nas wspiera i daje nam dobre rady. Wydaje mi się, że powolutku udaje mi się podążać za jej wskazówkami - zakończyła Rucka-Michałek, na której twarzy zagościł też szeroki uśmiech.

Igrzyska to nie tylko medale, to także miejsce, gdzie spełnia się marzenia.

Z Lago di Tesero - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Eliza Rucka-Michałek Pierre Teyssot AFP

Justyna Kowalczyk-Tekieli Artur Szczepanski/REPORTER East News

Eliza Rucka-Michałek THORE/BILDBYRÅN/Shutterstock East News