Przed startem igrzysk olimpijskich we Włoszech szans medalowych Polaków na papierze nie mieliśmy tak dużo, jak to bywało w przyszłości. W tej edycji imprezy wyjątkową uwagę polscy kibice musieli poświęcać torowi dla panczenistów i panczenistek. Tam bowiem mogliśmy pochwalić się kilkoma naprawdę mocnymi nazwiskami.

Jednym z nich przed igrzyskami był Władimir Siemirunnij. Urodzony w Jekaterynburgu panczenista od 2024 roku reprezentuje nasz kraj i jak na razie robi to w sposób wzorowy. W swojej krótkiej karierze pod polską flagą zdobył już bowiem złoty medal mistrzostw Europy, czy srebrny mistrzostw świata.

Władimir Siemirunnij wicemistrzem olimpijskim. Niewiarygodne, co dostanie od państwa

Wyjazd do Włoch był dla niego także olimpijskim debiutem. Do końca pozostawała nadzieja, że wystartuje na dwóch długich dystansach - 5000 metrów i 10000 metrów. Ostatecznie los chciał, że 23-latek mógł rywalizować tylko na tym dłuższym. Wyszło mu to jednak znakomicie, bo zdobył srebrny medal.

Jeszcze przed igrzyskami jasne było, że taki sukces będzie oznaczał gigantyczne gratyfikacje ze strony państwa. Za srebrny medal Władimir Siemirunnij otrzyma od Komitetu Olimpijskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki 400 tysięcy złotych w gotówce oraz 200 tysięcy w tokenach.

Dodatkowo otrzyma także na nagrody rzeczowe. 23-latek dostanie: obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 złotych. To wciąż nie koniec. Nasz medalista olimpijski może bowiem liczyć także na natychmiastowe oraz ratalne wpływy pieniężne na konto.

Wicemistrz olimpijski od Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzyma premię w wysokości 448 495,92 złotych. Jednorazowo na jego konto wpłynie 78 241,68 złotych, a pozostała część kwoty będzie wypłacane ratalnie przez dwa lata, co daje sumę 15 427,26 złotych złotych miesięcznie. Oprócz tego zapewnił sobie także emeryturę olimpijską po ukończeniu 40. roku życia.

Władimir Semirunni ze srebrnym medalem MŚ. W ramce Prezydent RP Andrzej Duda Radosław Jóźwiak/materiały prasowe/Wojtek Jargiło/PAP INTERIA.PL

Władimir Semirunni Radosław Jóźwiak materiały prasowe

Władimir Semirunni Tomasz Kalemba INTERIA.PL

