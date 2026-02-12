Teraz już wiemy, co znaczył gest Stocha. Polały się łzy. Polka ogłosiła zaraz po starcie

W skrócie Izabela Marcisz zakończyła indywidualne starty na zimowych igrzyskach olimpijskich i zadedykowała ostatni bieg swojej mamie.

Monika Skinder zajęła 60. miejsce, oceniając swój występ na igrzyskach jako nieudany.

Eliza Rucka-Michałek była najlepszą z Polek, kończąc bieg na 27. pozycji i zapowiadając start na 50 km klasykiem.

Nie był to zbyt udany bieg dla Izabeli Marcisz. 25-latka zajęła 40. miejsce. Daleko od tego, na co pewnie było ją stać. Teraz jednak wynik schodzi na dalszy plan. Mimo młodego wieku kariera tej niezwykle utalentowanej zawodniczki dobiega końca.

Nie ma się czemu dziwić, że po biegu zalała się łzami. Cedziła słowa. A w pewnym momencie przeprosiła. Nie była w stanie mówić.

Izabela Marcisz: czuję ulgę

Wiem, jaką drogę przebyłam na te igrzyska. Nie było łatwo, ale cieszę się, że była ze mną rodzina. Mnóstwo ludzi wspierało mnie w ostatnich dniach pozytywną energią, choć tak bardzo mi jej brakowało. Może nie poszło tak, jak wszyscy oczekiwali i jak ja sobie to wyobrażałam po tych czterech latach, ale jest, jak jest. Dałam z siebie 150 procent. Zrobiłam, co mogłam, by być na tych igrzyskach. I dotarłam na nie. Mogę sobie podziękować

Teraz już bardziej rozumiemy gest, jaki Kamil Stoch wykonał na ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Predazzo. Marcisz była wówczas smutna. To jej przypadł zaszczyt niesienia tabliczki z napisem "Polska". W pewnym momencie Stoch, który pełnił rolę chorążego, przytulił biegaczkę. Najwyraźniej już wtedy wiedział, że dla obojga to koniec olimpijskiej drogi.

Marcisz przyznała, że decyzja nie była spontaniczna. Ten pomysł dojrzewał w niej przez trzy ostatnie lata.

- Jest wiele powodów, dlaczego podjęłam taką decyzję. Jeszcze to nie jest czas i miejsce, by mówić o nich. Czuję jednak ulgę, bo kosztowało mnie to bardzo dużo energii, nerwów i stresu - mówiła.

Koniec kariery? Ten start zadedykowała mamie

Zapytana o to, czy to koniec przygody z igrzyskami, czy raczej koniec kariery, odparła: - Zastanawiam się jeszcze nad przyszłym rokiem. Jeżeli tylko będę miał możliwości i pieniądze, to zastanowię się po sezonie. Teraz wiem na pewno, że to są moje ostatnie igrzyska. Dziękuję bardzo wojsku za to, że tak wspierało mnie przez cztery ostatnie lata. Bez nich pewnie nie miałabym możliwości treningów.

Na koniec Marcisz zadedykowała ten start w igrzyskach swojej mamie.

Zawsze mnie wspierała. I w momentach, kiedy czułam, że już nie dam rady, to jednak podtrzymywała mnie na duchu. Miała tyle nieprzespanych nocy, wykonała mnóstwo telefonów i przemierzyła wiele kilometrów, by mnie wspierać. To, że tutaj jestem, zawdzięczam właśnie mamie. Cieszę się, że była ze mną też w tym dniu

Rozczarowana Monika Skinder

Odległe, bo dopiero 60. miejsce, zajęła Monika Skinder. Dla niej te igrzyska są kompletnie nieudane, a wydawało się, że może naprawdę zrobić dobry wynik, bo notuje życiowy sezon w Pucharze Świata.

- Żaden bieg mi nie wyszedł. Nie jest tak, jak miało być i to mi się nie podoba. Muszę to przełknąć. Przed igrzyskami byłam pełna optymizmu, bo dobrze się czułam. Notowałam w Pucharze Świata najlepsze wyniki na dystansie i jechałam z dużymi nadziejami na te igrzyska. Może ten sprint nieco podciął mi skrzydła, ale z drugiej strony nigdy nie biegałam dobrze na 10 km "łyżwą" - mówiła Skinder, która przyznała, że początkowo planowała występ na 50 km "klasykiem" ostatniego dnia igrzysk, ale teraz już wie, że na pewno nie podejmie się takiego wyzwania.

Eliza Rucka-Michałek najlepszą z Polek. Ważna decyzja dotycząca zakończenia igrzysk

Najlepszą z Polek była Eliza Rucka-Michałek, która trenuje dopiero od niespełna roku po powrocie do sportu. Ona była 27.

- Miejsce w "30" cieszy, ale przyznam szczerze, że liczyłam na więcej w tym biegu. Trochę źle rozłożyłam siły. Za szybko ruszyłam od początku. Zostawiłam na trasie całe swoje serce. Na trasie było twardo i szybko. Spinało mi trochę przez to piszczele - powiedziała Polka.

25-latka zapowiedziała, że ostatniego dnia igrzysk zmierzy się z wielkim wyzwaniem. Wystąpi w biegu na 50 km "klasykiem", a przecież ona nigdy nie biegła nawet 30 km.

- Będę walczyć, choć wiem, że będzie ciężko. Nie ma strachu. Będę się chciała dobrze zabawić - śmiała się.

Mistrzynią olimpijską została Szwedka Frida Karlsson. Druga była jej rodaczka Ebba Andersson, a trzecia Amerykanka Jessica Diggins.

Z Lago di Tesero - Tomasz Kalemba, Interia Sport

