Szokujące słowa Polki. Padły przed kamerą. "Planowała to jeszcze przed startem"

Z mediolańskiej areny lodowej zapamiętamy przede wszystkim srebrny krążek Władimira Semirunnija na dystansie 10000 m. Ale także utracone szanse medalowe Damiana Żurka (+0,07 s) i Kai Ziomek-Nogal (+0,12 s). Trudno będzie też zapomnieć o dosadnych słowach wypowiedzianych prosto do kamery przez Andżelikę Wójcik.

Jej zarzuty, dotyczące rzekomego braku opieki szkoleniowej, skomentowała właśnie koleżanka z kadry, Ziomek-Nogal.

Wójcik rzuciła poważne oskarżenia. "Zostałam zostawiona sama sobie i musiałam się sobą zaopiekować"

Wójcik brała udział w rywalizacji panczenistek na dystansie 500 m. Zajęła 11. lokatę. Była sfrustrowana wynikiem i postanowiła podzielić się emocjami z szerszą publicznością. Okazja nadarzyła się w trakcie rozmowy z reporterem Eurosportu.

- Przygotowywałam się sama. Byłam bez trenera od początku cyklu Pucharu Świata - wypaliła Wójcik wprost do kamery.

- To jest przykre po prostu. Do tej pory tego nie ujawniali, więc teraz ja to ujawniam. Na ten olimpijski rok zostałam bez opieki, bez trenera. Po prostu jest mi przykro, że zostałam zostawiona sama sobie i musiałam się sobą zaopiekować - dodała.

Zupełnie inny obraz sytuacji przedstawili członkowie kierownictwa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Z ich relacji wynika, że 29-letnia zawodniczka jest osobą konfliktową. I w zasadzie sama odseparowała się od kadry trenerskiej.

Zaskoczenia i niesmaku nie kryje inna reprezentanta Polski, Ziomek Nogal.

- Byłam na maksa zszokowana jej wypowiedzią - mówi w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Uczciwie przyznam, że jestem po prostu zażenowana tym, co powiedziała. Znam Andżelikę całe życie, trenowałyśmy razem w wielu grupach, u przeróżnych trenerów. Zaczynając od trenera grupy sprinterów, Fina Tuomasa Nieminena. To oaza spokoju... a mimo to Andżelika konfliktowała się nawet z nim.

- Regularnie odcinała się od grupy, próbowała robić coś po swojemu, inaczej niż zarządzał trener - relacjonuje. - Później miała konflikt z trenerem Wasiem. Ona zawsze była wielką indywidualistką, nigdy nie chciała nadawać z nami na tych samych falach, spędzać czasu z grupą, zadawać się z nami poza treningami. Byłyśmy razem w SMS-ie, tam też nie była w stanie nawiązać relacji z większą grupą ludzi.

Ziomek-Nogal uważa, że Wójcik przez nikogo nie była odsuwana od kadry. Sama usunęła się w cień. A jej oskarżenia są bezpodstawne.

- Mam wrażenie, że swój manifest w telewizji zaplanowała jeszcze przed startem - twierdzi młodsza koleżanka z reprezentacji. - W tamtym momencie powinniśmy się skupiać na startach i wynikach. Jest mi przykro, bo jej wypowiedź przyćmiła sukcesy, które osiągnęliśmy na tych igrzyskach.

