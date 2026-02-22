Tajemnicza akcja Polaków na igrzyskach. Piękne słowa męża o Elizie Ruckiej-Michałek

Eliza Rucka-Michałek, choć nie zdobyła olimpijskiego medalu w zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, to jednak z tej imprezy wraca jako jedna z największych wygranych.

Interia Sport już po jej pierwszym starcie w Lago di Tesero tak właśnie określiła to, czego dokonała Polka. Teraz 25-latka podbiła stawkę. Zajęła bowiem ósme miejsce w biegu na 50 kilometrów techniką klasyczną. Była w grze o medal.

Od początku igrzysk była z nią we Włoszech rodzina. Przy okazji każdego biegu na trybunach zasiadał jej mąż i trener Mikołaj Michałek. On ze względu na ograniczoną liczbę akredytacji dla reprezentacji, nie znalazł się w sztabie. Ruckiej-Michałek towarzyszyli też rodzice i dzieci - Franio i Tosia.

Polski sztab stanął jednak na wysokości zadania i na bieg na 50 km zadbał o to, by Michałek mógł towarzyszyć żonie na trasie. Jak do tego doszło?

- To jest nasz mały sekret. Co było na igrzyskach, to zostaje na igrzyskach - śmiał się trener kadry Mariusz Hluchnik.

Wszyscy nasi sztabowcy mieli reprezentacyjne ubrania, a Michałek się wyróżniał. Był ubrany na czarno. Łatwo zatem można go było poznać. Działanie sztabu pokazuje jednak, jak ważna jest w takich chwilach jedność.

- To, że byłem na tym biegu w sztabie, to zasługa dobrej współpracy z chłopakami z teamu i z trenerem kadry. To tak naprawdę dzięki Mariuszowi Hluchnikowi udało mi się dostać na trasę. Dziękuję mu za to bardzo. Najważniejsze to jest się dogadywać. Tylko wspólna praca może dać nam sukcesy. Mam nadzieję, że za cztery lata będzie jeszcze lepszy wynik.

Zapytany o to, czy liczył na tak udany występ żony, odparł: - Chcę być dobrym trenerem i na zawody zawsze jadę z myślą, by wygrać. Ten wynik bardzo cieszy. Były chwile zwątpienia, że może to być za długi i zbyt trudny bieg dla Elizy. Prosiłem tylko o to, by w ogóle dobiegła do mety, bo widzieliśmy dzień wcześniej, co się działo z faworytami.

Rucka-Michałek ósmym miejscem wywalczyła sobie stypendium i spokój związany z przygotowaniami na kolejne 18 miesięcy. To w jej sytuacji bardzo ważne. Ona i jej mąż potrzebują wsparcia, bo mają dwójkę dzieci i muszą to życie rodzinne dzielić z profesjonalnym uprawianiem sportu, a nie jest to łatwe.

- Medal w biegu na 50 kilometrów był w zasięgu ręki. Rozmawiałem jednak z Elizą i ona wie, że musimy to wszystko robić małymi krokami. Chcemy co roku się poprawiać. Nasza historia jest naprawdę niesamowita. Jak Eliza zakończy karierę, to będzie warto to uwiecznić, by pokazać, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Ona to udowadniała każdym startem w igrzyskach - mówił wzruszony Michałek.

- Ciężko uwierzyć w to, co się stało. Pewnie te emocje dopiero do nas dotrą. Dziękujemy za wszystkie gratulacje, bo tych jest naprawdę bardzo dużo. Doceniam Elizę za to, że potrafiła pogodzić pracę i przygotowania do igrzysk z wychowaniem dwójki małych dzieci. Nie jest to łatwe. Są trudne chwile. Często na zgrupowaniach brakowało nam kogoś, kto przypilnowałby nam dzieci. Dlatego dziękuję pozostałym moim zawodnikom. Często bywało tak, że o godzinie ósmej rano trening robiła Eliza, a dopiero po niej szedłem na trening z młodzieżą. W tym czasie Eliza robiła obiad, a potem szła na kolejny trening. Pomoc, jaką mamy od ludzi z zewnątrz oraz rodziny jest olbrzymia. Bez nich na pewno nie byłoby nas na igrzyskach - zakończył.

