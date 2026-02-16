Ta dyscyplina zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich. Polka jest w czołówce

Narciarstwo wysokogórskie to dyscyplina, która w formacie olimpijskim zadebiutuje na igrzyskach w 2026 roku. Jej pojawienie się oznacza dwie rzeczy - sportowe emocje przy bardzo szybkich i dynamicznych zawodach oraz szansa na życiowy sukces Polaków. Iwona Januszyk i Jan Elantkowski przygotowali się do igrzysk najlepiej, jak potrafili. Teraz tłumaczą, na czym polega ich dyscyplina. To będzie zdecydowanie najważniejszy start w ich dotychczasowych karierach.

Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Polskę reprezentować będzie 60 sportowców.

Wśród nich pojawili się również tacy, którzy wystartują w dyscyplinie debiutującej na tej wielkiej imprezie. Iwona Januszyk i Jan Elantkowski powalczą o medale w skialpinizmie, czyli narciarstwie wysokogórskim.

Na czym polega narciarstwo wysokogóskie?

Odpowiedzi na to pytanie w rozmowie z Eurosportem udzielił polski olimpijsczyk Jan Elantkowski.

- Za pomocą naszych nart i takich specjalnych przyklejanych nakładek, fok, podchodzimy do góry. Tam, zdejmując foki, przepinamy buta i wiązanie i zjeżdżamy na dół. W takiej pierwotnej formie, prawdziwego skialpinizmu, do tego dokładały się podejścia w rakach, z czekanem, tak że było to takie naprawdę bardzo górskie. A w tym formacie olimpijskim zostało to skrócone. Jest to taki skialpinizm w pigułce - opowiedział Elantkowski.

Olimpijczyk opowiedział również, na jakich zasadach odbędzie się olimpijska sztafeta.

- Zaczynają dziewczyny. One jako pierwsze wykonują pełne okrążenie, na które składają się dwa podbiegi. Czyli mamy podejście na nartach z foki, zjazd, zakłądamy z powrotem foki, jest drugi odcinek, w którym narty wkładamy do plecaka, zjeżdżamy i najczęściej jest takie trzecie krótkie podejście na przekazanie zmiany - opisuje Elantkowski.

Iwona Januszyk oceniła format olimpijski uprawianej przez nią dyscypliny jako "specyficzny". Wszystko bowiem odbędzie się w obrębie jednego stoku, a całe zawody będzie można obserwować "z leżaka".

Nasza zawodniczka w materiale wideo opublikowanym przez Eurosport dała do zrozumienia, że jest to dyscyplina bardzo szybka, a olimpijczycy muszą włożyć w nią maksimum wysiłku w krótkim czasie.

Januszyk wspomniała również o jednej bardzo ważnej różnicy.

- Nasza narta znacznie różni sie od tej alpejskiej. Alpejska jest ciężka, z porządnymi krawędziami. Nasza narta, żebyśmy mogli szybko podbiegać, jest ekstremalnie lekka. Każda waży ok. 700 gramów - tłumaczy Januszyk.

Elantkowski zapowiada, że cały wyścig będzie trwać ok. 40 minut, czyli po ok. 10 minut na jedną osobę w sztafecie mieszanej. Poza tą konkurencją "Biało-Czerwoni" wystartują także w zawodach indywidualnych. Rywalizacja w tej dyscyplinie odbędzie się w dniach 19-21 lutego.

Polka czołową zawodniczką Pucharu Świata

W czołowej "10" PŚ w skialpinizmie kobiet panuje dość spory "ścisk". Iwona Januszyk jeszcze pod koniec stycznia plasowała się na 6. miejscu. Po zajęciu 14. miejsca w hiszpańskim La Vall de Boí. W ostatnim sprawdzianie sztafety mieszanej przed igrzyskami polska para zajęła 8. miejsce, co było bardzo dobrym wynikiem.

Czy polscy kibice mogą więc mieć nadzieje na olimpijski medal? W grudniu 2025 roku w rozmowie z RMF FM Januszyk powiedziała, że: "Nie da się pojechać na igrzyska i nie walczyć o medale".

Jedno jest pewne. W dniach 19-21 lutego czekają nas wielkie emocje z debiutującym na ZIO narciarstwem wysokogórskim.

