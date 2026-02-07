Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak Karol Nawrocki bawił się na ceremonii otwarcia w Mediolanie. Jest nagranie

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Za nami ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w w Mediolanie i w Cortinie. W trakcie uroczystego wydarzenia na stadionie San Siro obecny był prezydent RP Karol Nawrocki. Tuż po zapaleniu olimpijskiego znicza pojawiło się nagranie z udziałem głowy państwa.

Mężczyzna w garniturze i czerwono-białym szaliku kibica z godłem Polski przemawia do mikrofonu, gestykulując ręką, w tle rozmyta grupa ludzi.
Karol Nawrocki poleciał do Włoch na ceremonię otwarcia ZIO 2026Klaudia RadeckaAFP
W piątek (6 lutego) odbyła się ceremonia otwarcia XXV zimowych igrzysk olimpijskich. Pierwszy raz w historii odbyła się ona w kilku miejscach jednocześnie. Główne wydarzenia działy się jednak na stadionie San Siro w Mediolanie. Tam zasiedli także specjalni goście, a wśród nich głowy państwa z całego świata. Wśród nich był prezydent Karol Nawrocki, który od czwartku przebywa we Włoszech.

Karol Nawrocki w Mediolanie. Tak bawił się na ceremonii otwarcia

Nawrocki wcześniej spotkał się m.in. z premier Włoch Giorgią Meloni czy też obserwował występ polskich sportowców w trakcie zawodów w łyżwiarstwie figurowym. Potem śledził ceremonię otwarcia, zwieńczoną zapaleniem znicza olimpijskiego.

Chwilę po zakończeniu ceremonii prezydent RP opublikował w swoich mediach społecznościowych krótki film z San Siro, który został nagrany, gdy polscy sportowcy przemaszerowali przez stadion. Cały wpis okraszony został grafiką z polską flagą.

Igrzyska olimpijskie potrwają do 22 lutego. Relacje tekstowe "na żywo" możecie śledzić w Interii Sport.

Mężczyzna w eleganckim garniturze stoi w centrum, otoczony przez grupę czterech młodych osób w białych sportowych kurtkach z polskimi emblematami, wszyscy znajdują się na tle z logotypami partnerów i hasłami.
Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z olimpijczykamiWojciech OlkusnikEast News
Mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy gestykulując dłońmi na tle rozmytej biało-czerwonej flagi Polski.
Karol NawrockiKlaudia RadeckaAFP
Karol Nawrocki
Karol NawrockiBeata ZawrzelAFP
