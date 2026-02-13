W skrócie Dominik Bury zajął 31. miejsce w biegu na 10 kilometrów techniką dowolną podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Sebastian Bryja ukończył bieg na 57. miejscu, a Maciej Staręga był 81., kończąc swój ostatni indywidualny występ na igrzyskach.

Biegacze narciarscy wskazywali na swoje przygotowania, warunki na trasie oraz potrzebę większej współpracy i wsparcia w przyszłości.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

To miał być najlepszy indywidualny start polskiego sportowca w biegach narciarskich w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo na trasach w Lago di Tesero. Skończyło się na 31. miejscu Dominika Burego.

Nasz najlepszy obecnie biegacz narciarski miał jednak problemy na trasie, a jeszcze kilka dni temu zapowiadał walkę o miejsce w "15", a może nawet wyżej. Nawet po tym biegu twierdził, że gdyby wszystko tego dnia zagrało, to był w stanie zrobić bardzo dobry rezultat.

Natalia Maliszewska: Mogłam zrobić na swoich zasadach to, co czułam. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Dominik Bury: musimy skończyć z udawaniem, że wszystko jest dobrze

Tymczasem Bury nie poprawił swojego najlepszego wyniku w karierze na igrzyskach, a tym była 26. lokata.

Niestety narty ze mną nie współpracowały. Serwis dał jednak z siebie wszystko i chcę im za to podziękować, bo dają z siebie naprawdę wiele. Na trasie czułem jednak, że narty nie jadą tak, jak powinny. Czasami tak się zdarza. Szkoda, że na biegu, na którym najbardziej mi zależało. Tym bardziej jest mi przykro. Biorę to na klatę. Teraz trzeba poszukać jeszcze błędów u siebie, by kolejne zawody były lepsze

- Oczekiwałem walki nawet o "10". Przygotowałem się naprawdę bardzo dobrze. Chyba najlepiej w karierze. Tego dnia miałem być w najlepszej formie w życiu. Pilnowałem wszystkiego. Myślałem, że wszystko gra, ale jednak nie wszystko poszło po mojej myśli - dodał.

Bury jeszcze nie wie, jaka będzie jego przyszłość. Kolejne igrzyska?

- Będzie trudno - przyznał.

Jest jednak gotowy do podjęcia rękawicy.

- Będę jednak potrzebował wsparcia od wielu osób. Musimy skończyć z udawaniem, że jest wszystko dobrze. Trzeba wziąć się do roboty, a ja muszę czuć wsparcie. Nie może być tak, że sam na barach dźwigam takie wielkie brzemię. Jeśli będzie współpraca, to myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie zrobić progres. Na tyle duży, by osiągnąć świetny wynik w kolejnych igrzyskach. Nie tylko mój. Nawet mogę pomóc w tym, by inni go zrobili, ale to musi być wspólna droga - powiedział Bury, który trenuje na co dzień poza kadrą.

Ten bieg trafił do notatnika Sebastiana Bryi

Na swoim poziomie pobiegł debiutant Sebastian Bryja, który zajął 57. miejsce, Dla niego to kolejne doświadczenie, choć on sam - jak przyznał - przyjechał do Włoch z pewnymi ambicjami.

Zebrałem doświadczenie, ale moje ambicje sięgają znacznie wyżej. W tych igrzyskach celowałem w miejsce "40", ale na razie to jest dla mnie brutalna weryfikacja. Na pewno mam po takim biegu bardzo dużo wniosków. Zresztą prowadzę nawet notatki z takich biegów. Przestudiuję to dokładnie. Mam ambicje i chęci do dalszej pracy

Ostatnio taki występ Macieja Staręgi. "Takie dostałem rady i starałem się w to wierzyć"

Dopiero 81. miejsce zajął Maciej Staręga, dla którego to był ostatni indywidualny występ w karierze na igrzyskach. Odległa lokata, ale też bardzo duża strata. Polak nie był z tego zadowolony.

- To już końcówka mojej kariery i czuję to po organizmie. To nie był dobry bieg. Mniejsze starty potrafiłem mieć w biegu na 15 kilometrów na dużych imprezach. Ta dyspozycja, szczególnie na dystansie, nie była dobra. Z wiekiem starałem się bardziej skupić na sprincie. Czy to była dobra droga? Chyba nie do końca. Takie dostałem rady i starałem się w to wierzyć - powiedział Staręga.

W piątek Polak znalazł się za tak egzotycznymi zawodnikami jak Mark Chanloung z Tajlandii, czy Stevenson Savart z Haiti.

Pewnie będą komentarze, ale jednak mój profil biegowy jest inny. To trochę, jakby porównać starty Damiana Żurka na 500 i 1500 metrów. Zupełnie inna specyfika. Zakwalifikowałem się na te igrzyska, bo robiłem swoje. Nie oszukiwałem. Nie przekupiłem też nikogo, żeby pojechać. Po prostu walczyłem o to miejsce. Oczywiście ludzie będą mieli swoje zdanie. I im tego nie bronię. Wiem jednak, co robię

Z Lago di Tesero - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Dominik Bury Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Maciej Staręga Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Sebastian Bryja (nr 67) ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP