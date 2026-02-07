W piątek (6 lutego) odbyła się ceremonia otwarcia XXV zimowych igrzysk olimpijskich. Pierwszy raz w historii odbyła się ona w kilku miejscach jednocześnie. Główne wydarzenia działy się jednak na stadionie San Siro w Mediolanie. Tam zasiedli także specjalni goście, a wśród nich głowy państwa z całego świata. Wśród nich był prezydent Karol Nawrocki, który od czwartku przebywa we Włoszech.

Karol Nawrocki w Mediolanie. Tak bawił się na ceremonii otwarcia

Nawrocki wcześniej spotkał się m.in. z premier Włoch Giorgią Meloni czy też obserwował występ polskich sportowców w trakcie zawodów w łyżwiarstwie figurowym. Potem śledził ceremonię otwarcia, zwieńczoną zapaleniem znicza olimpijskiego.

Chwilę po zakończeniu ceremonii prezydent RP opublikował w swoich mediach społecznościowych krótki film z San Siro, który został nagrany, gdy polscy sportowcy przemaszerowali przez stadion. Cały wpis okraszony został grafiką z polską flagą.

Igrzyska olimpijskie potrwają do 22 lutego. Relacje tekstowe "na żywo" możecie śledzić w Interii Sport.

