Telewizja Polsat i Polsat Sport ufundowały specjalną nagrodę finansową dla Damiana Żurka

Jako Telewizja Polsat i Polsat Sport dziękujemy sportowcom, którzy reprezentowali Polskę podczas zimowych igrzysk we Włoszech. Szczególne gratulacje kierujemy do zawodników, którzy osiągnęli historyczne sukcesy, dostarczając kibicom w całym kraju niezapomnianych emocji.

Wśród wyjątkowych historii jedna poruszyła nas szczególnie. Postawa Damiana Żurka - pełna determinacji, ambicji i walki do ostatniej setnej sekundy, jest symbolem tego, czym jest sport w swojej najczystszej formie. Polski panczenista dwukrotnie otarł się o olimpijskie podium:

na dystansie 1000 m zajął 4. miejsce, tracąc do brązowego medalu zaledwie 0,07 sekundy

w kolejnym starcie, na 500 m, ponownie uplasował się tuż za podium, zajmując 4. miejsce, z różnicą 0,09 sekundy do medalu.

To występy, które - mimo braku krążka - zapisały się w sercach kibiców i zasługują na najwyższe uznanie.

Dlatego Telewizja Polsat oraz Polsat Sport ufundowały specjalną nagrodę finansową w wysokości 100 000 zł dla Damiana Żurka, doceniając jego sportową klasę i emocje dostarczone kibicom.

Wierzymy, że prawdziwy sport to nie tylko medale, to również charakter, dyscyplina i gotowość do walki o każdą setną sekundy.

Specjalne nagrody finansowe dla polskich medalistów ostatnich zimowych igrzysk we Włoszech ufundował także Plus. To gest szczególnego uznania dla sportowców, którzy w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo dostarczyli nam momentów, których nigdy nie zapomnimy. Plus zdecydował się ufundować po 100 tys. zł za srebrny medal i 75 tys. zł za brązowy. Tak więc Kacper Tomasiak otrzymał 275 tysięcy złotych, Paweł Wąsek 100 tys. złotych, a Włądimir Semierunnij 100 tys. zł.

Specjalna nagroda finansowa dla Damiana Żurka od Telewizji Polsat i Polsatu Sport

